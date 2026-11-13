Papa León XIV disfruta de un almuerzo norteño en Chiclayo junto a obispos: el menú habría incluido ceviche y cabrito a la norteña

Cobertura televisiva de TV Perú en vivo desde Chiclayo. Las conductoras en estudio dan pase al reportero Joel Larrea, ubicado en los exteriores del Obispado de Chiclayo. Durante el enlace, se informa sobre la estancia del papa León XIV en el recinto, donde comparte un almuerzo compuesto por cabrito y ceviche junto a obispos y colaboradores cercanos, mientras personal de seguridad y vehículos oficiales resguardan la zona.

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El papa León XIV almorzó ceviche y cabrito a la norteña en Chiclayo junto con obispos y trabajadores de la Residencia Episcopal, donde desarrolló parte de su labor pastoral durante ocho años. El encuentro privado ocurrió tras la misa que presidió en las Pampas de Pimentel y su visita a la capilla San Óscar Romero, en el distrito de La Victoria.

El menú incluyó dos platos representativos de la gastronomía de Lambayeque, vinculados con la etapa del pontífice en el norte peruano. Durante su permanencia en el obispado, también saludó a amigos y familiares de integrantes del personal que trabajó con él, según informó TV Perú Noticias.

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La reunión representó una pausa en la agenda de León XIV en Chiclayo, ciudad a la que regresó para participar en actividades religiosas. Cientos de fieles permanecieron en los alrededores de la Residencia Episcopal y en el centro de la ciudad a la espera de su salida.

Pope Leo XIV (C) stands next to the Master of Pontifical Liturgical Celebrations Archbishop Diego Ravelli (R) and other clergymen before celebrating mass in Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Papa León XIV almorzó con obispos en la Residencia Episcopal de Chiclayo

El almuerzo se realizó en la Residencia Episcopal de Chiclayo, situada en la calle Elías Aguirre, cerca de la catedral de la ciudad. El papa compartió la comida con obispos y con parte del personal que lo acompañó durante los años en que estuvo al frente de la diócesis.

De acuerdo con el reporte emitido desde los exteriores del obispado, el pontífice recibió previamente a personas cercanas a los trabajadores. Tras los saludos, permaneció en el recinto para reunirse con las autoridades religiosas.

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El papa León XIV llega en vehículo e ingresa al Santuario Nuestra Señora de la Paz y San José en Chiclayo, Perú. En el recinto, resguardado por agentes de seguridad, tiene programada una reunión con miembros del clero, entre ellos obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

El encuentro permitió que el papa volviera a probar ceviche y cabrito a la norteña, dos preparaciones habituales de la cocina chiclayana. El reporte señaló que León XIV prefería el ceviche con poco ají durante su permanencia en la región.

La misa en Pimentel y la visita a la capilla San Óscar Romero

Antes del almuerzo, el pontífice presidió una misa en las Pampas de Pimentel. El enviado de TV Perú Noticias indicó que cerca de un millón de personas asistieron a la celebración, aunque esa cifra no fue confirmada mediante un reporte oficial en la transmisión.

Transmisión televisiva del traslado y la llegada de la comitiva del papa León XIV al sector El Bosque en el distrito de La Victoria, Chiclayo. El convoy vehicular se desplaza por las calles resguardado por agentes policiales y personal de seguridad ante una multitud de personas apostadas en las vías. Finalmente, el vehículo principal arriba a los exteriores de la capilla San Óscar Romero, donde el pontífice desciende para ingresar al recinto religioso.

Luego, León XIV se trasladó a la capilla San Óscar Romero, en el sector El Bosque del distrito de La Victoria. Permaneció alrededor de 20 minutos en el recinto para conocer la infraestructura de la parroquia.

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Según la información recogida durante la cobertura, cuando era obispo de Chiclayo, Robert Prevost colaboró en las gestiones para obtener financiamiento de organizaciones caritativas destinado a la construcción de este templo. La visita recordó su vínculo con las comunidades católicas de la ciudad.

Fieles esperaron al papa León XIV en las calles de Chiclayo

El recorrido del papa congregó a numerosas personas en distintos puntos de Chiclayo. Los asistentes se ubicaron con pancartas, cánticos y mensajes de bienvenida en las zonas por donde pasó la comitiva, después de las actividades en Pimentel y La Victoria.

Cobertura del cierre de la misa campal celebrada en Pimentel. Tras la bendición final ante una multitud de fieles congregados, el pontífice se desplaza por el estrado principal y permanece de pie frente a una imagen coronada de la Virgen María adornada con flores blancas.

La expectativa se concentró también en las inmediaciones de la Residencia Episcopal. El público siguió la transmisión oficial en pantallas instaladas en el parque principal y en calles cercanas a la catedral de Chiclayo.

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El itinerario de León XIV contemplaba una visita al santuario Nuestra Señora de la Paz, donde entregaría la Rosa de Oro, y una actividad en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). Después debía regresar al obispado para descansar.

La agenda del pontífice seguirá en Chiclayo, Santa Cruz y Zaña

Para la mañana siguiente, estaba programada una ceremonia en la catedral de Chiclayo para la coronación de la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. La actividad figuraba en la agenda desde las 8:30 a. m.

Pope Leo arrives on the popemobile to celebrate Mass at the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Posteriormente, el papa debía viajar a la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, que pertenece a la jurisdicción de la diócesis de Chiclayo. Según el reporte televisivo, se esperaba la asistencia de más de 100.000 personas en esa localidad.

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La visita por el norte del país también contemplaba una parada en Zaña, donde participaría en una actividad en el santuario Santo Toribio de Mogrovejo.