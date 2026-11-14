Perú es declarado “Tierra del Papa León XIV” y Chiclayo recibe el título de “Pueblo Fiel”

El reconocimiento fue formalizado durante la visita apostólica y de Estado de León XIV al Perú, como homenaje a su trayectoria y a su identificación con el país (Vatican Media)

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El Perú fue declarado oficialmente “Tierra del Papa León XIV”, mientras que la ciudad de Chiclayo recibió el título honorífico de “Pueblo Fiel”, en reconocimiento al vínculo personal, religioso y pastoral que mantiene el sumo pontífice con el país. Ambas distinciones quedaron establecidas mediante el Decreto Supremo N.º 017-2026-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano, que recoge el homenaje del Estado peruano a Robert Francis Prevost por sus más de cuatro décadas de servicio en territorio nacional.

¿Por qué el Perú recibe el título de “Tierra del Papa León XIV”?

El artículo 3 del decreto supremo establece que la República del Perú recibe esta denominación como una expresión de homenaje y gratitud nacional por los más de 40 años de vinculación pastoral, cívica y comunitaria de León XIV con la población peruana. La disposición recuerda que Prevost llegó al país en 1985 y desarrolló una labor religiosa y social en distintas localidades, con especial atención a los sectores más vulnerables.

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Otro de los aspectos considerados por el Gobierno es que el pontífice optó por la nacionalidad peruana en 2015, antes de asumir responsabilidades de mayor jerarquía dentro de la Iglesia católica. Para el Estado, esta decisión representa una muestra de pertenencia y de identificación con la sociedad a la que dedicó buena parte de su trayectoria sacerdotal.

El documento también recuerda que, durante su primera alocución urbi et orbi, tras ser elegido papa el 8 de mayo de 2025, León XIV expresó un reconocimiento especial a Chiclayo y la denominó “Pueblo Fiel”. Esta referencia constituye uno de los fundamentos para otorgar formalmente dicha distinción a la capital de Lambayeque.

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El pontífice obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, antes de asumir mayores responsabilidades dentro de la Iglesia católica - Créditos: Tiziana FABI/AFP.

Chiclayo conservará su denominación de “Heroica Ciudad”

El artículo 4 reconoce a la capital lambayecana con el título honorífico de “Pueblo Fiel”, debido a que fue el lugar donde Prevost estableció su hogar y ejerció como obispo. La disposición busca dejar constancia de la relación construida durante su permanencia en esa jurisdicción y del reconocimiento que el propio pontífice manifestó hacia sus habitantes después de su elección como sucesor de Pedro.

Sin embargo, esta nueva distinción no reemplazará el título histórico de “Heroica Ciudad de Chiclayo”, concedido mediante un decreto supremo del 15 de abril de 1835. El artículo 5 precisa que ambas denominaciones conservarán su vigencia y establece que, desde ahora, podrán integrarse bajo la fórmula protocolar de “Heroica Ciudad y Pueblo Fiel de Chiclayo”.

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De esta manera, la disposición incorpora un reconocimiento vinculado con la trayectoria pastoral y espiritual del santo padre, sin dejar de lado el antecedente histórico que identifica a la capital de Lambayeque desde el siglo XIX y refuerza su importancia dentro de la historia del país.

Chiclayo recibió oficialmente el título honorífico de “Pueblo Fiel” por haber sido el hogar y la sede episcopal de León XIV - Créditos:Tiziana FABI/AFP.

Ministerio de Justicia deberá promover actividades

El dispositivo legal también contempla acciones para difundir los valores sociales que caracterizaron el trabajo pastoral de León XIV durante su permanencia en territorio peruano. Según el artículo 6, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con las instituciones competentes, deberá promover foros, programas e iniciativas relacionados con la solidaridad, la protección de las poblaciones vulnerables y la fraternidad ciudadana.

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La norma establece que estas actividades se desarrollarán con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas. Esto significa que el reconocimiento no establece una asignación económica extraordinaria, sino que dispone la promoción de iniciativas dentro de los recursos disponibles.

La norma, suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, formaliza dos reconocimientos que destacan la trayectoria del actual líder de la Iglesia católica y su estrecha relación con la comunidad lambayecana.