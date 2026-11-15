Papa León XIV en Perú: discurso completo y homilía durante la misa en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca

El Papa León oficia la misa durante su viaje de 12 días a Sudamérica, regresando a Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo, en Santa Cruz de Succhabamba, Perú, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

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El papa León XIV celebró este sábado 14 de noviembre una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, durante su visita apostólica al Perú. En una ceremonia que reunió a fieles procedentes de distintas comunidades andinas, el pontífice recordó sus anteriores visitas a esta localidad y destacó la fe de quienes recorrieron largas distancias para participar en el encuentro religioso.

Durante su homilía, el Santo Padre dedicó parte de su mensaje a las dificultades sociales y económicas que enfrentan las poblaciones del interior del país. Se refirió a las personas que deben abandonar sus lugares de origen para buscar oportunidades en las ciudades de la costa, a la baja natalidad que contribuye al despoblamiento de las comunidades y al desafío de garantizar una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra.

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El Papa León alza una cruz mientras preside la misa durante su viaje de 12 días a Sudamérica, de regreso a Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo, en Santa Cruz de Succhabamba, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

León XIV también hizo un llamado a enfrentar las injusticias sin recurrir a la violencia. “El egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad”, sostuvo al destacar la importancia de denunciar aquello que no está bien y trabajar con perseverancia para lograr los cambios necesarios. Asimismo, reconoció el esfuerzo de campesinos, comerciantes y pequeños empresarios que generan empleo digno y contribuyen al desarrollo de sus comunidades.

El pontífice recordó además el legado de los evangelizadores en los Andes peruanos, desde santo Toribio de Mogrovejo hasta los Mártires de Chimbote, y agradeció la labor de los catequistas que mantienen viva la fe en las localidades más alejadas. La celebración incluyó un saludo espontáneo a los fieles de la Parroquia de la Inmaculada y unas palabras al finalizar la misa, en las que expresó su agradecimiento por la acogida recibida. A continuación, se reproducen íntegramente sus tres intervenciones, según el texto difundido por el Vaticano.

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Saludo completo del papa León XIV a los fieles de Santa Cruz de Succhabamba

Hermanas y hermanos:

Con cuanta alegría, una vez más, me encuentro con ustedes aquí en Santa Cruz. Es como un sueño muy grande que el Señor ha permitido: que un servidor llegue hasta aquí, también en esta visita pastoral a la Diócesis de Chiclayo y a todo el Perú. Estoy muy contento de poder encontrarles a todos ustedes, a los cruceños y a los que han venido de más lejos.

El Señor, en el Bautismo, nos llama a todos a ser sus discípulos misioneros. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Las personas que sufren por la enfermedad y por otros motivos también nos dan un testimonio hermoso de su fe, con su fidelidad y su oración. Ustedes también forman parte de la Iglesia; queremos estar cerca de ustedes. Les invitamos a rezar los unos por los otros, por un servidor, por todas las personas que necesitan la ayuda de Dios. Y que así estemos siempre unidos. Que caminemos todos juntos como Pueblo de Dios, hijos de Dios, hijos del mismo Padre. Felicidades a todos; les doy la bendición y saludaré a unos pocos porque, como saben, después tenemos la celebración de la Santa Misa.

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El Señor esté con ustedes.

(Bendición Apostólica)

Cardenales asisten a la misa oficiada por el Papa León XIII durante su viaje de 12 días a Sudamérica, de regreso a Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo, en Santa Cruz de Succhabamba, Perú, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Homilía completa del papa León XIV durante la misa en Santa Cruz de Succhabamba

Queridos hermanos y hermanas: ¡Bienvenidos todos a esta celebración y gracias a Santa Cruz por esta acogida!

