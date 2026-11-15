Perú

Mapa de la Base Aérea Las Palmas para la misa de despedida al papa León XIV: rutas de ingreso, calles cerradas y desvíos

El operativo, dispuesto por la Municipalidad de Lima, regirá desde las 8:00 p. m. del domingo hasta la misma hora del lunes en Barranco, Surco y Chorrillos

Infografía con un mapa vial, perímetros de seguridad, rutas de desvío vehicular y una fotografía del papa junto a una torre de control
Un mapa de la Municipalidad de Lima detalla las restricciones vehiculares y las rutas alternas dispuestas en torno a la Base Aérea Las Palmas por la visita papal. (Municipalidad de Lima)
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La Municipalidad Metropolitana de Lima autorizó el cierre total del tránsito vehicular en Barranco, Santiago de Surco y Chorrillos por la Santa Misa que el papa León XIV celebrará este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, acto que marca el cierre de su visita apostólica al Perú. La medida, dispuesta por la Gerencia de Movilidad Urbana, afectará un amplio perímetro vial de la capital y obligará a los conductores a utilizar rutas alternas durante más de 24 horas.

El operativo contempla el bloqueo de un extenso cuadrante que rodea el recinto donde se desarrollará la ceremonia religiosa, además de corredores de desvío señalizados en ambos sentidos de circulación. La comuna limeña detalló cada tramo afectado y pidió a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación.

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Un hombre con sotana blanca, capa corta roja y solideo saluda con la mano alzada desde un vehículo frente a una multitud iluminada por la noche
El papa León XIV saluda a los asistentes desde el vehículo oficial durante las actividades correspondientes a su visita pastoral en Lima. (Municipalidad de Lima)

Anillo de seguridad: Vía Expresa Sur cerrada

El cierre abarca la Vía Expresa Sur, entre la avenida República de Panamá y la avenida Los Próceres, así como esta última desde la Vía Expresa Sur hasta la avenida Guardia Civil Norte. También se restringe la avenida Guardia Civil Norte, desde Los Próceres hasta Guardia Civil Sur, y esta última hasta la avenida Guardia Civil.

El perímetro continúa por la avenida Guardia Civil, desde Guardia Civil Sur hasta el óvalo La Curva de Villa; la avenida Paseo de la República, desde ese óvalo hasta la avenida Escuela Militar; y esta última hasta la avenida Francisco Bolognesi. El cierre cierra el circuito con Bolognesi, desde Escuela Militar hasta República de Panamá, y con esta última hasta la Vía Expresa Sur. Todas las calles internas de ese cuadrante permanecerán cerradas durante el horario autorizado.

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Un vehículo blanco abierto con un pontífice que saluda a una multitud con teléfonos móviles levantados frente a edificios iluminados de noche
El papa León XIV saluda a los asistentes desde el papamóvil durante su recorrido nocturno por las calles de Lima en el marco de su visita apostólica a Perú. (Municipalidad de Lima)

Desvíos en dos sentidos

Para garantizar el tránsito mientras dure el cierre, la Municipalidad de Lima estableció rutas alternas diferenciadas según el sentido de circulación:

  • De norte a sur: avenida Paseo de la República, subida de Armendáriz, Circuito de Playas, avenida Malecón Grau y avenida Prolongación Huaylas.
  • De sur a norte: avenida Prolongación Huaylas, avenida Malecón Grau, Circuito de Playas, subida de Armendáriz y avenida Paseo de la República.
  • Ruta alterna adicional: Panamericana Sur y avenida Alfredo Benavides.
El papa saluda desde el papamóvil abierto, escoltado por agentes de seguridad, ante una multitud frente a edificios históricos de color amarillo
El papa León XIV saluda a los asistentes congregados en el centro histórico de Lima a bordo del papamóvil durante su visita apostólica a Perú. (Municipalidad de Lima)

Bloqueo durará 24 horas

El cierre total comenzará a las 8:00 p. m. del domingo 15 de noviembre y se extenderá hasta las 8:00 p. m. del lunes 16 de noviembre, según el cronograma difundido por la comuna. Una vez cumplido ese plazo, las autoridades deberán restablecer la circulación vehicular en todas las vías comprendidas en el operativo.

La municipalidad exigió al organizador del evento implementar señalización preventiva en los tramos afectados y desplegar personal calificado en las intersecciones para orientar a los conductores durante las horas de mayor restricción.

Un religioso con sotana blanca y muceta roja saluda desde un vehículo blanco abierto frente a una multitud nocturna que sostiene teléfonos móviles
El papa León XIV saluda a los asistentes desde un vehículo abierto durante las actividades oficiales de su visita apostólica en la ciudad de Lima. (Municipalidad de Lima)

Acceso para residentes y emergencias

Pese al cierre, la comuna dispuso que el organizador asegure el ingreso y la salida de los vecinos de la zona, además del paso de ambulancias, unidades de bomberos y otros vehículos de emergencia. También deberá garantizarse el libre tránsito peatonal, con atención particular a las personas con movilidad reducida.

La Municipalidad de Lima informó que el organizador tiene la responsabilidad de comunicar las restricciones a los residentes y demás usuarios de las vías antes del inicio del operativo. La comuna recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar las rutas alternas habilitadas para evitar contratiempos durante la jornada.

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