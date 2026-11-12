Juan Díaz vs Alateng Heili: día, hora y dónde ver pelea preliminar de la UFC 334 en el Madison Square Garden de Nueva York. Crédito: Difusión.

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Juan ‘Pegajoso’ Díaz afrontará este sábado 14 de noviembre su segunda presentación en la UFC, esta vez en el Madison Square Garden de Nueva York. El peleador peruano se medirá ante el chino Alateng Heili en las preliminares tempranas de UFC 334, cartelera que tendrá dos peleas por títulos mundiales y marcará su debut en un evento numerado de la organización.

Juan Díaz vs Alateng Heili: programación

La pelea entre Juan Díaz y Alateng Heili formará parte de las preliminares tempranas de UFC 334. La programación comenzará a las 17:00 horas de Perú, y el peruano será el segundo combate de la noche, por lo que su aparición está calculada alrededor de las 17:30 horas.

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El horario puede modificarse según la duración de la primera pelea y los tiempos de salida de los atletas. La cartelera se realizará en el Madison Square Garden, recinto que volverá a recibir una función de UFC con 13 enfrentamientos programados para la jornada.

En Nueva York, sede del evento, las preliminares iniciales arrancarán a las 17:00 horas. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, el comienzo será a las 19:00 horas. En México, la transmisión iniciará a las 16:00 horas, mientras que en España será a las 23:00 horas.

Juan Díaz peleará en un evento numerado de la UFC por primera vez. Crédito: Instagram UFC en español.

Después de las preliminares tempranas, las preliminares regulares comenzarán a las 19:00 horas de Perú. La cartelera principal se iniciará a las 21:00 horas y tendrá como pelea estelar la defensa del cinturón de peso pesado entre el francés Ciryl Gane y el estadounidense Josh Hokit.

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¿Dónde ver pelea de Juan Díaz en Perú?

La programación de UFC 334 estará disponible en Perú a través de Paramount+, plataforma que transmite las funciones de la compañía sin un pago adicional por evento para quienes tengan una suscripción activa. Las preliminares tempranas también podrán seguirse mediante UFC Fight Pass.

Paramount+ ofrece actualmente dos planes mensuales en Perú. El servicio Estándar tiene un precio de S/ 21,50 al mes e incluye reproducción en alta definición y acceso en dos dispositivos de manera simultánea. El plan también permite descargar contenido en equipos compatibles.

La opción Premium cuesta S/ 28,50 mensuales. Esta modalidad permite reproducir contenidos en hasta cuatro dispositivos a la vez e incorpora calidad 4K, HDR10, Dolby Vision y Dolby Atmos en los títulos que estén habilitados para esas funciones.

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Con un codazo giratorio que dejó sin reacción a su rival, el luchador nacional se ganó un contrato con la UFC. (Video: ESPN)

Así llega Juan Díaz

Díaz debutó en la UFC el 16 de mayo de 2026, cuando derrotó al estadounidense Malcolm Wellmaker. El peruano resolvió el combate mediante una sumisión en el segundo asalto, tras asegurar la espalda de su rival y aplicar un mataleón a los 4 minutos y ocho segundos.

La victoria le otorgó el bono a la Actuación de la Noche. Antes de llegar a la empresa, Díaz consiguió el contrato tras noquear al surcoreano Won Il Kwon con un codazo giratorio en el Dana White’s Contender Series, una acción que aumentó la expectativa sobre su futuro.

El ‘Pegajoso’ entrena en México junto al ecuatoriano Michael Morales y afrontará un cambio de oponente a pocos días de la función. El peleador de 28 años sostuvo que mantuvo el plan de trabajo durante la incertidumbre y que llega preparado para imponer presión desde el primer round.

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El peleador peruano se estrenó con una dominante sumisión para vencer a Malcolm Wellmaker. (Video: UFC)

Así llega Alateng Heili

Alateng Heili, conocido como ‘The Mongolian Knight’, tiene un registro de 18 victorias, 10 derrotas y dos empates en las artes marciales mixtas. A sus 34 años, cuenta con mayor experiencia en la UFC, donde suma seis triunfos, tres caídas y un empate.

El chino aceptó la pelea como reemplazo de Yañez y disputará su undécimo combate en la empresa. Su última aparición se produjo en septiembre, cuando venció a John Castañeda por decisión dividida, resultado que le permitió recuperarse de una derrota previa ante Da’Mon Blackshear.

Heili combina golpes de pie con intentos de derribo y trabajo contra la reja. Díaz buscará frenar esas herramientas con volumen ofensivo y presión. El enfrentamiento será a tres asaltos dentro de la categoría de peso gallo, límite de 61,2 kilos.

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Cartelera completa de la UFC 334

La cartelera principal de UFC 334 incluirá los siguientes combates:

Ciryl Gane vs Josh Hokit, por el título de peso pesado

Kayla Harrison vs Amanda Nunes, por el título femenino de peso gallo

Caio Borralho vs Yousri Belgaroui

Uros Medic vs Kevin Holland

Bilal Hasan vs Luis Gurule

Las preliminares regulares estarán conformadas por Stephen Thompson vs Charles Radtke, Drew Dober vs Chris Duncan, Jim Miller vs Terrance McKinney y Donte Johnson vs César Almeida.

Las preliminares tempranas incluirán Jared Gordon vs Melquizael Costa, Macy Chiasson vs Bia Mesquita, Juan Díaz vs Alateng Heili y Evan Elder vs Samuel Sanches.