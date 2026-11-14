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Gol de Gianluca Lapadula, con remate potente, en Perú vs Bolivia por amistoso de fecha FIFA 2026

El ‘Bambino’ ejecutó el penal con precisión y marcó el 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva

El delantero anotó de penal el primero de la selección peruana en Matute - Crédito: Bicolor
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El viernes 13 de noviembre, la selección peruana recibió a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha FIFA 2026. La ‘bicolor’ abrió el marcador en el primer tiempo con un penal convertido por Gianluca Lapadula.

El equipo de Mano Menezes asumió el protagonismo en Matute desde el pitazo inicial. Perú se instaló en campo contrario, aunque le faltó claridad y profundidad en los últimos metros. A los nueve minutos, la ‘bicolor’ logró progresar en ataque a partir de una serie de asociaciones.

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Rodrigo Vilca recibió el balón dentro del área, superó a un rival con un movimiento y fue derribado por Héctor Cuéllar. En primera instancia, el juez de línea sancionó posición adelantada y la acción quedó anulada.

Minutos después, el VAR revisó la jugada y advirtió que no existió fuera de juego. El árbitro principal recibió el aviso y acudió al monitor para observar la repetición. Tras la revisión, sancionó penal a favor de la ‘blanquirroja’.

Gianluca Lapadula tomó el balón para ejecutar el remate. Yoshimar Yotún se acercó para consultarle si se sentía seguro de patear, y el delantero recibió el respaldo del capitán antes de acomodar el esférico frente a Carlos Lampe.

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El ‘Bambino’ definió con categoría: remató fuerte al segundo palo y engañó al ‘1’ boliviano, que se arrojó hacia el lado contrario. Así, Lapadula marcó el 1-0 en el Perú vs. Bolivia y desató la celebración de sus compañeros y de los más de 10 mil hinchas presentes en el estadio Alejandro Villanueva.

La celebración del jugador de Universitario de Deportes también tuvo un momento emotivo. Se dirigió a la tribuna de occidente, donde estaban sus dos hijas, para dedicarles su gol número 11 con la selección peruana.

Gol de Gianluca Lapadula, con remate potente, en Perú vs Bolivia por fecha FIFA 2026.
Gol de Gianluca Lapadula, con remate potente, en Perú vs Bolivia por fecha FIFA 2026.

El gran presente de Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula decidió llegar al Perú por primera vez tras no encontrar continuidad en la Segunda División de Italia. Junto a su familia, asumió el desafío de fichar por Universitario de Deportes con el objetivo de relanzar su carrera.

El ‘Bambino’ se adaptó rápido a la ‘U’, apoyado por varios compañeros que también integran la selección peruana. Ese buen ambiente se reflejó en su rendimiento dentro del campo y en su aporte goleador.

Lapadula ha disputado 16 partidos en el Torneo Clausura, en los que anotó nueve goles. De esa manera, se consolidó como uno de los máximos artilleros de los ‘cremas’ en esta segunda fase, junto a Alex Valera.

Su buen presente le permitió volver a la selección peruana y convertirse en una pieza habitual en el equipo de Mano Menezes. Ante Bolivia, lo confirmó con su segundo gol en esta nueva etapa, luego de haberle marcado previamente a Estados Unidos.

Gianluca Lapadula y Alex Valera han conformado un dupla demoledora con 17 tantos en el Torneo Clausura 2026.
Gianluca Lapadula y Alex Valera han conformado un dupla demoledora con 17 tantos en el Torneo Clausura 2026.

Perú solo jugará un amistoso esta fecha FIFA

La selección peruana, a diferencia de otras escuadras, solo disputará un amistoso durante la fecha FIFA de noviembre: el partido ante Bolivia.

La decisión respondió a un pedido del entrenador Mano Menezes, quien, tras la gira por Norteamérica —con derrotas frente a Canadá y Estados Unidos, y un empate ante México—, señaló que la ‘bicolor’ no está en condiciones de afrontar varios encuentros en pocos días.

Por ello, la Federación Peruana de Fútbol programó únicamente el compromiso frente a la ‘Verde’. El siguiente desafío de la ‘blanquirroja’ sería ante Panamá, el 9 de diciembre a las 18:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

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