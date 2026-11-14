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“Cuando no anoten un gol, se acordarán de Paolo Guerrero”, la cruda opinión del DT de Bolivia sobre recambio generacional de Perú

Óscar Villegas aseguró que será difícil dejar de convocar a los jugadores históricos, y también aclaró las polémicas declaraciones que realizó contra la ‘blanquirroja’

La cruda opinión del DT de Bolivia sobre recambio generacional de Perú
La cruda opinión del DT de Bolivia sobre recambio generacional de Perú
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Bolivia no pudo con Perú en el amistoso que se jugó en el estadio Alejandro Villanueva, la noche del viernes 13 de noviembre: perdió 2-0 con goles de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro.

Mano Menezes consiguió su segundo triunfo al mando de la selección nacional, mientras que Óscar Villegas sigue sin poder cortar mala racha: lleva seis partidos sin conocer victorias.

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¿Qué dijo el DT de Bolivia sobre el recambio generacional de Perú?

Óscar Villegas lanzó un crudo comentario sobre el recambio generacional de la selección peruana, y puntualizó que será difícil dejar de convocar a los jugadores históricos. También precisó que llegará el momento en el que se extrarán a Paolo Guerrero.

“Cuando hay un recambio, yo sé que cuesta. En Bolivia ha sido muy duro tener que dejar jugadores históricos y sé que para Perú seguramente, cuando falte algún gol marcar, se acordarán de Paolo Guerrero y querrán que lo convoquen o Gianluca Lapadula, etc. Es así este camino y nosotros lo estamos sufriendo; ya lo hemos sufrido pese a haber llegado a Repechaje, pero sí estamos al tanto de Perú y creo que están haciendo un gran trabajo”, apuntó el DT en conferencia de prensa.

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Óscar Villegas puntualizó que será difícil para la 'blanquirroja' encontrar nuevos valores. (Ovación)

“Jamás hablé de la historia de Perú”

Óscar Villegas también habló sobre la polémica que se armó tras sus declaraciones, donde aseguró que la selección peruana se estaba copiando el modelo de trabajo de la boliviana. Incluso, provocó que Jean Ferrari le conteste de manera irónica generando más controversia.

“Y quiero aprovechar para aclarar: cuando yo hice alguna declaración en cuanto a Perú, decía que estaban copiando de alguna manera algo, y a lo que me refería es al recambio generacional. Cuando jugamos con Perú, están cinco jugadores que enfrentamos en esa ocasión y, por supuesto, son 81% de cambio que ha tenido Perú. Y, bueno, me refiero a eso; jamás hablé de la historia ni nada de Perú. Gran respeto y una gran consideración a la selección peruana, pero sí creo que nosotros iniciamos antes ese recambio y nada más, quería aclarar eso”, añadió.

Óscar Villegas aclaró sobre la controversia que generó cuando aseguró que Perú estaba copiando su modelo de trabajo. (Gerson Cuba)

Jean Ferrari fue contundente con DT de Bolivia

Óscar Villegas y Jean Ferrari protagonizaron un cruce verbal antes del amistoso entre Perú y Bolivia, luego de que el técnico de ‘La Verde’ afirmara que la selección peruana busca replicar el modelo de su equipo.

“Esperamos hacerlo bien contra la Selección Peruana. Sabemos que Perú intenta copiar el modelo de Bolivia, lo mismo que Chile”, sostuvo el DT. El entrenador atribuyó los resultados bolivianos al tiempo que tuvo para trabajar.

El director general de fútbol respondió con todo a Óscar Villegas, quien afirmó que Perú copia su modelo de trabajo. (L1 Max)

La respuesta llegó desde la Federación Peruana de Fútbol. Jean Ferrari, gerente de Fútbol de la entidad, cuestionó las palabras del técnico y recordó los antecedentes mundialistas de Bolivia.

“Lo escuché y lamento sus declaraciones porque Bolivia, en toda su historia, ha ido una sola vez al Mundial. Es ilógico pensar en hacer una réplica, sabiendo que es el único equipo en la historia del Mundial que juega a más de 3500 metros de altura”, dijo Ferrari a Bicolor+.

También respondió a la posibilidad de jugar en Cusco o Puno. Ferrari planteó llevar a los bolivianos a Cerro de Pasco y pidió equilibrio, pues ambos equipos volverán a enfrentarse en marzo.

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