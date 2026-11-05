Francesco Andrealli, el volante de 19 años que es capitán en Italia, recibió elogios de Mano Menezes y podría debutar con Perú ante Bolivia

Gran acción del volante ítalo-peruano en el duelo ante los 'diablos rojos'. (Video: Gian Franco Zelaya)

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Mano Menezes presentó la lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. La principal novedad fue Francesco Andrealli, futbolista del Como Primavera, quien podría debutar con la ‘bicolor’ a los 19 años.

Su vínculo con Perú

Francesco Andrealli nació en Como, Italia, el 5 de agosto de 2007. Es hijo de padre italiano y madre peruana, un vínculo que le permitió representar al país. El futbolista se identificó con Perú desde que recibió su primera convocatoria y formó parte de sus selecciones juveniles, pese a haber nacido en territorio italiano.

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Su convocatoria más reciente había sido a la selección peruana sub-20 para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, torneo en el que el combinado nacional obtuvo la medalla de bronce. Sin embargo, Andrealli no pudo incorporarse al plantel debido a que Como no le concedió el permiso.

Francesco Andrealli ha formado parte de la selección peruana sub 20.

Su formación y consolidación en Como

Andrealli llegó a Como 1907 a los ocho años. Allí completó su formación y avanzó por las distintas categorías hasta incorporarse al Como Primavera, el equipo sub-19. Su recorrido en el club y sus condiciones de liderazgo le permitieron asumir la capitanía.

El volante de 19 años destacó en las divisiones menores de Como, al punto de que Cesc Fàbregas lo incluyó en una convocatoria del plantel de Serie A en 2025. Su primera citación llegó para el partido ante Empoli. Sin embargo, todavía no debutó en la Primera División de Italia.

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Francesco Andrealli entrenó con el primer equipo de Como 1907 en diferentes oportunidades.

¿De qué juega Francesco Andrealli?

Francesco Andrealli se desempeña como volante central, aunque su posición principal es la de pivote. También puede actuar como defensor central.

A pesar de ocupar funciones defensivas, tiene capacidad para incorporarse al ataque. Su perfil de mediocampista de área a área, junto con su despliegue y versatilidad, fue uno de los factores que llevó a Mano Menezes a incluirlo en la convocatoria.

¿Quién es Francesco Andrealli, el volante de 19 años que es capitán de Como Primavera de Italia y podría debutar con Perú ante Bolivia?

Los elogios de Mano Menezes para Francesco Andrealli

Mano Menezes elogió a Francesco Andrealli en la conferencia de prensa posterior al anuncio de la lista de convocados. El técnico brasileño explicó que decidió citarlo tras las referencias recibidas de Thiago Kosloski, entrenador de la selección sub-20 y uno de sus asistentes.

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“Andrealli ya estuvo en la selección sub-20; ese fue el primer paso. Ustedes saben que tenemos una relación de trabajo muy estrecha entre la selección sub-20, que es la última etapa antes de la selección principal, y Thiago. Las informaciones fueron muy positivas y sus características tienen mucho que ver con lo que pensamos para esa función: es un jugador que trabaja de área a área y que resulta muy necesario para el fútbol que se juega hoy”, explicó.

Conferencia de prensa emitida en directo desde San Luis en la que Mano Menezes, presentado como director técnico de la selección peruana de fútbol, responde a los medios de comunicación acerca de la lista de convocados para el partido amistoso frente a Bolivia y la situación de futbolistas en el plantel.

Menezes también indicó que la convocatoria busca afianzar el vínculo con Como, club del mediocampista, y evaluarlo con miras a futuras citaciones. Además, expresó su confianza en que el jugador de 19 años pueda aportar a la selección peruana.

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“Ahora lo vamos a convocar por primera vez a la selección principal. También queremos estrechar la relación con Como, su club, que es importante para nosotros, y ver cómo avanzaremos a partir de ahora, con la velocidad que hemos establecido. En realidad, vamos a avanzar. Lo que puede cambiar un poco es la velocidad de las cosas, pero tenemos la convicción de que seguiremos adelante con Andreali”, cerró.