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Juan ‘Pegajoso’ Díaz no dio el peso para su pelea en la UFC 334: combate sigue en pie y el 20% de su bolsa será destinada a su rival

El peleador peruano se excedió por 0.4 libras en la balanza, pese a contar con dos oportunidades. De todas formas, el combate no se ha modificado, pero este hecho no suele ser bien visto por la promotora

Juan Díaz superó las 136 libras permitidas para su combate en la UFC 334.
Juan Díaz superó las 136 libras permitidas para su combate en la UFC 334. Crédito: Instagram mma_fans_pe.
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Juan ‘Pegajoso’ Díaz no cumplió con el peso pactado para su combate ante Alateng Heili en la UFC 334. El peruano marcó 136.4 libras en la balanza oficial, 0.4 libras por encima del límite de la categoría peso gallo, que contempla una libra de tolerancia para peleas sin un título en disputa.

El límite reglamentario era de 136 libras, resultado de las 135 correspondientes a la división y una libra adicional permitida. Alateng Heili, en cambio, registró 135.6 libras, por lo que no tuvo inconvenientes para confirmar su presencia. La diferencia fue pequeña, aunque bastó para que la organización declarara que Díaz falló en el pesaje.

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El representante nacional contó con 10 minutos extra para intentar bajar el excedente. Incluso se quitó la ropa para volver a subir a la báscula, pero no logró modificar la cifra. Tras ese segundo intento, la UFC mantuvo el registro de 136.4 libras y aplicó la sanción económica establecida entre las partes.

Pese al contratiempo, la pelea sigue programada para este sábado 14 de noviembre. El equipo de Alateng Heili aceptó mantener el enfrentamiento, por lo que el peruano deberá ceder el 20% de su bolsa al peleador chino. El cruce se desarrollará bajo un peso pactado y constará de tres asaltos.

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El peleador peruano Juan Díaz se presenta en la báscula durante la ceremonia oficial de pesaje en la UFC 334. Tras la medición en la balanza, se informa de manera gráfica que superó por 0,4 libras el límite correspondiente a la categoría de peso gallo. Crédito: Instagram MMA_fans_pe

No dar el peso suele representar un antecedente negativo para los peleadores dentro de la compañía, debido a la exigencia que implica cumplir con los límites de cada división. Díaz llegará al octágono con una responsabilidad adicional, ya que necesitará responder con una actuación sólida frente a un oponente que sí cumplió con la balanza.

¿Cuándo pelea Juan Díaz?

El combate entre Juan ‘Pegajoso’ Díaz y Alateng Heili formará parte de las preliminares tempranas de UFC 334, que se realizará en el Madison Square Garden de Nueva York. La jornada comenzará a las 17:00 horas de Perú, con una serie de enfrentamientos previos a la cartelera principal.

Díaz aparecerá en el segundo duelo de la función, por lo que su salida al octágono está prevista para cerca de las 17:30 horas. La hora puede variar según la duración de la primera pelea, ya que una definición anticipada puede adelantar el cronograma de las transmisiones.

La cartelera podrá verse en Perú a través de Paramount+ y UFC Fight Pass. La primera plataforma emitirá todos los combates para quienes tengan una suscripción activa, mientras que el servicio oficial de la organización ofrecerá las preliminares tempranas y contenidos adicionales vinculados a la función.

Juan Díaz vs Alateng Heili: día, hora y dónde ver pelea preliminar de la UFC 334 en el Madison Square Garden de Nueva York.
Juan Díaz vs Alateng Heili: día, hora y dónde ver pelea preliminar de la UFC 334 en el Madison Square Garden de Nueva York. Crédito: Difusión.

El evento contará con dos peleas de campeonato. Ciryl Gane defenderá el cinturón de peso pesado ante Josh Hokit, mientras que Kayla Harrison pondrá en juego el título femenino de peso gallo frente a Amanda Nunes. Ambos combates integrarán el bloque principal de la noche.

Cartelera completa de la UFC 334

La cartelera principal de UFC 334 incluirá los siguientes combates:

  • Ciryl Gane vs Josh Hokit, por el título de peso pesado
  • Kayla Harrison vs Amanda Nunes, por el título femenino de peso gallo
  • Caio Borralho vs Yousri Belgaroui
  • Uros Medic vs Kevin Holland
  • Bilal Hasan vs Luis Gurule

Las preliminares regulares estarán conformadas por Stephen Thompson vs Charles Radtke, Drew Dober vs Chris Duncan, Jim Miller vs Terrance McKinney y Donte Johnson vs César Almeida.

Las preliminares tempranas incluirán Jared Gordon vs Melquizael Costa, Macy Chiasson vs Bia Mesquita, Juan Díaz vs Alateng Heili y Evan Elder vs Samuel Sanches.

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