«Este es el día que hizo el Señor: alegrémonos y gocemos en él» (Sal 117,24). En esta Eucaristía vengo, como lo he hecho tantas veces, a compartir con ustedes mi alegría de discípulo y misionero de Cristo. Nos encontramos en Santa Cruz, nos encontramos en el Departamento de Cajamarca, nos encontramos en esta cordillera de los Andes peruanos, con estas hermosas colinas, con quebradas, sus valles fértiles, en una tierra de raíces andinas, donde floreció el Imperio Inca, y cuna de una profunda fe cristiana. Muchos de ustedes han recorrido largas distancias para estar aquí. Algunos han venido de comunidades campesinas, dejando familias, chacras y ocupaciones. El camino que han recorrido, además de ser un viaje por rutas difíciles, es una peregrinación de fe. Cada paso y cada esfuerzo, en efecto, expresan un único deseo. El único deseo es este: encontrar a Jesús, aquí venerado, en Santa Cruz, con la imagen del Señor del Costado, han venido para encontrarse con Cristo, escuchando su Palabra, para recibir su Cuerpo y su Sangre y, nutridos con ese alimento, fortalecerse en la esperanza.

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La primera lectura, tomada de la tercera Carta del apóstol san Juan (cf. 3 Jn 1,5-8), recoge parte de las recomendaciones dirigidas a un cristiano llamado Gayo. Tras subrayar su conocida benevolencia, se le pide que cuide de los misioneros itinerantes y se les provea de lo necesario para el viaje, recordando que, por el nombre de Cristo, «han salido sin aceptar nada de los paganos» (v. 7). El mismo prodigio se repitió, hace cinco siglos, entre estas montañas, testigos silenciosos del nacimiento de las primeras comunidades cristianas, por obra de misioneros que vinieron, en repetidas ocasiones, sin provisiones ni recomendaciones, a anunciar el nombre de Jesús y el amor del Señor de los Milagros de Andabamba y su Madre Inmaculada.

Con la llegada de los primeros evangelizadores, desde Toribio de Mogrovejo hasta los Mártires de Chimbote, la semilla del Evangelio en estas tierras nunca ha dejado de germinar y de dar fruto, de modo discreto, lejos de los aplausos y de los grandes reconocimientos. Así, la fe en los Andes ha crecido sencilla y genuina, fundada en la vivencia cotidiana de los valores evangélicos y expresada en tradiciones y fiestas que unen pueblos y generaciones, hasta convertirse en un carácter y un estilo de vida en el que nadie se siente nunca solo, ni siquiera frente a las adversidades. Podemos decir que la cordialidad y la alegría que caracterizan a tantas regiones andinas tienen su raíz en el respeto y el amor por los mandamientos del Señor (cf. Sal 111,1), y reflejan «una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer» (S. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 48). Por eso el Papa Francisco, en Evangelii gaudium, habló de la piedad popular como de una poderosa fuerza de evangelización, en la que «la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo» (n. 123). Ella valora cosas esenciales como la tierra, el trabajo honesto, la familia, y ofrece un antídoto saludable contra la superficialidad y el consumismo, hoy tan extendidos.

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Deseo, por ello, recordar con gratitud a los numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas misioneros que, a lo largo de los siglos, se han esforzado con generosidad y dedicación por difundir el Reino de Dios entre estos cerros. Nuestra oración de acción de gracias se eleva también por los catequistas que, no sin sacrificios, en ausencia muchas veces de los presbíteros, a menudo cuidan pastoralmente las comunidades, guiando a los hermanos y hermanas en la celebración de la Liturgia de la Palabra, preparándolos para los sacramentos, visitando a los enfermos y atendiendo diversas necesidades. Oremos de modo especial por aquellos a quienes el Señor ya ha llamado a sí, cuyo recuerdo permanece vivo en las comunidades. Sin ellos, la evangelización habría sido muy difícil en estas regiones remotas. Demos gracias al Señor por tantos laicos comprometidos de distintas maneras en el anuncio misionero, tanto aquí como en el mundo.

