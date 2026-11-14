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Golazo de Maxloren Castro con remate colocado desde fuera del área para 2-0 de Perú vs Bolivia en amistoso por fecha FIFA 2026

El futbolista de Sporting Cristal sacó rédito de los minutos que le brindó Mano Menezes y venció la portería de Carlos Lampe para celebrar su primera diana con la ‘bicolor’

El extremo anotó su primer tanto con la selección mayor. Y lo hizo de gran forma - Crédito: Bicolor .
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La selección peruana ha conseguido su segunda victoria al mando de Mano Menezes. La ‘bicolor’ se impuso por 2-0 sobre Bolivia. El segundo tanto de la noche estuvo a cargo de Maxloren Castro. El atacante de 18 años ensayó un remate desde fuera del rectángulo boliviano y colocó el balón en un lugar imposible para el portero Carlos Lampe, que solo atinó a seguir con la mirada cómo el cuero movía las redes de su arco.

El atacante de Sporting Cristal ingresó a los 67 minutos por decisión de Mano Menezes, quien buscó refrescar el ataque peruano en un encuentro que tuvo varios pasajes de dominio boliviano. Castro asumió el reto con personalidad y aprovechó el espacio que encontró sobre el sector derecho. Su estreno fue decisivo para ampliar la diferencia.

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La acción se desarrolló con el juvenil sin una marca inmediata. Maxloren controló el balón, enganchó hacia su perfil más cómodo y quedó de frente al área rival. Ningún defensor boliviano salió a bloquearlo, situación que le permitió acomodarse antes de ejecutar el disparo que definió el resultado en el estadio Alejandro Villanueva.

El remate no destacó por su potencia, pero sí por la dirección. Castro colocó el balón lejos del alcance de Carlos Lampe, quien no pudo evitar que la pelota ingresara junto a uno de los postes. Fue su primer gol con la camiseta de la selección peruana.

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Golazo de Maxloren Castro con remate colocado desde fuera del área para el 2-0 de Perú vs Bolivia por amistoso de fecha FIFA 2026.
Golazo de Maxloren Castro con remate colocado desde fuera del área para el 2-0 de Perú vs Bolivia por amistoso de fecha FIFA 2026. Crédito: Captura Bicolor +.

Gianluca Lapadula había abierto la cuenta en la primera mitad desde el punto de penal. La anotación le dio una ventaja a Perú en un partido que no tuvo continuidad en el juego ofensivo del equipo local. Bolivia manejó la posesión durante varios tramos, aunque no encontró claridad para vulnerar la defensa nacional.

Dentro de ese contexto, Erick Noriega cumplió una actuación firme en la última línea. El defensor de Gremio sostuvo los duelos individuales y aportó orden en una zaga que tuvo que responder ante las aproximaciones del conjunto visitante. Perú no mostró una producción sostenida en ataque, pero logró imponerse con eficacia. El equipo mantuvo el arco en cero.

La temporada de Maxloren Castro

El gol con Perú llega en una etapa de actividad constante para Maxloren Castro. El futbolista de 18 años se encuentra cerca de disputar la final de la Copa de la Liga 2026 con Sporting Cristal, torneo en el que el cuadro ‘rimense’ buscará cerrar el año con un título.

Además, los ‘celestes’ conservan posibilidades de disputar las semifinales de la Liga 1. El plantel afrontará las últimas jornadas con la obligación de sostener sus opciones en la tabla y asegurar un lugar en la definición. En ese escenario, Castro se consolidó como una alternativa importante para el comando técnico. Cristal aún pelea arriba.

El delantero aumentó el marcador en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

En el campeonato peruano, el atacante suma cuatro goles y tres asistencias. Sus cifras reflejan la influencia que alcanzó en el cuadro rimense durante la temporada y explican su convocatoria a la selección absoluta. El amistoso ante Bolivia le permitió trasladar ese rendimiento al plano internacional.

La aparición de Castro también representa una alternativa para Menezes, que busca renovar opciones ofensivas y evaluar futbolistas de cara a los próximos compromisos. El técnico brasileño le brindó minutos en un partido cerrado y el jugador respondió con una definición que inclinó definitivamente el marcador. Maxloren aprovechó su oportunidad.

¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana?

Tras el triunfo sobre Bolivia, Perú volverá a presentarse ante Panamá en el siguiente amistoso de la fecha FIFA. El encuentro se disputará el 9 de diciembre de 2026 a las 18:00 horas en el estadio Garcilaso de la Vega en Cusco.

La ‘bicolor’ afrontará ese compromiso con el impulso de su segunda victoria bajo el mando del entrenador brasileño. El duelo también será una nueva ocasión para observar si Castro puede sostener su protagonismo después de anotar su primera diana internacional. Perú enfrentará a Panamá en su próximo desafío.

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