Perú

Fue acólito del papa León XIV cuando era obispo de Chiclayo y años después volvió a encontrarse con él en Cajamarca

Elías Salvador conserva tres fotografías de los momentos que compartió con el entonces obispo durante las celebraciones religiosas en Chiclayo. Años después, volvió a encontrarse con él durante la misa en Santa Cruz de Succhabamba

En una transmisión televisiva en vivo desde Chiclayo, un joven que se desempeñó como acólito ofrece declaraciones sobre su relación con Robert Prevost cuando este ejercía como obispo de la diócesis local. Durante la cobertura informativa se muestran imágenes de archivo de ceremonias religiosas pasadas y el testimonio del ciudadano en el marco de las actividades pastorales vinculadas a la visita eclesiástica. Fuente: Exitosa
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El papa León XIV volvió a encontrarse este sábado con un joven chiclayano que lo conoció cuando aún era obispo de la Diócesis de Chiclayo. Elías Salvador, entonces acólito de una parroquia de La Victoria, en Chiclayo, asistió a la misa que Robert Prevost celebró en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca, y recordó los momentos que compartió con el religioso antes de que fuera elegido sucesor de Pedro.

Él aún conserva tres fotografías de aquellos encuentros, registrados durante celebraciones religiosas en las que tuvo la oportunidad de acompañar al entonces monseñor. Lo que comenzó como una experiencia más dentro de sus responsabilidades en la Iglesia terminó convirtiéndose en un recuerdo especial, luego de que Prevost asumiera el máximo cargo de la Iglesia católica.

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Su historia refleja también el vínculo que el pontífice construyó con distintas comunidades de Lambayeque durante los años en que estuvo al frente de la diócesis. Esta vez, Elías pudo reencontrarse con él en una circunstancia completamente distinta: ya no como el obispo al que ayudaba durante las misas, sino como el papa León XIV, que regresó al norte del país durante su visita apostólica al Perú.

Composición con un joven que habla ante un micrófono en la calle y un religioso con vestimenta blanca que sonríe
El joven Elías Salvador rememora los momentos compartidos con Robert Prevost antes de su elección pontificia como el papa León XIV. (Composición: Infobae Perú)

El primer encuentro del joven chiclayano con quien hoy es el papa León XIV

El primer encuentro ocurrió cuando Elías recién ingresaba como acólito en una parroquia del distrito de La Victoria, en Chiclayo. Durante una de las jornadas de servicio, le comunicaron que un obispo asistiría a la celebración religiosa. Sin conocer demasiado sobre los cargos dentro de la estructura de la Iglesia, recibió la noticia como la llegada de una autoridad que todavía no identificaba.

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“Yo decía: “Bueno, ¿quién será monseñor?” Y después al rato, será la media hora, él llega”, recordó durante una entrevista con Exitosa Noticias. La presencia de Robert Prevost lo sorprendió, especialmente porque era la primera vez que tenía tan cerca a un representante de alto rango de la Iglesia católica.

Composición de dos imágenes con un obispo y un acólito en una iglesia a la izquierda, y un joven que habla frente a un micrófono a la derecha
Elías Salvador ofrece declaraciones sobre su experiencia como acólito junto a Robert Prevost durante una celebración religiosa previa a su pontificado. (Composición: Infobae Perú)

El joven describió aquella experiencia como un momento de alegría. En ese entonces, no imaginaba que el religioso al que acompañaba durante las celebraciones terminaría convirtiéndose en el papa León XIV. Su cercanía con él se construyó a través de distintas actividades parroquiales y encuentros posteriores a las misas.

Las tres fotografías que conserva de sus encuentros con el entonces obispo de Chiclayo

Entre los recuerdos más preciados de Elías están tres fotografías que se tomó junto a Robert Prevost durante su etapa como obispo. Una de ellas corresponde a su confirmación, cuando coincidieron durante una misa de aniversario celebrada el primero de mayo.

El joven contó que tuvo la oportunidad de acompañarlo durante aquella jornada religiosa. También recordó que, después de las celebraciones, el entonces párroco, el padre Bernardino Pilar Hernández, los invitaba a compartir momentos con el obispo. El sacerdote, según precisó, actualmente se encuentra al frente de la parroquia de Pimentel.

Tres fotografías que presentan a un obispo católico con vestiduras litúrgicas y a un joven junto a él en el interior de un templo
Elías Salvador conserva registros de sus encuentros con Robert Prevost durante celebraciones litúrgicas cuando el religioso ejercía como obispo de Chiclayo. (Composición: Infobae Perú)

“Después de cada misa en que esté entonces el párroco (...) nos llevaban a compartir, digamos. Nos hacía sentir cercanos a él”, relató Elías al recordar esos espacios que le permitieron conocer a Prevost más allá de las ceremonias religiosas.

Las imágenes adquirieron un significado especial con el paso del tiempo. Lo que para el joven fueron inicialmente fotografías junto al obispo que visitaba su parroquia se convirtió en un testimonio personal de los años en que coincidió con quien hoy ocupa el Vaticano.

El reencuentro con León XIV durante su visita a Santa Cruz de Succhabamba

El sábado 14 de noviembre, Elías volvió a encontrarse con Robert Prevost durante la misa que el papa León XIV presidió en la explanada de Santa Cruz, en Succhabamba, Cajamarca. La celebración reunió a comunidades campesinas, peregrinos y habitantes de distintas localidades altoandinas, en una de las actividades centrales de la visita apostólica del pontífice al norte del país.

Transmisión televisiva de TV Perú en Cajamarca que registra el agradecimiento de la comunidad eclesiástica de Santa Cruz de Succhabamba al papa León XIV. Las imágenes muestran a la multitud de fieles congregada en la explanada y al pontífice en el estrado junto a autoridades religiosas al término de la celebración litúrgica.

La presencia del Santo Padre en esta provincia cajamarquina también tuvo un significado especial por su vínculo con la Diócesis de Chiclayo. Aunque Santa Cruz pertenece administrativamente a Cajamarca, forma parte de la jurisdicción eclesiástica que estuvo bajo la responsabilidad de Prevost durante sus años como obispo.

Elías forma parte de los numerosos fieles que guardan recuerdos de la etapa en que León XIV desarrolló su labor pastoral en Lambayeque. Para él, volver a verlo durante su recorrido por el norte peruano significó reencontrarse con una figura que conoció desde sus primeros años como acólito, cuando todavía era monseñor Robert Prevost y su elección como pontífice parecía un acontecimiento impensado.

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