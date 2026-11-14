Perú

Papa León XIV en Perú: lista de objetos permitidos y prohibidos para ingresar a la misa en Las Palmas este 16 de noviembre

Cerca de 1.2 millones de fieles se congregarán en el recinto, cuyas puertas abrirán desde las 22:00 horas del domingo para recibir al pontífice al día siguiente

Pope Leo arrives to celebrate Mass during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo arrives to celebrate Mass during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi
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Cerca de 1.2 millones de personas se congregarán en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, para la misa que celebrará el papa León XIV este lunes 16 de noviembre, en el cierre de su visita apostólica a Perú. Las puertas del recinto abrirán desde las 22:00 horas del domingo 15 de noviembre, lo que permitirá a los fieles pernoctar en las instalaciones mientras esperan el inicio de la ceremonia.

Ante la magnitud de la convocatoria, las autoridades diseñaron un protocolo de seguridad con restricciones específicas sobre los objetos que podrán ingresar los asistentes, según detalló la Agencia Andina.

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Pope Leo blesses a baby as he arrives to celebrate Mass during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo blesses a baby as he arrives to celebrate Mass during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

¿Qué objetos están prohibidos?

La lista de elementos prohibidos responde a criterios de seguridad y control de aforo. Entre los artículos vedados figuran:

  • Punteros láser, encendedores y fósforos
  • Armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, tijeras y herramientas
  • Paraguas o sombrillas con puntas rígidas
  • Correas con hebillas grandes o metálicas
  • Botellas de vidrio y latas
  • Mochilas o bolsos de gran tamaño, salvo mochilas pequeñas y canguros
  • Pancartas con astas rígidas de madera o metal
  • Bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas

Las autoridades también recomendaron evitar el ingreso de objetos voluminosos o innecesarios que puedan entorpecer los controles de acceso y la circulación dentro de la base militar.

People wait for the arrival of Pope Leo, during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi
People wait for the arrival of Pope Leo, during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Santa Cruz de Succhabamba, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Artículos permitidos para la misa de León XIV

Debido a que los asistentes permanecerán varias horas en la Base Aérea Las Palmas, se permitirá el ingreso de artículos para protegerse del sol, mantenerse hidratados y facilitar la identificación durante los controles de seguridad. Estos son los objetos autorizados:

  • Protección solar: gorros o sombreros sin elementos rígidos, lentes de sol y bloqueador solar en crema. Se recomienda evitar los envases en aerosol.
  • Hidratación: botellas de agua de plástico o tomatodos flexibles.
  • Alimentos: snacks ligeros y empaquetados, como galletas, barras de cereal o fruta picada en bolsas transparentes.
  • Documentación: DNI físico o pasaporte, además de la entrada de Ticketmaster, impresa o descargada en el celular.
  • Baterías portátiles: cargadores externos para mantener los teléfonos celulares con batería durante la espera.
  • Sillas plegables: solo para adultos mayores o personas que las necesiten por motivos de salud. Deben ser pequeñas y no obstaculizar las rutas de evacuación.
El Papa León XIV encabeza el rito de coronación de la Inmaculada Virgen María en la Catedral de Santa María, en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026. EFE/DANIEL DAL ZENNARO
El Papa León XIV encabeza el rito de coronación de la Inmaculada Virgen María en la Catedral de Santa María, en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026. EFE/DANIEL DAL ZENNARO

Prevención ante el riesgo de golpes de calor

El Ministerio de Salud advirtió que las aglomeraciones, la exposición solar y la fatiga física durante la misa en Las Palmas aumentan el riesgo de deshidratación y golpes de calor, una emergencia médica que requiere atención inmediata. Entre las señales de alerta figuran dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas. Si aparecen síntomas graves, como confusión, desmayos o convulsiones, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco, aplicar compresas de agua fría y solicitar ayuda de urgencia. Si pierde el conocimiento, no se le deben administrar líquidos por vía oral.

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El Minsa también habilitó la Línea 113 Salud, opción 1, con atención gratuita las 24 horas. Antes del evento, recomendó ubicar los puntos de atención médica y las rutas de evacuación, llevar agua, usar calzado cómodo y portar los medicamentos habituales. Durante la espera, aconsejó descansar en zonas con sombra, evitar esfuerzos físicos y no generar empujones en los accesos, especialmente para proteger a niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.
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