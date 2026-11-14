A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la final ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Liga Femenina.

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Desde que la Liga Femenina peruana adoptó el profesionalismo en 2021, el título nacional quedó en manos de los mismos dos clubes: Alianza Lima, con cuatro consagraciones, y Universitario de Deportes, que levantó un trofeo. La temporada 2026 mantendrá esa tendencia con una nueva definición entre las instituciones de mayor convocatoria del país, ahora por el Torneo Clausura.

Universitario puede coronarse campeón nacional directo si se impone en el Clausura, debido a que ya conquistó el Apertura. Alianza Lima, dirigido por José Letelier, necesita ganar este segundo certamen para forzar una final nacional entre ambos equipos. La serie comenzará en Ate y se resolverá una semana después en Matute.

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A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima, final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

El primer clásico de la final se disputará hoy, sábado 14 de noviembre, en el estadio Monumental U Marathon. El encuentro entre Universitario y Alianza Lima empezará a las 15:00 horas de Perú, en un duelo que abrirá la definición del Clausura y que puede condicionar el desenlace de la temporada.

En Ecuador y Colombia, el compromiso también iniciará a las 15:00 horas. En Bolivia, Venezuela y Miami se jugará desde las 16:00 horas, mientras que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay tendrán el pitazo inicial a las 17:00 horas. En España, el partido comenzará a las 22:00 horas.

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En el año, Universitario y Alianza Lima se han enfrentado cuatro veces, con dos victorias para cada escuadra.

La vuelta de la llave quedó programada para el domingo 22 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima contará con la facultad de cerrar la serie como local tras terminar en una mejor posición de la tabla acumulada. Matute definirá el Clausura entre los dos equipos.

Canal TV de Universitario vs Alianza Lima, final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Las finales de la Liga Femenina se transmitirán por Bicolor+ Premium, señal habilitada en la plataforma TV360 by Bitel. El acceso supone una variación respecto de buena parte del calendario, cuando los seguidores pudieron ver los encuentros sin necesidad de pagar una suscripción.

Para seguir el clásico, los usuarios deberán contar con el servicio activo, cuyo valor mensual es de S/ 6,99. Según las indicaciones de la plataforma, el registro se completa con el envío de la palabra BICOLOR al número 6363, tras lo cual se habilita el contenido deportivo.

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La medida alcanza a una etapa decisiva del campeonato y ha generado cambios para el público habitual de la competencia. La señal será exclusiva para el duelo de ida y también para los demás encuentros incluidos en la programación de la Liga Femenina.

Anuncio del Universitario vs Alianza Lima por final ida del Torneo Clausura femenino 2026. - créditos: Universitario

Así se instalaron Universitario y Alianza Lima en la final

Alianza Lima aseguró su presencia en la definición tras superar a Sporting Cristal en una llave ajustada. El primer partido terminó 1-1 y la revancha, disputada en Matute, acabó con victoria ‘blanquiazul’ por 1-0. El resultado permitió al cuadro de Letelier avanzar a la final del Clausura.

La clasificación dejó una preocupación en el plantel íntimo. La colombiana Estefanía González sufrió una lesión durante la serie ante las celestes, por lo que su situación será seguida por el comando técnico antes del primer enfrentamiento con Universitario. La baja de González puede modificar las alternativas ofensivas del equipo.

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Universitario, por su parte, protagonizó una remontada ante FBC Melgar. Las ‘leonas’ cayeron 3-0 en Arequipa durante el encuentro de ida, pero respondieron con un 7-0 en el Monumental. La goleada revirtió la eliminatoria y confirmó el pase crema a la definición.

Las 'leonas' dieron vuelta a una serie muy adversa tras vencer por 7-0 al conjunto arequipeño y clasificar a la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Instagram Radio Ovación.

¿Cómo le ha ido a Universitario frente a Alianza Lima este 2026?

Los dos equipos se enfrentaron cuatro veces durante el año y el historial refleja dos victorias por lado. El primer cruce correspondió a la fase regular del Apertura, mientras que los siguientes dos se disputaron en las semifinales de ese torneo. El último antecedente se produjo ya en el Clausura.

Universitario comenzó mejor el año con una victoria por 3-1 sobre Alianza Lima en Matute. Más adelante, en la semifinal de ida del Apertura, las ‘íntimas’ se impusieron 1-0 el 27 de junio. Las ‘cremas’ respondieron en la revancha con un 3-0 que les permitió revertir la llave.

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El choque más reciente tuvo lugar el 30 de agosto, por la fase regular del Clausura. Alianza Lima venció 3-2 a Universitario y llegará a esta nueva serie con el antecedente inmediato a favor. El clásico llega equilibrado, con resultados distintos que anticipan una definición sin un favorito definido.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante clásico del fútbol femenino por la fecha 7 del Torneo Clausura. - Bicolor