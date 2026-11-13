Fátima Aguilar y Karina Chávez no pudieron contener el llanto al ver al papa León XIV durante sus reportes desde Chiclayo

Transmisión en vivo de Latina Noticias durante la llegada del papa León XIV a Chiclayo. Desde el lugar de los hechos, los conductores Fátima Aguilar y Antonio informan sobre el recorrido del papamóvil frente a una multitud de fieles congregados, mientras en el set principal se complementa la cobertura informativa del evento religioso.

Guardar

La llegada del papa León XIV a Chiclayo provocó escenas de emoción entre los fieles y también entre los periodistas que siguieron en vivo el recorrido del pontífice por las Pampas de Pimentel. Reporteros y conductores de Latina Noticias y TV Perú narraron con voz entrecortada el paso del papamóvil, mientras miles de personas agitaban banderas peruanas y del Vaticano a la espera de recibir la bendición del Santo Padre.

La visita de León XIV a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de asumir el pontificado, incluyó una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel. El itinerario oficial contempló el arribo del Papa a la base aérea de Chiclayo y un desplazamiento hacia la explanada, donde recorrió un circuito acondicionado para acercarse a los asistentes antes de la ceremonia religiosa.

PUBLICIDAD

Las transmisiones mostraron a personas que llegaron desde tempranas horas, muchas de ellas con imágenes religiosas, carteles y banderas. La expectativa aumentó cuando el vehículo oficial ingresó a la zona destinada a los fieles y el pontífice empezó a saludar a ambos lados del recorrido.

Fátima Aguilar habló de esperanza en medio de lágrimas

Desde el lugar de los hechos, la periodista Fátima Aguilar, de Latina Noticias, compartió un mensaje ligado al sentido religioso de la jornada. La reportera mostró un rosario que había sido llevado al río Jordán antes de llegar a Chiclayo.

“Qué emocionante vivir con todo el Perú y con todos ustedes este momento de reencuentro”, expresó la comunicadora durante la cobertura. Para Aguilar, la visita de León XIV podía convocar a la esperanza en medio de un contexto de preocupación por la violencia y la incertidumbre.

PUBLICIDAD

“Estoy segura de renovación de fe, de conversión de muchos y de todos nosotros que necesitamos esperanza para que nuestro país tenga esa paz desarmada y desarmante de la que tanto habla nuestro querido papa León XIV”, agregó con la voz quebrada.

Fátima Aguilar y Karina Chávez se emocionaron hasta las lágrimas durante la llegada del papa León XIV a Chiclayo

Emoción de los reporteros en TV Perú

La cobertura de TV Perú mostró el recorrido del papamóvil entre una concentración de fieles que ocupó los sectores habilitados en las Pampas de Pimentel. La reportera a cargo describió un “mar de gente” que esperaba desde temprano el paso del pontífice.

“Están con las banderas del Perú, con banderines también de la Ciudad del Vaticano, estas de colores amarillo y blanco”, relató emocionada. La periodista sostuvo que el reencuentro de León XIV con las comunidades de Chiclayo tenía un significado particular por su trayectoria previa en la diócesis.

PUBLICIDAD

Cobertura televisiva en vivo emitida por TV Perú del recorrido del papa León XIV a bordo del papamóvil previo a una misa en Pampas de Pimentel, Chiclayo. Las imágenes registran al pontífice saludando a una multitud de feligreses congregados en el lugar, mientras la reportera a cargo de la narración comparte sus impresiones y la congregación ondea banderas.

La emoción también alcanzó al equipo de prensa. “Es difícil encontrar incluso las palabras y para nosotros también, que somos hombres y mujeres de prensa, nos embarga una emoción tremenda”, comentó la reportera mientras el Papa saludaba desde el vehículo oficial.

El paso de León XIV por Chiclayo formó parte de una jornada que incluyó la misa en Pimentel, una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, un encuentro con representantes religiosos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y una actividad con la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

PUBLICIDAD

Karina Chávez se quebró y gritó al ver el paso del papamóvil

Otro de los momentos que captó la atención durante la transmisión fue el de Karina Chávez, reportera de Latina, quien se mostró conmovida tras observar el desplazamiento del Papa a pocos metros de su ubicación.

La periodista describió el operativo de seguridad del papamóvil y la manera en que León XIV se sostenía del vehículo mientras saludaba a quienes se encontraban a su alrededor. “Son momentos realmente emocionantes”, afirmó.

Chávez remarcó que el pontífice volvía a encontrarse con personas que lo conocieron durante su etapa como sacerdote y obispo. “Es realmente increíble lo que se está sintiendo en estos momentos”, dijo mientras intentaba acercarse a la zona por donde pasaría la comitiva.

PUBLICIDAD

Durante el enlace, la reportera destacó que muchas personas habían acudido con la expectativa de recibir una bendición. También mencionó a quienes siguieron el acontecimiento desde sus hogares, incluidos enfermos o personas que no pudieron trasladarse hasta Pimentel.

“Si ustedes desde la televisión sienten la emoción, imagínense la emoción que uno siente cuando está acá presente”, expresó Chávez. Tras ver de cerca al pontífice, elevó la voz para agradecer su llegada al país y terminó la transmisión entre lágrimas y gestos de emoción.

El recorrido del papamóvil antecedió a la misa central en las Pampas de Pimentel, uno de los actos con mayor convocatoria de la agenda de León XIV en el norte peruano.

PUBLICIDAD

Cobertura televisiva en vivo desde Chiclayo, Perú, previa a la misa en las Pampas de Pimentel. Las imágenes registran el recorrido del papa León XIV en el papamóvil entre los fieles y el equipo de seguridad. Al término del paso del vehículo oficial, la reportera de Latina, Karina Chávez, transmite con lágrimas en el rostro tras presenciar de cerca el trayecto de la comitiva.