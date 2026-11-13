Definido el grupo de Perú en el Campeonato Sudamericano sub 20: la ‘bicolor’ va por uno de los cuatro boletos al Mundial 2027

Selección peruana sub 20 ya conoce su grupo en el Campeonato Sudamericano 2027. Crédito: Pedro Monteverde / Comité Olímpico Peruano.

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Thiago Kosloski tendrá la misión de llevar a Perú a su primer Mundial sub 20, un objetivo que la selección nunca alcanzó desde la creación del torneo juvenil. El técnico prepara un plantel que buscará competir en el Sudamericano de Colombia y, a la vez, consolidar una base de futbolistas para futuros procesos de la ‘bicolor’. El sorteo ya definió la primera ruta del equipo nacional, que deberá medirse con cuatro rivales en Antioquia entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027.

Grupos del Campeonato Sudamericano sub 20

El equipo de Kosloski integrará el Grupo A junto al anfitrión, Colombia, además de Paraguay, Chile y Ecuador. Perú tendrá cuatro partidos en la primera etapa y necesitará ubicarse entre los mejores de la zona para seguir en carrera. La localía colombiana será uno de los factores del grupo, aunque cada selección partirá con las mismas posibilidades de clasificación.

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Los grupos quedaron definidos este viernes 13 de noviembre durante el sorteo realizado en Luque, Paraguay, sede de la CONMEBOL. La competencia se jugará en Medellín y Envigado, ciudades del departamento de Antioquia.

Grupo A

Colombia

Paraguay

Chile

Ecuador

Perú

Grupo B

Brasil

Argentina

Uruguay

Venezuela

Bolivia

El Grupo B reunirá a Brasil, vigente campeón del Sudamericano sub 20, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia. La distribución dejó a los tres equipos con mayor tradición regional en una misma zona, por lo que el camino hacia la fase final también tendrá cruces de alta exigencia desde enero.

Los grupos del Campeonato Sudamericano 20 en Colombia. Crédito: Conmebol.

Formato del Campeonato Sudamericano Sub 20

El torneo contará con las 10 selecciones de la CONMEBOL, divididas en dos grupos de cinco integrantes. Durante la fase preliminar, los equipos se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda, por lo que cada combinado nacional disputará cuatro encuentros antes de conocer su posición definitiva.

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Los cuatro primeros de cada zona accederán a la siguiente instancia. De ese modo, ocho selecciones mantendrán opciones de luchar por el título y por los pasajes a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se celebrará en 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

La fase final tendrá eliminatorias directas, con semifinales, partidos de clasificación y la final. Los ganadores de las semifinales asegurarán su presencia en la Copa del Mundo, mientras que los otros dos cupos se definirán entre los equipos que continúen en disputa. Cuatro selecciones clasificarán al certamen mundialista.

Para Perú, el formato permite una posibilidad de recuperación si consigue ubicarse entre los cuatro primeros de su grupo. Sin embargo, la selección deberá conseguir resultados desde sus primeras presentaciones, ya que el orden de la tabla tendrá incidencia en los emparejamientos de la ronda decisiva.

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La cuenta oficial de la selección peruana compartió el grupo de la 'bicolor' en el Campeonato Sudamericano sub 20. Crédito: La Bicolor.

El reciente antecedente en los Juegos ODESUR

La selección peruana llega al Sudamericano con un antecedente reciente que puede servir como referencia para el cuerpo técnico. En los Juegos Suramericanos ODESUR, el conjunto nacional obtuvo la medalla de bronce, resultado que permitió evaluar a varios jugadores de la categoría.

Ese torneo dejó señales positivas para el proceso, aunque el reto en Colombia será distinto por la presencia de las principales selecciones de la región y la disputa de los cupos mundialistas. La medalla de bronce representó una experiencia competitiva para los futbolistas que podrían integrar la lista definitiva de Kosloski.

Perú continuará con su preparación antes del inicio del campeonato. El plantel tiene programados dos amistosos ante Brasil en Belém, en el estado de Pará, encuentros que permitirán al comando técnico revisar alternativas y ajustar aspectos colectivos frente a uno de los rivales del Grupo B.

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Los partidos ante el seleccionado brasileño están previstos para el 13 y el 16 de noviembre. Los amistosos en Pará serán una de las últimas pruebas internacionales antes de la planificación final rumbo al Sudamericano, donde Perú intentará romper una barrera histórica y obtener su boleto al Mundial de la categoría.

Resumen del emocionante encuentro entre Perú y Chile por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Rosario. Con goles de Markkarí y un autogol, la selección peruana venció 2-1 a 'La Roja' para subirse al podio. - Movistar Deportes