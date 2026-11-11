El gesto que prepara Juan Pablo II para el papa León XIV a su llegada a Chiclayo: “Tiene un significado importante para la población”

Juan Pablo II College se apresta a obsequiarle una camiseta especial al Sumo Pontífice cuando llegue a la ciudad de Chiclayo. - Crédito: Prensa Club

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Alrededor de Juan Pablo II College hay una emoción más que única por la inminente llegada del papa León XIV a Chiclayo, donde vivió los momentos más especiales de su vida antes de suceder a Francisco I en la ciudad del Vaticano como el nuevo guía católico del mundo.

A la institución ‘auriblanca’ no solo lo une con Robert Prevost el sentimiento por la tierra chiclayana, también el carácter religioso. No por nada el equipo se ha identificado con un líder de la iglesia como San Juan Pablo II, de los máximos referentes en la formación del estadounidense-peruano.

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Juan Pablo II College se inspiró en la llegada de León XIV para confeccionar una camiseta especial. - Crédito: Andina

La conexión entre el club inspirado por Karol Wojtila (264.° papa entre 1978 y 2005) con el actual Santo Padre ha llevado a que las autoridades de la entidad impulsen una hermosa iniciativa, que ha trasladado el Sub-Gerente General en una charla exclusiva con Infobae Perú a escasos días del arribo de su Santidad.

“Tenemos incluida una participación [en el recorrido apostólico]. De nuestro lado tenemos preparado ya todo para poder hacerle la entrega al papa de una camiseta y también a los padres de Chiclayo, que lo estarán acompañando”, precisó Jaime López-Chau.

El Sub Gerente General de la institución de Chongoyape, Jaime López-Chau, le confirmó a Infobae Perú que le harán presente una remera especial al Santo Padre en su llegada a Chiclayo. | VIDEO: Renzo Galiano

“Esta visita tiene un significado bastante importante para nuestra población y es ahí donde nosotros sacamos una camiseta conmemorativa. Tanto va nuestro respeto que no hemos usado la imagen del papa dentro de la indumentaria misma. Sí hemos usado sus frases y algunos detalles que sí lo evocan”, sumó.

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El gesto de Juan Pablo II College está dedicado exclusivamente para el antiguo obispo de Chiclayo. El regalo, que deberá llegar a sus manos, no tiene otra connotación más que un agradecimiento por su visita a un pueblo que ha caminado a su lado por cerca de una década y que lo recuerda con fervor.

Juan Pablo II College eligió el blanco y el dorado para plasmar en tela un vínculo que va más allá del fútbol: la fe que une a una comunidad lambayecana con el primer Papa de origen peruano de la historia. - Crédito: Prensa Club

“Nosotros lo estamos dando como un obsequio para él. Nosotros no queremos sacar ventaja. Nuestro club es católico y siente mucha cercanía. Entonces, sobre la base de ello, queremos hacerle un presente, no de manera inversa”, recalcó el directivo.

La travesía del Santo Padre, que empezará este miércoles 11 de noviembre, motivará a que cada uno de los integrantes del club ‘papal’ exprese una petición muy personal desde el lugar en el que se encuentren, aunque el deseo oficial pasa por el bienestar humano.

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La Santísima Cruz de Motupe recorre las calles de Chiclayo en una vibrante muestra de fe y tradición. Descubre la magia de esta festividad que une a la comunidad en celebración.

“Si nos pudiese dar una bendición a todo el club para que mis jugadores estén sanos al igual que mis colaboradores y así poder seguir trabajando en la recta que venimos, porque creo que estamos en un buen camino”, sostuvo López-Chau

Y cerró con plena convicción: “Estamos creciendo como institución y en Lambayeque nos reconocen como un formador de menores en construcción. Una bendición desde ese aspecto para ayudar a nuestra región sería importante”.

Juan Pablo II College aplica las reflexiones del papa León XIV en su día a día. - Crédito: Prensa Club

Chiclayo es clave

El viaje apostólico del Sumo Pontífice en el Perú contará con un paradero especial: Chiclayo. En aquella ciudad reforzó su peruanidad por cerca de una década, siendo, además, su última estación antes de convertirse en el representante de Dios en la tierra, tal y como apunta la religión católica.

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La localidad, en la que encabezó la Diócesis como obispo por ocho años entre 2015 y 2023, se encuentra más que entusiasmada por ser parte del recorrido de León XIV en su primera visita papal al país. Después de pisar la capital, cumpliendo con actos protocolares como una reunión con la presidente Keiko Fujimori, se trasladará a la tierra que lo adoptó como un hijo más.

Cuatro días faltan para que el Papa León XIV regrese a Chiclayo. Recorremos la Plaza Mayor para escuchar lo que los fieles esperan de su visita y cómo recuerdan su labor pastoral. La emoción se siente en el aire. Infobae Perú

El viernes 13 de noviembre tendrá su primer contacto con los chiclayanos como Santo Padre al ofrecer una Santa Misa en la explanada de las Palmas, en Pimentel. Se prevé un lleno absoluto del escenario, lo que confirmará que su conexión con los miles de pobladores que han esperado ansiosos su retorno al hogar.

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Al día siguiente continuará con su apretada agenda, destacando su visita a la Iglesia Santa María Catedral y un desplazamiento a Santa Cruz de Succhabamba, donde realizará una última misa. Antes de marcharse de su amado Chiclayo, su Santidad tendrá un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Domingo de Mogrovejo, en Zaña.