Fernanda Tomé se consagró subcampeona en Maldivas y recibió un premio individual: brasileña alista su regreso a Perú

Fernanda Tomé se consagró subcampeona en Maldivas y recibió un premio individual antes de volver al Perú. Crédito: Volleyball Association of Maldives

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Fernanda Tomé empieza a preparar su regreso al vóley peruano después de cerrar su aventura en Maldivas con un importante reconocimiento. La exjugadora de Universidad San Martín disputó la final de la National Volleyball Championship 2026 – Women con Maldives Transport and Contracting Company (MTCC), equipo que terminó como subcampeón tras caer ante Club WAMCO. Pese a la derrota, la brasileña recibió una distinción individual por su destacado rendimiento durante la competencia.

La organización del torneo eligió a ‘Tomezinha’ como la jugadora extranjera más valiosa, premio que reconoció su aporte al conjunto maldivo. La atacante volvió a mostrar sus condiciones ofensivas y aportó con su capacidad para definir, una característica que ya había exhibido durante sus temporadas en el Perú. De esta manera, cerró su paso por el vóley asiático con una medalla de plata y un galardón personal.

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Fernanda Tomé recibió premio individual tras el subcampeonato en Maldivas

MTCC no pudo quedarse con el título del torneo y cayó por 1-3 ante Club WAMCO en la definición disputada el domingo 1 de noviembre. El encuentro tuvo parciales de 25-22, 25-16, 24-26 y 25-15. El equipo de Tomé consiguió descontar en el tercer set y alargar la definición, pero no pudo sostener la reacción en el cuarto parcial, que terminó con victoria de WAMCO por 25-15.

Con ese resultado, la escuadra de la brasileña obtuvo la medalla de plata, mientras que su rival celebró la consagración. Aunque el desenlace no fue el esperado para MTCC, la participación de Tomé dejó un saldo positivo. Su distinción como la jugadora extranjera más valiosa destacó el nivel que mostró durante el certamen y su importancia en el funcionamiento ofensivo del equipo.

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Fernanda Tomé fue reconocida como la jugadora extranjera más valiosa en Maldivas. Crédito: Instagram

El reconocimiento también representa un nuevo mérito en la trayectoria de la atacante, quien volvió a competir fuera de Perú después de su etapa en la Universidad San Martín. Su rendimiento en Maldivas le permitió despedirse de esta experiencia con un galardón individual, pese a no haber podido levantar el trofeo colectivo.

¿Cuándo volverá Fernanda Tomé al vóley peruano?

Luego de finalizar el campeonato, ‘Tomezinha’ aprovechó algunos días para descansar y conocer Maldivas antes de emprender el viaje de retorno. La brasileña se despidió del país asiático este martes 3 de noviembre y en los próximos días se incorporará a los entrenamientos de Deportivo Soan, club con el que afrontará una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.

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La atacante, que anteriormente defendió los colores de Universidad San Martín, iniciará así una nueva etapa en el campeonato nacional. Su llegada genera expectativa en el conjunto de las ‘panteras’, que sumará una jugadora con experiencia en la competencia local y capacidad para aportar en ataque. Tomé buscará adaptarse al grupo y ponerse a disposición del comando técnico de Vinícius Fernandes para contribuir con los objetivos de su nuevo equipo.

El club de Puente Piedra confirmó fichaje de la brasileña. (Deportivo Soan)

Sin embargo, su debut no se produciría de inmediato. Deportivo Soan enfrentará a Olva Latino este fin de semana por la cuarta fecha de la Fase 1, pero la brasileña no estaría disponible para ese compromiso. Su estreno con la camiseta de su nuevo club se daría en la quinta jornada, cuando Soan se mida con Rebaza Acosta.

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De esta manera, Fernanda Tomé volverá a la Liga Peruana de Vóley después de una breve experiencia internacional. La brasileña regresa con una medalla de plata y el reconocimiento a la mejor jugadora extranjera del campeonato maldivo, distinciones que marcaron el cierre de su aventura en Asia antes de asumir el nuevo desafío con Deportivo Soan.