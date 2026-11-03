Perú Deportes

Fernanda Tomé se consagró subcampeona en Maldivas y recibió un premio individual: brasileña alista su regreso a Perú

La atacante brasileña cerró su aventura en el vóley asiático con un especial reconocimiento y en los próximos días se sumará a los trabajos de Deportivo Soan, su nuevo equipo

Fernanda Tomé se consagró subcampeona en Maldivas y recibió un premio individual antes de volver al Perú.
Fernanda Tomé se consagró subcampeona en Maldivas y recibió un premio individual antes de volver al Perú. Crédito: Volleyball Association of Maldives
Guardar

Fernanda Tomé empieza a preparar su regreso al vóley peruano después de cerrar su aventura en Maldivas con un importante reconocimiento. La exjugadora de Universidad San Martín disputó la final de la National Volleyball Championship 2026 – Women con Maldives Transport and Contracting Company (MTCC), equipo que terminó como subcampeón tras caer ante Club WAMCO. Pese a la derrota, la brasileña recibió una distinción individual por su destacado rendimiento durante la competencia.

La organización del torneo eligió a ‘Tomezinha’ como la jugadora extranjera más valiosa, premio que reconoció su aporte al conjunto maldivo. La atacante volvió a mostrar sus condiciones ofensivas y aportó con su capacidad para definir, una característica que ya había exhibido durante sus temporadas en el Perú. De esta manera, cerró su paso por el vóley asiático con una medalla de plata y un galardón personal.

PUBLICIDAD

Fernanda Tomé recibió premio individual tras el subcampeonato en Maldivas

MTCC no pudo quedarse con el título del torneo y cayó por 1-3 ante Club WAMCO en la definición disputada el domingo 1 de noviembre. El encuentro tuvo parciales de 25-22, 25-16, 24-26 y 25-15. El equipo de Tomé consiguió descontar en el tercer set y alargar la definición, pero no pudo sostener la reacción en el cuarto parcial, que terminó con victoria de WAMCO por 25-15.

Con ese resultado, la escuadra de la brasileña obtuvo la medalla de plata, mientras que su rival celebró la consagración. Aunque el desenlace no fue el esperado para MTCC, la participación de Tomé dejó un saldo positivo. Su distinción como la jugadora extranjera más valiosa destacó el nivel que mostró durante el certamen y su importancia en el funcionamiento ofensivo del equipo.

PUBLICIDAD

Fernanda Tomé fue reconocida como la jugadora extranjera más valiosa en Maldivas.
Fernanda Tomé fue reconocida como la jugadora extranjera más valiosa en Maldivas. Crédito: Instagram

El reconocimiento también representa un nuevo mérito en la trayectoria de la atacante, quien volvió a competir fuera de Perú después de su etapa en la Universidad San Martín. Su rendimiento en Maldivas le permitió despedirse de esta experiencia con un galardón individual, pese a no haber podido levantar el trofeo colectivo.

¿Cuándo volverá Fernanda Tomé al vóley peruano?

Luego de finalizar el campeonato, ‘Tomezinha’ aprovechó algunos días para descansar y conocer Maldivas antes de emprender el viaje de retorno. La brasileña se despidió del país asiático este martes 3 de noviembre y en los próximos días se incorporará a los entrenamientos de Deportivo Soan, club con el que afrontará una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.

La atacante, que anteriormente defendió los colores de Universidad San Martín, iniciará así una nueva etapa en el campeonato nacional. Su llegada genera expectativa en el conjunto de las ‘panteras’, que sumará una jugadora con experiencia en la competencia local y capacidad para aportar en ataque. Tomé buscará adaptarse al grupo y ponerse a disposición del comando técnico de Vinícius Fernandes para contribuir con los objetivos de su nuevo equipo.

El club de Puente Piedra confirmó fichaje de la brasileña. (Deportivo Soan)

Sin embargo, su debut no se produciría de inmediato. Deportivo Soan enfrentará a Olva Latino este fin de semana por la cuarta fecha de la Fase 1, pero la brasileña no estaría disponible para ese compromiso. Su estreno con la camiseta de su nuevo club se daría en la quinta jornada, cuando Soan se mida con Rebaza Acosta.

