Perú

El último recorrido de Mondonguito por el Parque Universitario y la Plaza San Martín

Los restos de José Lorenzo Zubiate Zegarra fueron trasladados desde el Museo de la Nación hacia dos puntos históricos para los artistas callejeros de la capital peruana

Familiares, amigos y colegas acompañaron los restos de José Lorenzo Zubiate Zegarra durante el recorrido por el centro de la capital peruana.
Familiares, amigos y colegas acompañaron los restos de José Lorenzo Zubiate Zegarra durante el recorrido por el centro de la capital peruana.
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Los restos de José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como Mondonguito, recorrieron la noche del viernes 13 de noviembre dos de los espacios públicos donde el cómico ambulante construyó buena parte de su vínculo con el público. El féretro fue llevado al Parque Universitario y a la Plaza San Martín, luego del velatorio que se realizó en el Museo de la Nación.

El cortejo partió con el ataúd del humorista, fallecido a los 67 años, hacia el Parque Universitario, uno de los puntos históricos para los artistas que desarrollaron espectáculos callejeros en el centro de Lima. Allí, Mondonguito compartió escenario durante años con otros exponentes de una tradición que combinó humor, improvisación y contacto directo con los transeúntes.

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Kike Suero estuvo presente en el traslado del ataúd de Mondonguito hacia los espacios públicos ligados a su carrera artística.
Kike Suero estuvo presente en el traslado del ataúd de Mondonguito hacia los espacios públicos ligados a su carrera artística.

La despedida reunió a familiares, amigos y colegas del artista. Entre quienes acompañaron el recorrido estuvo Kike Suero, amigo personal de Zubiate y figura vinculada a los espectáculos de cómicos ambulantes. Durante el traslado, los asistentes recordaron al intérprete con expresiones de afecto y muestras de reconocimiento por su trayectoria.

El Parque Universitario fue uno de los primeros escenarios de Mondonguito

El paso por el Parque Universitario tuvo una carga simbólica para quienes siguieron la carrera de Mondonguito. Ese espacio, ubicado cerca del centro histórico de la capital peruana, fue durante décadas un punto de encuentro para artistas populares que buscaban un lugar para presentar sus rutinas frente al público.

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En ese entorno, el humorista inició parte de su camino artístico junto con otros cómicos que lograron trasladar la dinámica de la calle a la televisión y a distintos escenarios del país. Su personaje, reconocido por el público como Mondonguito, quedó asociado a una generación que convirtió las plazas y parques de Lima en escenarios abiertos.

El féretro del intérprete pasó por sitios emblemáticos de la cultura popular, acompañado por Kike Suero, allegados y seguidores que lanzaron vivas en su memoria. @victorlyperu

El ataúd permaneció unos momentos en el lugar antes de continuar hacia la Plaza San Martín, otro de los sitios ligados a las presentaciones de los artistas callejeros. El recorrido permitió que seguidores y personas que conocieron al cómico se acercaran a despedirlo.

La presencia de familiares y colegas dio lugar a una ceremonia espontánea, lejos de un formato protocolar. El paso del féretro por esos espacios buscó rendir homenaje a los lugares donde Zubiate desarrolló su oficio y consolidó una relación sostenida con quienes asistían a sus presentaciones.

El féretro de Mondonguito fue llevado al Parque Universitario, uno de los escenarios donde se formaron varios cómicos ambulantes de Lima.
El féretro de Mondonguito fue llevado al Parque Universitario, uno de los escenarios donde se formaron varios cómicos ambulantes de Lima.

En la Plaza San Martín hubo vivas en memoria del cómico

Tras dejar el Parque Universitario, el cortejo se dirigió hacia la Plaza San Martín. En ese punto, quienes acompañaban los restos de Mondonguito lanzaron vivas en su honor. La escena reunió a varias figuras de los cómicos ambulantes, además de personas que se sumaron al recorrido en el centro de Lima.

La elección de ambos lugares respondió a su importancia en la historia de los espectáculos populares de la ciudad. Para muchos artistas, actuar en plazas, alamedas y parques representó una oportunidad de llegar a un público amplio sin depender de salas teatrales o producciones televisivas.

También se evaluó llevar el féretro a la alameda Chabuca Granda, otro espacio relacionado con actividades culturales y presentaciones artísticas. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada debido a que el lugar se encuentra en obras de remodelación.

En la Plaza San Martín, los asistentes despidieron al humorista con vivas y mensajes en homenaje a su trayectoria.
En la Plaza San Martín, los asistentes despidieron al humorista con vivas y mensajes en homenaje a su trayectoria.

La despedida en el centro de Lima se produjo después del velatorio realizado en el Museo de la Nación. El cuerpo de Zubiate había sido acompañado por sus seres queridos en medio de expresiones de dolor y mensajes de despedida de personas cercanas al artista.

Su hermana se despidió entre lágrimas y expresó el impacto que le provocó la muerte del cómico. “Mi corazón llora por tu partida”, manifestó al recordar a Mondonguito durante las horas posteriores a su fallecimiento.

Mondonguito murió a los 67 años por complicaciones de salud

La muerte de Mondonguito se produjo luego de un periodo de complicaciones de salud que mantenía preocupados a sus familiares y seguidores. El cómico padecía fibrosis pulmonar grave y una infección que agravó su estado, con efectos sobre su capacidad respiratoria.

La fibrosis pulmonar es una enfermedad que afecta los tejidos de los pulmones y puede dificultar el paso del oxígeno al torrente sanguíneo. En el caso de Zubiate, el cuadro se complicó por una infección que deterioró aún más su condición.

El fallecimiento de Mondonguito generó pesar entre artistas del humor popular, amigos y espectadores que lo siguieron desde sus presentaciones en espacios públicos. ecordaron como parte de la historia de los cómicos ambulantes.

El adiós a Mondonguito, del Museo de la Nación a las plazas de Lima
El adiós a Mondonguito, del Museo de la Nación a las plazas de Lima

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