Perú

Desde Chiclayo, la mano derecha del papa León XIV: Quién es Edgar Rimaycuna

El sacerdote peruano trabaja junto al pontífice desde antes de su llegada al Vaticano y define su misión desde la discreción, la organización y el acompañamiento diario

El sacerdote chiclayano acompaña al pontífice desde sus años como obispo en Perú. Hoy organiza su agenda, cuida sus momentos de descanso y describe a León XIV como un líder centrado en el diálogo, la unidad y la paz. REUTERS/Ciro De Luca
El sacerdote chiclayano acompaña al pontífice desde sus años como obispo en Perú. Hoy organiza su agenda, cuida sus momentos de descanso y describe a León XIV como un líder centrado en el diálogo, la unidad y la paz. REUTERS/Ciro De Luca
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Monseñor Edgar Iván Rimaycuna acompaña al papa León XIV en audiencias, viajes, celebraciones y espacios privados. Como secretario personal del pontífice, el sacerdote peruano forma parte de su equipo de confianza desde los años en que Robert Prevost ejercía como obispo de Chiclayo.

Rimaycuna explica que su labor no se limita a gestionar actividades. También busca proteger los momentos de oración y descanso del papa, facilitar su trabajo cotidiano y mantenerse fuera del centro de la escena pública.

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“Es acompañarle en cada momento del día cuando más lo necesita, no solo en el trabajo, sino también en su vida familiar, personal, siempre como estando detrás, porque él es el que tiene que aparecer”, señaló en una entrevista difundida por los Agustinos.

El sacerdote conoció a Prevost durante su formación religiosa y luego trabajó a su lado en Perú. Esa cercanía se mantuvo cuando el actual pontífice llegó al Vaticano para asumir responsabilidades en el Dicasterio para los Obispos.

“En Perú fui su secretario y también lo acompañaba en los grandes viajes que hacía de Chiclayo a Lima o de Chiclayo a otras ciudades”, recordó Rimaycuna.

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Un vínculo construido en Chiclayo y prolongado en Roma

Rimaycuna afirmó que la relación con León XIV se sostiene en los años de trabajo compartido. “Con los años he ido construyendo una amistad, una confianza que el Santo Padre ha visto que se puede continuar en Roma”, indicó.

Antes de trasladarse al Vaticano, el sacerdote desarrolló labores académicas en el seminario de Chiclayo, donde enseñaba Sagrada Escritura. Había estudiado esa especialidad en Roma y, al retornar al Perú, retomó las clases. Esa actividad quedó suspendida cuando asumió el encargo junto al Papa.

La adaptación a la vida vaticana, según explicó, está marcada por una agenda cambiante. Sin embargo, sostuvo que no vive su trabajo como una carga vinculada a la presión personal, debido a la amistad que mantiene con León XIV.

“No siento la presión de trabajar para alguien que apenas conozco; todo lo contrario, trabajo para un amigo”, expresó.

El secretario también comparte momentos de descanso con el pontífice. Los martes, cuando León XIV se traslada a Castel Gandolfo, ambos aprovechan para realizar actividades deportivas.

“Jugamos tenis juntos. También buscamos momentos para hacer deporte juntos, que eso es parte también del trabajo del secretario”, manifestó.

El sacerdote chiclayano acompaña al pontífice desde sus años como obispo en Perú. Hoy organiza su agenda, cuida sus momentos de descanso y describe a León XIV como un líder centrado en el diálogo, la unidad y la paz. REUTERS/Ciro De Luca
El sacerdote chiclayano acompaña al pontífice desde sus años como obispo en Perú. Hoy organiza su agenda, cuida sus momentos de descanso y describe a León XIV como un líder centrado en el diálogo, la unidad y la paz. REUTERS/Ciro De Luca

Rimaycuna describe a León XIV como un Papa de diálogo y escucha

El sacerdote peruano señaló que el pontífice conserva el estilo de cercanía que mostró durante su labor pastoral en Chiclayo. Lo definió como una persona que escucha antes de decidir y considera incluso las opiniones contrarias.

“No toma decisiones impulsivas. Siempre escucha, tiene paciencia, busca todas las opiniones posibles, todos los consejos sobre un punto y piensa mucho para tomar la decisión correcta”, afirmó.

Rimaycuna sostuvo que León XIV busca tender puentes dentro de una Iglesia con distintas sensibilidades. “Es un hombre que busca la unidad, que busca trabajar unidos juntos y siempre hacia una misma dirección”, señaló.

Según el secretario, el Papa muestra una preocupación permanente por los conflictos armados y la violencia. Recordó que su primera frase tras ser elegido pontífice fue un mensaje de paz. “La herida del mundo a la que más es sensible es la guerra, la violencia, los conflictos en la sociedad”, dijo.

Rimaycuna aseguró que la oración ocupa un lugar central en la jornada de León XIV, junto con la misa, la liturgia de las horas, el rosario y momentos de silencio ante el Santísimo. “Busca siempre el contacto con Dios a través del silencio, de la oración”, concluyó.

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