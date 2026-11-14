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Hernán Da Campo se mantiene firme en Sport Boys: llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato hasta 2030

El mediocentro argentino, de 32 años, ha firmado un nuevo contrato para prolongar su presencia en el Callao. Ha pesado demasiado su predisposición de quedarse en la ‘misilera’, tras dos temporadas muy atendibles

Hernán Da Campo prolonga su estancia en el Callao por varios años. - Crédito: Sport Boys
Hernán Da Campo prolonga su estancia en el Callao por varios años. - Crédito: Sport Boys
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Sport Boys no desaprovecha el tiempo libre por el cuarto parón FIFA del año. Mientras el plantel se enfoca en cerrar con decoro la temporada, los directivos se acaban de sumergir en el operativo de renovaciones pensando en el Centenario. Dentro de ese plan han dado inicio con la primera negociación exitosa: Hernán Da Campo.

Era un secreto a voces, pero ahora ya es oficial. El argentino insignia de la ‘misilera’ ha estampado su firma para prorrogar su relación contractual con la institución que le abrió las puertas en el fútbol peruano. Está de más decir que el centrocampista no dudó en renovar su compromiso.

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Hernán Da Campo, jerarca y capitán del Sport Boys. - Crédito: Difusión
Hernán Da Campo, jerarca y capitán del Sport Boys. - Crédito: Difusión

A Da Campo siempre le interesó continuar en el Sport Boys, solo que buscaba el momento adecuado para sentarse con las autoridades y discutir aspectos puntuales relacionados con su nuevo vínculo, el cual se ha ampliado hasta el 2030.

El anuncio de la permanencia del jerarca del mediocampo de los ‘rosados’ jugó mucho con las emociones de los simpatizantes, porque se empleó un video en el que se repasaron las primeras declaraciones de ‘Nico’ al llegar al Callao, lo que se percibía como una despedida a puertas de un ciclo venidero muy especial.

El líder del centro del campo de la 'misilera' se mantendrá en el Callao por cuatro años. | VIDEO: Sport Boys

Sin embargo, la dosis de realidad surgió en la parte final de un clip, muy bien trabajado por el área de comunicaciones, con una apreciación nueva de Da Campo: “Hay momentos que uno saben que se van a quedar para siempre”.

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“Desde que llegué viví cosas que difícilmente voy a olvidar. Este club me regaló grandes momentos, compañeros increíbles y sobre todo una hinchada que me hizo sentir parte de algo especial. Gracias por todo lo vivido, por cada apoyo y aliento. Aunque a veces los caminos parecen llegar a su final, yo todavía tengo mucho que vivir acá”, cerró.

Hernán Da Campo hizo posible el triunfo histórico del Sport Boys contra Sporting Cristal con una auténtica obra de arte. - Crédito: Paloma del Solar
Hernán Da Campo hizo posible el triunfo histórico del Sport Boys contra Sporting Cristal con una auténtica obra de arte. - Crédito: Paloma del Solar

Da Campo se instaló en el primer puerto en la temporada 2025, ofreciendo una regularidad muy interesante y cumpliendo con la confianza depositada por el cuerpo técnico de turno. Su eclosión, no obstante, apareció en el siguiente curso liguero.

Aunque los primeros meses del periodo 2026 fueron tortuosos y alarmantes por el pobre trabajo de Jaime de la Pava, ‘Nico’ supo sostener su rendimiento toda vez que daba visos de jerarca en un plantel atribulado por la secuencia de malos resultados a partir de un rendimiento deplorable.

El mediocampista le pegó desde fuera del área y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.

Fue clave que las autoridades metieran mano en el equipo para rehacerlo, sobre todo en la zona técnica. Resuelto el contrato del colombiano, Carlos Desio se puso al mando del Sport Boys y una de sus primeras medidas fue elegir a Da Campo como su voz sobre el verde.

Además, Hernán Nicolás asumió un rol indiscutible como cerebro del equipo con su organización en la base del ecuador del campo, la cual se fue repotenciando con la presencia de Christian Cueva, creativo por naturaleza. A nivel de exhibiciones, además, conviene mencionar que el argentino marcó la memoria de cientos de chalacos al anotar un histórico gol ante Sporting Cristal con el que se rompió un maleficio cercano a dos décadas.

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