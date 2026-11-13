Cusco se alista para recibir al papa León XIV con una bienvenida que tendrá como protagonistas a sus dos grandes devociones

Cusco aplicará controles con QR para la visita del papa León XIV| Foto: Vatican News/Terandes

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Cusco volverá a recibir a un papa después de 41 años. León XIV llegará este domingo 15 de noviembre para participar en dos actos que reunirán las devociones más representativas de la ciudad: la Mamacha de Belén y el Señor de los Temblores. La expectativa creció entre los fieles, pero también entre religiosos y trabajadores de la Catedral que trataron al entonces obispo Robert Prevost durante sus visitas al Perú.

El pontífice aterrizará a las 10:00 a. m. en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Media hora después encabezará un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. A las 11:45 a. m. rezará el Ángelus frente a la Basílica Catedral del Cusco y, a la 1:05 p. m., partirá hacia Pucallpa.

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La Arquidiócesis del Cusco preparó jornadas de oración, catequesis y actividades en sus 85 parroquias antes de la visita. La agenda busca acercar el mensaje papal a comunidades urbanas, rurales y quechuahablantes, donde la fe se expresa a través de celebraciones, imágenes y tradiciones locales.

Pope Leo arrives in the popemobile to celebrate Mass at the Pampas de Pimentel, during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

“Una persona muy sencilla”: así describen en Cusco al ahora papa León XIV

Para monseñor Richard Alarcón, arzobispo del Cusco, la elección de León XIV tuvo un significado particular. Ambos coincidieron en la Conferencia Episcopal Peruana, donde Prevost participó en la reorganización de los estatutos de la institución.

Alarcón lo describió como una persona serena durante las reuniones de trabajo. “Una persona muy sencilla, una persona que no habla mucho, una persona muy serena y una persona muy capaz”, comentó en declaraciones recogidas por Exitosa Noticias.

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El papa León XIV llega en vehículo e ingresa al Santuario Nuestra Señora de la Paz y San José en Chiclayo, Perú. En el recinto, resguardado por agentes de seguridad, tiene programada una reunión con miembros del clero, entre ellos obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

El sacerdote Julio Velasco Paz, párroco de Santiago Apóstol de Lamay y coordinador de prensa y medios de la arquidiócesis, recordó que el entonces monseñor Prevost estuvo en Cusco en 2021. Su visita ocurrió durante los preparativos de la ordenación del obispo auxiliar y dirigió unas palabras a los asistentes.

Igor Martín Llamocca, sacristán de la Basílica Catedral, relató que conversó con Prevost en la sacristía. Según contó, el religioso mostró interés por el trabajo evangelizador en la sierra andina y por conocer comunidades como Chuquibambilla. “Fue una gran sorpresa verlo en ese nombramiento, en ese cónclave”, afirmó al recordar su elección como papa.

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Pope Leo celebrates Mass at the Pampas de Pimentel, during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

La Mamacha de Belén y el Señor de los Temblores marcarán la jornada papal

El primer acto público será en Saqsaywaman. Allí, León XIV dirigirá un mensaje a los asistentes y entregará una rosa de oro a la Virgen de Belén, conocida como la Mamacha de Belén y patrona jurada del Cusco.

La imagen ocupa un lugar central en la religiosidad cusqueña. La tradición señala que llegó al Cusco desde el Callao y fue acogida por la antigua parroquia de los Reyes Magos, que luego tomó el nombre de Nuestra Señora de Belén. La Virgen fue coronada canónicamente como Reina de la Ciudad del Cusco el 8 de diciembre de 1933.

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“Cusco es un pueblo mariano. Yo diría que todo el sur del Perú es un pueblo católico mariano”, sostuvo Alarcón. El arzobispo indicó que la ceremonia busca valorar la piedad popular y vincularla con el compromiso de los fieles en sus comunidades.

El Papa León XIV comparte en Chiclayo la reflexión sobre el mandato misionero de la iglesia y los desafíos que enfrentamos al anunciar a Jesucristo en el siglo XXI.

La visita continuará en la Plaza de Armas. En ese espacio, el pontífice rezará el Ángelus junto a sacerdotes, religiosas, seminaristas, personas enfermas y con discapacidad. También entregará un sudario al Señor de los Temblores como obsequio de la Santa Sede.

La devoción por esta imagen se remonta al terremoto del 31 de marzo de 1650. Según la tradición, el entonces Cristo de la Buena Muerte salió en procesión durante el sismo y la población atribuyó a su presencia el cese de los movimientos y las réplicas. Desde entonces es reconocido como el patrón jurado de Cusco.

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Pope Leo arrives to celebrate Mass at the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Cusco prepara la visita de León XIV con oración, catequesis y encuentros en colegios

Cusco prepara la visita de León XIV con oración, catequesis y encuentros en colegiosLa organización pastoral incluyó una campaña de oración durante septiembre y octubre. Las parroquias realizaron horas santas, catequesis y encuentros en colegios para explicar la misión del papa y preparar a la población para su llegada.

“El papa viene para poder darnos un mensaje”, expresó Alarcón. El arzobispo señaló que el propósito es que la jornada no quede limitada a la presencia del pontífice, sino que motive una reflexión sobre la paz y la participación de los fieles en la Iglesia local.

Pope Leo XIV waves next to the Master of Pontifical Liturgical Celebrations Archbishop Diego Ravelli before celebrating mass in Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Entre el 70 % y el 80 % de los integrantes de la Iglesia cusqueña tiene el quechua como lengua materna, según indicó Alarcón. Por esa razón, la arquidiócesis priorizó mensajes en ese idioma mediante sacerdotes, catequistas, misioneros y radios locales.

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La llegada de León XIV será la segunda visita papal a Cusco. Tras el rezo del Ángelus y la bendición a los asistentes, el papa se trasladará al aeropuerto para continuar su viaje apostólico en Pucallpa.