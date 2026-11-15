Misa del papa León XIV en Las Palmas se celebrará con temperaturas de hasta 30°C, advierte el Senamhi

Una procesión de obispos y sacerdotes avanza frente a miles de fieles reunidos en la Base Aérea Las Palmas de Lima durante la misa del papa Francisco en 2018. en este mismo escenario, el pontífice León XIV presidirá la Homilía del 16 de noviembre de 2026. (Andina)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé que la temperatura máxima llegue a 30°C durante la misa del papa León XIV el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. La entidad estima una mínima de 24°C y anticipa que la sensación térmica podría alcanzar los 32°C en el momento de mayor exposición al sol.

La celebración eucarística está programada para las 10:30 horas y reunirá a una cantidad prevista de 1,2 millones de fieles. La temperatura máxima suele presentarse cerca del mediodía, explicó la ingeniera Shearmely Florez, especialista del Senamhi. Por ello, la franja central de la ceremonia coincidiría con el periodo de mayor calor proyectado para este sector de Lima sur.

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“Para el día lunes 16 se esperan temperaturas que podrían llegar hasta los 30° y una mínima de 24° en Surco, que forma parte de Lima sur. Ese día habrá sol y algo de nubosidad”, declaró Florez para la Agencia Andina.

La meteoróloga añadió que el cálculo de sensación térmica considera el entorno y la presencia de muchas personas concentradas en el recinto.

El organismo mantiene vigente un aviso por incremento de la temperatura diurna que comprende Lima y Callao. Para la costa central, el rango previsto oscila entre 23°C y 31°C. Ese contexto abarca a Las Palmas, aunque la estimación específica para el lunes sitúa el valor máximo en 30°C. El pronóstico contempla sol y nubosidad, sin que ello modifique el aumento térmico esperado.

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El dato meteorológico adquiere relevancia por el horario de ingreso. Las puertas de la base se abrirán desde las 22:00 horas del domingo para facilitar el acceso progresivo de los asistentes.

La misa comenzará diez horas y media después. Quienes permanezcan durante la mañana deberán considerar que la temperatura ascenderá conforme avance la jornada, según la previsión divulgada por el Senamhi.

El papa León XIV congregará a más de 1,2 millones de fieles en la misa de clausura en la base aérea Las Palmas en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratación, protección solar y atención médica ante la concentración prevista

Ante el pronóstico, las autoridades anunciaron puntos de hidratación, distribución de agua potable, servicios higiénicos y atención médica en el perímetro de la Base Aérea Las Palmas.

También habrá cierres de vías cercanas como parte del operativo. Estas medidas buscan ordenar el ingreso y atender incidencias que puedan surgir entre los asistentes durante una jornada expuesta al calor.

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El Senamhi señaló que no existe un aviso vigente de precipitaciones para la misa. “No tenemos aviso vigente de precipitaciones; ahora estamos más bien con el tema de incremento de temperaturas”, afirmó Florez.

La especialista remarcó que el fenómeno predominante será el calor, con una mínima prevista de 24°C en Surco. Esa referencia corresponde al lunes 16, fecha para la despedida del pontífice.

La previsión del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología no sustituye las indicaciones de salud de cada asistente, pero permite anticipar las condiciones ambientales del encuentro. El Senamhi aconseja utilizar protección frente al sol, llevar agua y buscar asistencia en caso de malestar.

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Itinerario del lunes 16 de noviembre: despedida del Perú

08:30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

10:30 horas: santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.

13:15 horas: ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao.

13:45 horas: salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Roma.