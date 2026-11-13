Fernanda Tomé confirmó la fecha de su debut con Soan y señaló la voleibolista peruana que la sorprendió

La brasileña regresó a la Liga Peruana de Vóley tras su paso por Maldivas. Créditos: Puro Vóley.

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Fernanda Tomé ya se encuentra en Perú y fue presentada como nueva jugadora de Deportivo Soan. La voleibolista brasileña ofreció una conferencia de prensa este viernes 13 de noviembre en el complejo deportivo del club de Puente Piedra.

En ese contexto, ‘Tomezinha’ confirmó que debutará ante Rebaza Acosta este domingo 15 de noviembre, por la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La atacante se incorporó hace pocos días a los entrenamientos del equipo.

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“Sí, voy a estar. Llegué aquí para eso. Miré un poco de ese partido de la vez pasada con Universitario para poder analizar algunas cosas. Es un buen equipo, ¿no? Tiene a la armadora que ya estaba aquí en la liga pasada y tiene a Sofía, que está ascendiendo en la liga peruana. Pero vamos a estar listas. Ya vamos a empezar a estudiar y creo que va a ser un buen partido”, manifestó.

Fernanda Tomé podrá debutar con Deportivo Soan gracias al buen estado físico que mantiene tras sus experiencias recientes en Maldivas, donde fue subcampeona y elegida como la mejor jugadora extranjera, y en Bolivia, país en el que conquistó un título.

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Fernanda Tomé confirmó la fecha de su debut con Deportivo Soan y señaló la voleibolista peruana que la sorprendió.

La voleibolista peruana que sorprendió a ‘Tomezinha’

Por otro lado, Fernanda Tomé fue consultada por la jugadora peruana que más la sorprendió durante sus primeros entrenamientos en Deportivo Soan. La brasileña señaló que todavía se está familiarizando con el plantel, aunque destacó a la armadora Camila Pineda.

“Sobre las jugadoras, todavía estoy aprendiendo los nombres porque todo es muy nuevo para mí. Pero está la armadora, Camila, que en los tres años que he estado aquí siempre se ha destacado en este equipo. Creo que podemos hacer muchas cosas juntas”, expresó.

Luego, la atacante elogió a una líbero, aunque no mencionó su nombre. “También está la líbero, que para mí siempre, donde estuvo, por ejemplo en San Martín, recibió muchos elogios”, comentó.

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Asimismo, ‘Tomezinha’ resaltó el potencial de las juveniles de Soan. “Están las niñas, cuyos nombres recién estoy aprendiendo, de 18, 20 años, que tienen mucho para aportar”.

La brasileña subrayó la importancia del entrenador Vinícius Fernandes en el crecimiento de las jugadoras. “Creo que van a evolucionar mucho con el profesor Vinícius también. Es un técnico que siempre está ahí, perfeccionando fundamentos. Entonces, creo que todas van a evolucionar mucho”.

La brasileña ya tuvo la oportunidad de entrenar en el club de Puente Piedra. Créditos: Puro Vóley.

El nivel de la Liga Peruana de Vóley

Finalmente, Fernanda Tomé se refirió al nivel de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. “Para mí, este año está aún más fuerte que los otros tres. Creo que hoy el equipo que está noveno, octavo o séptimo puede ganarle al que está primero o segundo”, afirmó.

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La exatacante de la Universidad San Martín añadió que ya no hay rivales accesibles en el campeonato. “Ya no es eso de decir: ‘Hoy es un partido más fácil’. No se llega sabiendo quién va a ganar el encuentro. Este año ya no es así. Entonces, vamos a trabajar y a continuar trabajando muy duro para estar siempre ahí y poder salir con la victoria”.

Fernanda Tomé posó con la camiseta de Deportivo Soan en su arribo al Perú. Crédito: Prensa club

Dónde ver el debut de Fernanda Tomé

El debut de Fernanda Tomé con Deportivo Soan ante Rebaza Acosta será transmitido EN VIVO por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. La señal también estará disponible en la página web y la aplicación oficial del canal para los usuarios que sigan el encuentro desde dispositivos móviles.

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Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto, con las principales incidencias, declaraciones posteriores y el resultado final.