La delantera apareció por el segundo palo y logró el 2-0 en la primera final del Torneo Clausura - Crédito: Bicolor .

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En cuestión de 21 minutos, Universitario ha sacado una importante ventaja ante Alianza Lima al derrotarlo parcialmente por 2-0. Sofía Oxandabarat anotó el segundo tanto de la tarde en Ate luego de una asistencia con cuota de fortuna de Cindy Novoa.

La jugada nació con Alesia García, quien retrocedió unos metros para recuperar el balón fuera del área. La defensora identificó la proyección de Luz Campoverde y cedió para la atacante, que encontró espacio por la banda derecha. Universitario golpeó temprano en un tramo inicial en el que logró imponer intensidad y presencia en campo rival.

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Campoverde sacó un envío preciso hacia el centro del área de Alianza Lima. Cindy Novoa atacó el espacio e intentó conectar de cabeza, aunque el balón impactó en su muslo. La trayectoria cambió y dejó a Sofía Oxandabarat frente al arco, en una posición favorable para ampliar la diferencia.

La uruguaya se estiró dentro del área y definió ante la salida de Karla López. Oxandabarat firmó el 2-0 a los 21 minutos y celebró junto a sus compañeras ante la tribuna del estadio Monumental. El tanto fortaleció la propuesta del cuadro ‘crema’, que busca sacar ventaja en el primer capítulo de la final del Torneo Clausura.

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Gol de Sofía Oxandabarat para ampliar la cuenta 2-0 de Universitario vs Alianza Lima por final ida de la Liga Femenina 2026. Crédito: Bicolor +.

Alianza Lima deberá reorganizarse para contener las llegadas por los costados y recuperar la posesión en territorio contrario. El equipo dirigido por José Letelier quedó obligado a buscar un descuento antes del descanso para sostener sus opciones en una serie que tendrá definición en Matute.

Fefa Lacoste puso el 1-0

Las ‘leonas’ abrieron el marcador mediante un penal ejecutado por Stephanie Lacoste, luego de que el árbitro Walter Guadalupe revisara la acción en el VAR. La infracción ocurrió cuando Luz Campoverde fue en busca de un balón dentro del área y Karla López salió a interceptarla.

La arquera de Alianza Lima calculó mal su intervención y golpeó con los puños a la delantera de Universitario. Guadalupe dejó continuar el juego en primera instancia, pero recibió el llamado desde la cabina para observar nuevamente la jugada. El VAR cambió la decisión tras la revisión en la pantalla ubicada junto a la tribuna de occidente.

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Luego de analizar las imágenes, el juez sancionó la pena máxima para Universitario. Stephanie Lacoste tomó la responsabilidad desde los 12 pasos y remató con la pierna derecha hacia un ángulo. Karla López adivinó el destino del disparo, pero no consiguió alcanzar el balón. Lacoste abrió el marcador en Ate y encaminó el dominio crema en la final de ida.

La defensa uruguaya abrió el marcador en la primera final del Torneo Clausura 2026 - Crédito: Bicolor .

¿Cuándo se jugará la vuelta?

El partido de vuelta entre Universitario y Alianza Lima se disputará el domingo 22 de noviembre, desde las 11:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva. El cuadro ‘merengue’ llegará a ese encuentro con la posibilidad de definir el título nacional si conserva la ventaja conseguida en el Monumental.

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Universitario ganó el Torneo Apertura y necesita imponerse también en el Clausura para coronarse campeón de forma directa. La definición será en Matute, donde Alianza Lima buscará revertir la serie ante su público y forzar una nueva instancia por el campeonato nacional.