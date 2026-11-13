JNE ordena proclamar a segundas regidoras electas de Independencia y El Agustino como nuevas alcaldesas

Elsa Elvira Ramírez Estrada e Inés Lucy Pomajulca Astete

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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ordenó las proclamaciones de las segundas regidoras electas de los distritos limeños de Independencia y El Agustino como nuevas alcaldesas. Esto debido a que los primeros regidores son las autoridades en funciones, por lo que se encuentran impedidos por tratarse de reelecciones encubiertas.

Al revisar más de mil actas de proclamación a nivel nacional, el tribunal electoral identificó 4 nuevos casos de alcaldes salientes que han postulado como primeros regidores en una lista sin candidato para burgomaestre.

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En Independencia, el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 proclamó al actual alcalde Alfredo Reynaga Ramírez como primer regidor; sin embargo, al estar impedido no puede ejercer el mismo cargo en el periodo 2027-2030.

Así, el JNE aplicó el criterio fijado en una primera revisión de actas de proclamación y dispuso que el JEE proceda a proclamar a la segunda regidora Elsa Elvira Ramírez Estrada de Rojas como nueva autoridad. En tanto, Reynaga permanecerá como primer regidor y no podrá volver a asumir el sillón municipal así sea por sucesión.

Una tabla oficial detalla los nombres, cargos y organizaciones políticas de las autoridades del Concejo Municipal Distrital de Independencia, en Perú.

Por otro lado, en El Agustino, el Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 proclamó al actual burgomaestre Richard Soria Fuerte como regidor 1 del Consejo Municipal. Como también está impedido, el máximo tribunal electoral ordenó que se proclame a la segunda regidora Inés Lucy Pomajulca Astete como nueva autoridad.

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Un documento oficial del Jurado Electoral Especial rectifica el acta de proclamación de las autoridades del distrito de El Agustino en Lima.

“DISPONER que los Jurados Electorales Especiales señalados en el numeral precedente efectúen una nueva proclamación de resultados, conforme a las correcciones y disposiciones establecidas por el Pleno del JNE, debiendo emitir las respectivas actas de proclamación y proceder a la entrega de credenciales que correspondan, con observancia de los criterios establecidos en la Resolución N.º 4557 2026-JNE”, se lee en la resolución.

En la misma decisión, el Jurado Nacional de Elecciones precisa que las nuevas proclamaciones en Independencia y El Agustino son inapelables.

Discordia

Cabe precisar que, como ocurrió en la primera revisión de actas de proclamación, los magistrados Martha Maisch Molina y Aaron Oyarce Yuzzelli emitieron un voto en minoría en el que consideran que los alcaldes que postularon como primeros regidores “sean considerados al momento de completar el cuadro de autoridades municipales 2027-2030″. Es decir, que estén habilitados para ejercer un nuevo mandato como burgomaestres.

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“EXHORTAR al Congreso de la República para que, previa reflexiva y atenta deliberación, emita la regulación necesaria a fin de que en el futuro no se vuelvan a producir situaciones de esta naturaleza”, es el segundo punto resolutivo del voto de los miembros del JNE.

Magistrados Maisch y Oyarce consideran que no hay reelección inmediata cuando un alcalde postula como primer regidor y asuma nuevamente la alcaldía por sucesión.

Piden reconsideración

Renovación Popular presentó un pedido de reconsideración ante el Pleno del JNE contra la resolución que impide la reelección encubierta de alcaldes en el Perú. El partido liderado por Rafael López Aliaga solicita que el organismo electoral revoque el criterio o, al menos, lo aplique recién en los próximos comicios municipales, no en el proceso de 2026.

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La Resolución N° 4557-2026-JNE estableció que los primeros regidores electos no pueden asumir la alcaldía si ya ocuparon ese cargo en el periodo anterior. Esta norma afecta directamente las aspiraciones de López Aliaga de obtener un nuevo mandato en Lima Metropolitana, pese a que fue electo alcalde en los comicios previos.

El escrito, presentado por el personero Fernando Sandoval con las firmas de López Aliaga y su abogado Wilber Medina, sostiene que el JNE “no puede establecer, durante el desarrollo de un proceso electoral, restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales que resultaban imprevisibles al momento de su convocatoria e inicio”. El documento también afirma que la plataforma Voto Informado permitió a los electores conocer a los primeros regidores como “probables reemplazantes” de los candidatos que renunciaran durante la contienda.

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Ambas afirmaciones presentan inconsistencias. El organismo únicamente había señalado que un alcalde saliente podía postular como primer regidor, sin pronunciarse sobre una eventual asunción del cargo de alcalde. La plataforma Voto Informado, además, muestra las listas tal como fueron inscritas, sin advertir al elector sobre una posible proclamación posterior.