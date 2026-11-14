Perú

Papa León XIV confiesa que el sabor de la comida chiclayana le trae buenos recuerdos: “Una vez más estoy en casa”

Representantes de más de 60 parroquias y delegaciones de la pastoral afroperuana participaron del encuentro religioso encabezado por el pontífice en el norte del país

El Santo Padre comparte sus sentimientos de agradecimiento y nostalgia al recordar su tiempo como obispo, destacando la fe y la calidez de la comunidad. Un momento de profunda conexión espiritual, recordando los años de servicio y la fe inquebrantable del pueblo.
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Desde el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en el distrito de Zaña, el papa León XIV compartió un momento de profunda emotividad con los fieles que lo esperaban para la clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización del santo. El pontífice, que ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, agradeció la hospitalidad de la comunidad y reveló que incluso los sabores de la gastronomía local le trajeron a la memoria los buenos momentos vividos en esa diócesis.

“Hasta esos sabores tan conocidos me han hecho recordar los buenos momentos que pasé aquí. Gracias por hacerme sentir una vez más que estoy en casa”, expresó el Papa ante una multitud que lo recibió con ovaciones, según registró TV Perú. La visita a Zaña formó parte de la agenda del sábado 14 de noviembre, jornada en la que el pontífice también coronó a la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo y celebró una misa en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

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Papa León XIV es recibido en Trujillo. (Foto:REUTERS/Yara Nardi)
Papa León XIV es recibido en Trujillo. (Foto:REUTERS/Yara Nardi)

León XIV recordó su primera noche como obispo de Chiclayo

León XIV relató ante los fieles un episodio personal vinculado a sus inicios como pastor de la diócesis lambayecana. “La noche anterior al comienzo de mi ministerio como obispo de Chiclayo, recuerdo que la pasé en oración pidiendo al Señor, por intercesión de santo Toribio, que me concediera la gracia de ser un pastor según su corazón”, relató el pontífice, quien reconoció que en ese momento no imaginaba todo lo que recibiría de la comunidad lambayecana.

El Santo Padre añadió que, mientras se dirigía hacia el santuario, le volvieron a la memoria tantos recuerdos de los años en que el Señor le confió el cuidado de esa diócesis. La referencia se produjo en el marco de un encuentro de oración que reunió a representantes de más de 60 parroquias, entre ellas Cañaris, Incahuasi, Oyotún y Zaña, además de migrantes y delegaciones de la pastoral afroperuana, según informó el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán.

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Los fieles congregados en Zaña ovacionaron al pontífice con cánticos de “Papa León” y “el Papa es peruano”, en un ambiente que, según relató TV Perú, mantuvo una carga emotiva constante a lo largo del discurso. El Papa agradeció también los testimonios que escuchó antes de dirigirse a la audiencia. “Los he escuchado con mucha emoción y gratitud, reconociendo en sus palabras la fe de este pueblo al que llevo siempre en mi corazón”, afirmó.

Pope Leo sits as he attends a prayer meeting marking the closing of the Jubilee Year of Santo Toribio de Mogrovejo at the saint's shrine during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Zana, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo sits as he attends a prayer meeting marking the closing of the Jubilee Year of Santo Toribio de Mogrovejo at the saint's shrine during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Zana, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Platillo favorito del papa León XIV

Entre las preparaciones que más disfrutaba Robert Prevost durante sus ocho años como obispo de Chiclayo destaca el seco de cabrito a la norteña, un potaje tradicional de Lambayeque elaborado con carne de cabrito, culantro y chicha de jora, servido junto con arroz, frejoles y yuca. El entonces obispo quedó cautivado por este sabor durante su labor pastoral en la región, según testimonios recogidos por la Agencia Andina.

A ese plato se suman otras preferencias gastronómicas de su etapa norteña, como el arroz con pato, el ceviche de toyo y el frito chiclayano, un desayuno a base de chicharrón de cerdo sazonado con ají panca que solía acompañar con camote y yuca sancochada. Para su regreso a Chiclayo en noviembre, el pontífice habría solicitado específicamente que le preparen cabrito para el viernes 13 y arroz con pato para el domingo 15.

Plato de seco de cabrito con trozos de carne oscura en salsa, acompañado de montículo de arroz blanco, frejoles amarillos y cebolla morada picada
Un plato de seco de cabrito, compuesto por tierna carne estofada, arroz blanco, frejoles y salsa criolla de cebolla roja.

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