De esta manera, Fernanda Tomé volverá a la Liga Peruana de Vóley después de una breve experiencia internacional. La brasileña regresa con una medalla de plata y el reconocimiento a la mejor jugadora extranjera del campeonato maldivo, distinciones que marcaron el cierre de su aventura en Asia antes de asumir el nuevo desafío con Deportivo Soan.

Temas Relacionados

Fernanda ToméDeportivo Soanvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mano Menezes se convence en nominar a un nuevo legionario: Francesco Andrealli, en la prelista de Perú para amistoso contra Bolivia

El entrenador de la ‘bicolor’ da un paso adelante al incluir en su nómina preliminar al joven valor de la reserva del Como 1901, donde destaca por su regularidad y liderazgo reflejado en la capitanía

Mano Menezes se convence en nominar a un nuevo legionario: Francesco Andrealli, en la prelista de Perú para amistoso contra Bolivia

El gran objetivo de Emilio Saba con Sport Boys para el duelo contra Universitario en el Monumental: “Quiero cerrar bien el año”

El lateral rosado habló de las aspiraciones que conviven dentro del vestuario chalaco: pelear por un torneo internacional, mejorar sus condiciones profesionales y ganarse un lugar en la historia del club rumbo a su centenario

El gran objetivo de Emilio Saba con Sport Boys para el duelo contra Universitario en el Monumental: “Quiero cerrar bien el año”

Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán el título de la Copa de la Liga 2026 en el estadio Mansiche de Trujillo

La ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ acogerá el decisivo duelo por el trofeo de la primera edición del certamen doméstico. La cita está programada para el 15 de noviembre

Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán el título de la Copa de la Liga 2026 en el estadio Mansiche de Trujillo

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘íntimos’ dejan atrás la incómoda caída contra Cristal para centrarse en una evaluación de altura contra el ‘papá’. Un triunfo local aseguraría el acceso a una final por el título nacional. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Paolo Guerrero avanza en su recuperación pensando en el retorno con Alianza Lima en el cierre de la Liga 1 2026

El longevo delantero peruano deja el tópico de la entidad para meterse de lleno a sus primeros entrenamientos, después de haber padecido un desgarro parcial en el tendón peroneo

Paolo Guerrero avanza en su recuperación pensando en el retorno con Alianza Lima en el cierre de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senador José Castillo defiende amnistía para su hermano: “Pedro Castillo debe estar libre porque no ha hecho nada”

Senador José Castillo defiende amnistía para su hermano: “Pedro Castillo debe estar libre porque no ha hecho nada”

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Ricardo Belmont anuncia una reestructuración nacional de Obras: ¿cambiará su postura en el Congreso?

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

ENTRETENIMIENTO

Cristian Zuárez responde a los ataques de la hija de Laura Bozzo: "No voy a contestar con violencia"

Cristian Zuárez responde a los ataques de la hija de Laura Bozzo: "No voy a contestar con violencia"

Magaly Medina exige investigar por qué mencionan a Jefferson Farfán en chats extorsivos: “En todo lo mencionen ¿coincidencia?”

Abogado de Magaly Medina advierte a Jefferson Farfán tras amenazas de muerte: “Si algo nos pasa, es su absoluta responsabilidad”

Abogado de Magaly Medina expone mensaje extorsivo y mencionan a Jefferson Farfán y Guizasola: “Se quieren echar grasa, la van a denunciar”

Melcochita denuncia que Monserrat Seminario busca impedirle salir del país y exige S/15 mil de pensión: “Quiere verme hundido”

DEPORTES

Mano Menezes se convence en nominar a un nuevo legionario: Francesco Andrealli, en la prelista de Perú para amistoso contra Bolivia

Mano Menezes se convence en nominar a un nuevo legionario: Francesco Andrealli, en la prelista de Perú para amistoso contra Bolivia

El gran objetivo de Emilio Saba con Sport Boys para el duelo contra Universitario en el Monumental: “Quiero cerrar bien el año”

Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán el título de la Copa de la Liga 2026 en el estadio Mansiche de Trujillo

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Paolo Guerrero avanza en su recuperación pensando en el retorno con Alianza Lima en el cierre de la Liga 1 2026