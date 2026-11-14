Perú

Papa León XIV recibe camiseta de Alianza Lima en los exteriores de la Capilla San Óscar Romero, en Chiclayo

El pontífice sonrió y agradeció el obsequio de un hincha durante su recorrido por Chiclayo. El gesto volvió a poner de manifiesto la afinidad que se le atribuye con el equipo blanquiazul y los antecedentes de sus encuentros con representantes del club en el Vaticano

El regalo evocó la afinidad de Robert Francis Prevost con el equipo blanquiazul. El papa sonrió, agradeció el gesto y entregó la camiseta a su personal de seguridad para su custodia.
El regalo evocó la afinidad de Robert Francis Prevost con el equipo blanquiazul. El papa sonrió, agradeció el gesto y entregó la camiseta a su personal de seguridad para su custodia. Foto: EFE Radio Mitre
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El papa León XIV recibió una camiseta de Alianza Lima de manos de un fiel católico durante su tercer día de visita pastoral al Perú. El episodio ocurrió en los exteriores de la Capilla San Óscar Romero, en Chiclayo, cuando el pontífice se acercó a saludar a quienes aguardaban su paso.

El obsequio recordó la cercanía que se atribuye a Robert Francis Prevost con el equipo blanquiazul. El papa sonrió, agradeció con un apretón de manos y entregó la prenda a integrantes de su seguridad, encargados de custodiar los regalos que recibe.

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El saludo de un hincha en Chiclayo

El episodio quedó registrado en un video difundido por la cuenta de Radio Mitre. El video muestra al pontífice saludando a los ciudadanos congregados en los exteriores. En medio del encuentro, uno de ellos consiguió acercarse y extenderle la camiseta.

La entrega ocurrió en un recinto ligado a la trayectoria pastoral de Prevost en el norte del país. La reconstrucción de la Capilla San Óscar Romero fue impulsada por él durante su etapa al frente de la diócesis de Chiclayo. Varias personas acudieron para saludarlo y entregarle obsequios.

Cobertura televisiva en directo que registra el arribo del papa León XIV a la sede del obispado de Chiclayo. El pontífice desciende de un vehículo negro acompañado por su equipo de seguridad y miembros eclesiásticos, saludando brevemente antes de ingresar a las instalaciones del recinto.

La afinidad del pontífice con Alianza Lima

La reacción del papa volvió a poner en primer plano la relación que se le atribuye con el club de La Victoria. Aunque Prevost no ha comunicado públicamente cuál es su equipo favorito, personas de su entorno han señalado que siente simpatía por Alianza Lima. Entre ellas está Sor Margarita Flores, religiosa que compartió años de trabajo pastoral con él en el norte peruano.

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En una entrevista con un medio local, Flores contó que conoció esa preferencia por referencias de personas cercanas al entonces religioso. “Yo también me he enterado que es hincha de Alianza, yo no lo he escuchado mucho hablar, pero el padre Fidel sí, porque él era como su mano derecha”, comentó. Luego agregó, entre risas: “Como hincha, yo creo que tendrá la camiseta”.

Alianza Lima también le dio la bienvenida

El vínculo entre el pontífice y el equipo victoriano también se reflejó en el saludo que el club publicó cuando León XIV llegó al Perú, el 11 de noviembre de 2026. A través de sus canales oficiales, la institución le dio la bienvenida y destacó su regreso al país, donde desarrolló buena parte de su labor religiosa antes de asumir el papado.

“Bienvenido a casa, Santo Padre. Desde Alianza Lima damos una cálida bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, en una visita que llena de alegría y esperanza a nuestro país. Que la fe que nos une y acompaña nuestra historia sea también símbolo de paz, fraternidad y bendición para todos los peruanos”, expresó el club. La publicación estuvo acompañada por una imagen del pontífice con elementos alusivos a la institución blanquiazul.

El papa León XIV imparte la bendición final durante la celebración de una misa en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca. En el presbiterio, acompañado por clérigos y acólitos, pronuncia un mensaje de despedida ante los asistentes y concluye el acto litúrgico frente a los fieles.

Los antecedentes de los regalos blanquiazules

La camiseta que recibió en Chiclayo no es el primer distintivo de Alianza Lima que llega a manos de León XIV. En ocasiones anteriores, representantes y figuras vinculadas con el club le llevaron la indumentaria hasta el Vaticano. Entre esos episodios figura la entrega realizada por César Cueto, exfutbolista identificado con la historia aliancista.

El gesto del hincha en territorio peruano se suma a esos antecedentes y a las expresiones públicas de cercanía entre el equipo y el papa. Durante sus seis días en el país, León XIV tiene actividades previstas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, como parte del cierre de su recorrido apostólico por Sudamérica. La entrega frente a la capilla se sumó a las muestras de afecto recibidas en la ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral.

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