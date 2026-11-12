El gran año de Diego Melián: arquero de Sport Boys integra el top 10 de vallas invictas en Sudamérica

Diego Melián tuvo un gran año con Sport Boys, dejando su arco en cero en 14 ocasiones. Crédito: LFP

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Diego Melián continúa destacando bajo los tres palos de Sport Boys. El guardameta uruguayo-peruano firmó una importante temporada con el conjunto ‘rosado’ y sus números lo ubican entre los porteros con más porterías a cero de las diferentes ligas del fútbol sudamericano.

De acuerdo con una estadística proporcionada por el portal especializado ‘Transfermarkt’, el golero del equipo chalaco ocupa el séptimo lugar de este ranking continental, con 14 vallas invictas en 31 encuentros disputados.

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El registro refleja la regularidad que tuvo el experimentado arquero durante la temporada 2026, en la que se convirtió en una de las principales figuras del Sport Boys. Sus intervenciones fueron determinantes en distintos compromisos y le permitieron destacar en una clasificación que reúne a guardametas de diferentes campeonatos de Sudamérica.

Diego Melián, entre los siete arqueros con más vallas invictas de Sudamérica

Según los datos de Transfermarkt, Melián comparte el séptimo puesto de la clasificación con otros guardametas que consiguieron mantener su arco en cero en 14 oportunidades. Por delante del futbolista de Sport Boys aparecen únicamente seis porteros que registraron mejores cifras en las primeras divisiones sudamericanas.

Arquero de Sport Boys integra el top 10 de vallas invictas en Sudamérica. Crédito: Transfermarkt

Santiago Rojas, de Club Nacional de Paraguay, y Aldair Quintana, de Independiente del Valle, encabezan la lista con 16 porterías a cero. Un escalón más abajo, con 15 vallas invictas, figuran Carlos Miguel, de Palmeiras de Brasil; Gastón Olveira, de Olimpia; Brayan Cortés, de Argentinos Juniors; y Yhonatann Yustiz, de Metropolitanos FC.

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De esta manera, el arquero ‘rosado’ consiguió posicionarse entre los guardametas más destacados del continente este año en una estadística que pone en valor su rendimiento bajo los tres palos. Además, su presencia en este grupo adquiere mayor relevancia por la campaña que afrontó Sport Boys, que tuvo en el uruguayo a uno de sus futbolistas más regulares.

Los números de Diego Melián con Sport Boys en 2026

Si se considera toda su participación durante la temporada, incluyendo sus actuaciones en la Copa de la Liga, Melián -titular indiscutible- disputó 32 partidos con la camiseta de Sport Boys. En ese periodo recibió 31 goles y consiguió mantener su portería imbatida en 15 oportunidades.

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Estas cifras consolidan al guardameta como uno de los principales referentes del equipo chalaco. Su experiencia, seguridad y capacidad para responder en momentos complicados fueron aspectos importantes para el conjunto ‘rosado’, que encontró en él una de sus piezas más confiables a lo largo del año.

El propio futbolista también manifestó recientemente su satisfacción por formar parte de la institución y su deseo de continuar defendiendo sus colores en la próxima temporada. Incluso, no dudó en destacar su rendimiento y aseguró que se considera el mejor arquero de la Liga 1 2026.

Diego Melián adivinó el remate del delantero 'crema' en el Estadio Monumental - Crédito: L1MAX

Diego Melián apunta al centenario de Sport Boys

El buen rendimiento de Melián también representa una noticia alentadora para Sport Boys de cara al 2027. La institución chalaca afrontará un año especial, pues celebrará su centenario, y espera contar con futbolistas experimentados que puedan liderar al equipo en una temporada de gran importancia para el club y sus hinchas.

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En ese escenario, el guardameta uruguayo aparece como una de las piezas llamadas a asumir protagonismo. Su rendimiento durante el 2026 y su presencia entre los arqueros con más vallas invictas de Sudamérica respaldan su condición de baluarte del conjunto ‘rosado’.

Por ahora, su continuidad para la siguiente campaña deberá definirse con la dirigencia, pero el propio Melián ya expresó su comodidad en el club y el cariño que recibe de la afición. Sport Boys buscará construir un plantel competitivo para su año centenario y el arquero podría convertirse nuevamente en uno de sus grandes referentes.