La dura espera de Nicolás Da Campo tras salir sentido del empate de Sport Boys con Melgar: “No sé si lo podré manejar”

El argentino salió del campo con molestias que él mismo describió como distintas a las de una dolencia anterior. El cuerpo médico rosado aún no tiene certezas y el reloj corre con dos compromisos clave a la vuelta de la esquina. (Sport Boys)

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Nicolás de Campo, volante del conjunto chalaco reconoció que las molestias que experimentó ante FBC Melgar son distintas a las que sufrió en el partido frente a Sporting Cristal, lo que encendió las alarmas en el cuerpo médico del club.

Sport Boys, octavo en la tabla con 18 puntos y a cuatro del líder Deportivo Garcilaso, atraviesa un tramo decisivo del torneo con siete fechas por delante y la Copa de la Liga también en el horizonte.

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La situación del argentino se convirtió en el foco de atención del plantel rosado, que aguarda los resultados del estudio para definir el plan de trabajo de las próximas jornadas.

La resonancia que definirá el panorama

Nicolás Da Campo será sometido este miércoles 23 de septiembre a una resonancia magnética para determinar el alcance de las molestias que sufrió ante Melgar y conocer cuánto tiempo podría estar fuera. (Sport Boys)

Según informó el periodista Carlos Hernández a través de su cuenta oficial de X, Da Campo será sometido a una resonancia magnética este miércoles 23 de septiembre. Los resultados estarán disponibles durante la noche y serán determinantes para que el departamento médico del club trace el esquema de recuperación del futbolista.

“Por la noche se conocerán los resultados. De acuerdo con ello, el departamento médico preparará su recuperación”, precisó Hernández.

El estudio permitirá establecer si el volante podrá reintegrarse al trabajo grupal con normalidad o si deberá cumplir un período de recuperación que lo margine de alguno de los compromisos que restan en el Clausura 2026. La incertidumbre es total hasta que los imágenes del estudio hablen.

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Da Campo habló al regresar al Callao

Nicolás Da Campo reconoció que no terminó bien el partido ante Melgar y explicó que las molestias son diferentes a las que sufrió frente a Sporting Cristal. El volante prefirió esperar los estudios antes de anticipar un diagnóstico. (Sport Boys)

De vuelta en el puerto, el propio mediocampista se refirió a su estado físico ante los medios. Sus palabras reflejaron preocupación, aunque también la cautela propia de quien prefiere esperar el diagnóstico antes de adelantar conclusiones.

“No estaba bien. Tengo que hacerme estudios. La otra vez era algo que se podía manejar, pero esto no sé, hay que esperar los estudios. Uno quiere hacer lo mejor para el equipo porque ve que los compañeros se desviven por estar cada partido, y uno quiere colaborar”, indicó el jugador.

El propio Da Campo amplió la comparación entre ambas dolencias: “Las lesiones que tuve la vez pasada con Cristal y ahora con Melgar son totalmente diferentes, sé cómo manejarlos y eso está bueno, pero ahora no sé si lo podré manejar, hay que esperar los estudios”, sostuvo.

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A pesar del malestar físico, el argentino no esquivó el análisis del partido. Valoró el nivel del rival y destacó el esfuerzo colectivo de sus compañeros durante el empate en el estadio Monumental de la UNSA: “Bienvenido sean los goles, pero jugamos ante un gran rival que juega muy bien, es para sacarse el sombrero. El rival nos llevó a eso y mis compañeros han hecho un gran trabajo”, afirmó.

Sport Boys, con la Copa de la Liga en el horizonte

Mientras espera conocer la situación de Nicolás Da Campo, Sport Boys ya tiene la mirada puesta en las semifinales de la Copa de la Liga. El equipo chalaco visitará a Alianza Atlético este domingo 27 de septiembre. (Sport Boys)

Más allá de la incertidumbre sobre Da Campo, Sport Boys tiene la agenda cargada. El equipo dirigido esta temporada en el Callao no solo busca acortar distancias en la tabla del Clausura 2026, donde Deportivo Garcilaso lidera con cuatro puntos de ventaja sobre los rosados, sino que también deberá afrontar las semifinales de la Copa de la Liga en los próximos días.

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La llave arranca el domingo 27 de septiembre en Sullana, donde el conjunto chalaco visitará a Alianza Atlético. La vuelta está programada para el martes 6 de octubre. Dos compromisos de alto voltaje que el plantel rosado deberá encarar con o sin uno de sus futbolistas de mayor peso en el mediocampo.

La disponibilidad de Da Campo para esos encuentros dependerá directamente de lo que revele la resonancia magnética. Si el diagnóstico es favorable, el argentino podría sumarse al grupo en cuestión de días. Si los resultados muestran algo más complejo, Sport Boys tendrá que reorganizar su esquema de cara a una de las etapas más exigentes de la temporada. Por ahora, el club y el jugador esperan. La respuesta llegará este miércoles por la noche.

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