En el Evangelio (cf. Lc 18,1-8) hemos escuchado a Jesús hablar de una viuda ―símbolo de fragilidad social y de dependencia― en el contexto cultural de la época. Indefensa y oprimida, la pobre mujer pedía justicia con insistencia a un juez, quien, sin temor de Dios ni respeto por los hombres, permanecía indiferente a sus súplicas. Solo gracias a su perseverancia obtuvo, al final, justicia.

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Según las palabras de Jesús, la parábola nos recuerda, ante todo, cuán importante es orar sin desanimarnos nunca. Pero es también una invitación a abrir los ojos ante tantas situaciones dolorosas que nos rodean. La súplica que la viuda dirige al juez ―«Hazme justicia frente a mi adversario» (v. 3)― resuena por desgracia todavía hoy, desoída, en los labios de tantos hombres y tantas mujeres. Esto es motivo de gran preocupación, tanto para la Iglesia como para la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor, para sí y para los suyos, en las grandes ciudades de la costa; o en las dificultades de relevo generacional ligadas al fenómeno de la baja natalidad, que vacían los pueblos; o en el desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra.

Frente a tantas dificultades, se puede tener la tentación de ceder al desaliento, al resentimiento o incluso a la violencia, pero esta nunca será el camino del progreso y de la paz. La viuda de la parábola nos muestra que el egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios, sin perder nunca la confianza en Dios. Entonces, como sucede en la cima del Cerro Cotorumi, a través de la cruz se ve el cielo.

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Lo que sostiene la tenacidad de la mujer del Evangelio es la fe, como indica la pregunta que concluye el relato de Jesús: «El Hijo del hombre, cuando venga, ¿encontrará la fe en la tierra?» (v. 8). Hay un estrecho vínculo entre fe, oración y acción. Donde hay fe, hay oración, y donde hay oración, hay capacidad de compromiso por los demás. Ustedes, habitantes de estas tierras, lo saben bien. A pesar de muchas dificultades, nunca han perdido la confianza en Dios ni, con su ayuda, en ustedes mismos. Es la fe la que los hace grandes en sus aspiraciones y en sus proyectos. A este respecto, quisiera elogiar a quienes, con ingenio y espíritu emprendedor, se esfuerzan por dar trabajo digno a las personas: campesinos, comerciantes, pequeños empresarios y tantos otros que aquí, día tras día, emplean los talentos recibidos en favor de las comunidades, contribuyendo a promover, mediante el empleo, auténticos modelos de desarrollo humano integral (cf. Carta enc. Magnifica humanitas, 181).

Queridos hermanos y hermanas: el Señor conoce los caminos que ustedes recorren, las fatigas, las preocupaciones, los desafíos que afrontan; entiende la esperanza de los jóvenes, inspira la sabiduría de los ancianos, y no los abandona. Cuando el alma deambula sin destino, Él es el camino. Cuando falta la fuerza, Él es el alimento. Cuando surge el desaliento, es Él quien reaviva la esperanza. Pidamos a la Inmaculada Concepción que no deje de protegernos bajo su manto y que la Eucaristía que celebramos renueve en todos nosotros la fe, fortaleciendo el compromiso y la dedicación. Y que el Señor del Costado, venerado con tanta devoción aquí en Santa Cruz, los bendiga, los proteja y les inspire siempre pensamientos y gestos de unidad, de caridad y de paz.

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El Papa León XIII celebra misa durante su viaje de 12 días a Sudamérica, regresando a Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo, en Santa Cruz de Succhabamba, Perú, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Palabras completas del papa León XIV al finalizar la misa

Queridos hermanos y hermanas:

Antes de dar la bendición final, solo quiero compartir una breve reflexión más. Hemos escuchado las palabras del Evangelio donde pregunta Jesús: “cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?” Yo sé que, si Jesús decide venir a Santa Cruz, va a encontrar la fe. Gracias por su testimonio. Gracias por su fidelidad en la Iglesia. Gracias por acompañarnos en esta hermosa jornada.