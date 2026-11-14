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Golazo de ‘Fefa’ Lacoste con tiro al ángulo en Universitario vs Alianza Lima por final ida de la Liga Femenina 2026

La capitana de la ‘U’ abrió el marcador en el estadio Monumental, en la primera definición del Torneo Clausura

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Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron este sábado 14 de noviembre en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las ‘leonas’ abrieron el marcador con un penal convertido por Stephanie Lacoste, luego de la revisión del VAR.

Alianza ganó la disputa en el mediocampo en los primeros instantes del partido en el estadio Monumental, aunque la ‘U’ intentó llevar peligro al arco rival. Cerca de los siete minutos, las ‘cremas’ enviaron un pase largo a espaldas de la defensa.

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La delantera Luz Campoverde fue en busca de la redonda, mientras la arquera Karla López salió a cortar. La ‘1’ de Alianza calculó mal, llegó a destiempo e impactó con los puños en la cabeza de la ‘Rayo’, que cayó de inmediato dentro del área.

El árbitro Walter Guadalupe no sancionó penal en primera instancia e incluso dispuso la continuidad del juego. No obstante, recibió el llamado del VAR para revisar una posible infracción de López sobre Campoverde.

Guadalupe se dirigió a la pantalla, ubicada junto a la tribuna occidente, y revisó la jugada. Tras observar la repetición, determinó que López golpeó con los puños a Campoverde y sancionó la pena máxima en el coloso de Ate.

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Stephanie Lacoste tomó el balón y se paró frente a Karla López. La popular ‘Fefa’ remató con la pierna derecha al ángulo. La guardameta ‘íntima’ adivinó la dirección, pero no alcanzó a desviar el disparo.

Así, Lacoste marcó el 1-0 de Universitario en este clásico, correspondiente a la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina. El gol desató el festejo de sus compañeras y de los hinchas presentes en el estadio Monumental.

Golazo de 'Fefa' Lacoste con tiro al ángulo en Universitario vs Alianza Lima por final ida de la Liga Femenina 2026.
Golazo de 'Fefa' Lacoste con tiro al ángulo en Universitario vs Alianza Lima por final ida de la Liga Femenina 2026.

Universitario anotó el 2-0 ante Alianza Lima

Diez minutos después del gol de ‘Fefa’ Lacoste, Universitario amplió su ventaja ante Alianza Lima en la definición del Torneo Clausura. La jugada volvió a nacer en los pies de Luz Campoverde.

La ‘Rayo’ se proyectó por la banda y envió un centro a espaldas de las defensoras. Por el segundo palo apareció Cindy Novoa, quien tocó el esférico con su botín y dejó sola a Sofía Oxandabarat. La atacante solo tuvo que empujar el balón para establecer el 2-0 a los 21 minutos del encuentro.

Con este resultado parcial, Universitario da un paso importante hacia el título de la Liga Femenina 2026 y obtiene ventaja para el partido de vuelta. Las ‘leonas’ pueden consagrarse campeonas nacionales sin disputar una final adicional si ganan el Torneo Clausura, pues ya conquistaron el Apertura.

La delantera apareció por el segundo palo y logró el 2-0 en la primera final del Torneo Clausura - Crédito: Bicolor .

Programación de la final vuelta de la Liga Femenina 2026

La final de vuelta entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará el domingo 22 de noviembre, a las 11:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

El horario de esta segunda definición recibió críticas de Allison Azabache, jugadora de Alianza Lima. La futbolista sostuvo que la programación limita la asistencia de hinchas a Matute y no contribuye al crecimiento del fútbol femenino.

“Y sobre todo, gracias a la liga por poner un horario espectacular que merece una final. Y también gracias por el retroceso al fútbol femenino; lo están haciendo cada vez peor, felicidades”, escribió en su cuenta de X.

El Alianza Lima vs Universitario, final vuelta de la Liga Femenina, se jugará el domingo 22 de noviembre.
El Alianza Lima vs Universitario, final vuelta de la Liga Femenina, se jugará el domingo 22 de noviembre.

El partido de vuelta será transmitido por Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel. El acceso tiene un costo de S/ 6,99. Según la plataforma, los usuarios deben enviar la palabra BICOLOR al número 6363 para completar el registro.

A diferencia del encuentro de ida, los hinchas también podrán seguir la definición por señal abierta. América TV transmitirá el clásico por el canal 4 y el 704 HD. Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura en su página web.

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