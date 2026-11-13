Perú

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

El recordado humorista enfrentó una enfermedad que comprometió gran parte de sus pulmones y lo obligó a depender de soporte de oxígeno durante sus últimos días

Dos fotografías de un hombre adulto: a la izquierda con gorra al aire libre y a la derecha recostado con un tubo respiratorio en el rostro
Lorenzo Zubiate falleció este 13 de noviembre a los 67 años.
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José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como Mondonguito, murió a los 67 años luego de afrontar una fibrosis pulmonar severa que deterioró de forma progresiva su capacidad respiratoria. La enfermedad, agravada por una infección pulmonar, lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas y alejado de los escenarios donde desarrolló una carrera de más de 40 años en el humor popular peruano.

La noticia generó pesar entre familiares, amigos y colegas de la comicidad ambulante. En los últimos días, su hija Patricia Zubiate y el humorista Kike Suero habían compartido detalles sobre la gravedad del estado de salud del artista, quien necesitaba el máximo soporte de oxígeno.

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La fibrosis pulmonar había comprometido entre el 70% y el 80% de sus pulmones, según la información que difundió su entorno. Esta afección provoca cicatrices en el tejido pulmonar y dificulta el paso del oxígeno hacia la sangre. En el caso del cómico, el cuadro se complicó por una infección que redujo aún más su capacidad para respirar.

Mondonguito permaneció internado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Su familia explicó que la enfermedad había avanzado de manera silenciosa y que el artista mantuvo el diagnóstico en reserva durante un tiempo para no preocupar a sus seres queridos.

La fibrosis pulmonar obligó a aumentar el soporte de oxígeno

La salud del cómico se deterioró con rapidez durante los últimos días. Patricia Zubiate informó que su padre sufrió una descompensación que obligó al equipo médico a elevar el soporte de oxígeno hasta el máximo nivel.

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Hoy ha sido un día muy complicado para nosotros. Mi papi se descompensó ayer, le subieron el oxígeno a 95. El día de hoy mi papá llegó al máximo y ahorita está todo el día en ese nivel”, declaró la hija del artista en el programa Desvelados.

La familia aguardaba una estabilización que permitiera reducir de manera progresiva la asistencia respiratoria. Sin embargo, los médicos también les habían advertido sobre la posibilidad de un desenlace adverso debido a la condición de sus pulmones.

En sus últimas apariciones públicas, Zubiate ya había dado cuenta de problemas físicos que afectaban su actividad laboral. La enfermedad terminó por impedirle cumplir presentaciones que tenía previstas en el norte del país y lo apartó de sus funciones en espacios públicos de Lima.

Un hombre de cabello largo y oscuro viste una gorra amarilla y morada y una chaqueta negra frente a un fondo con luz solar
El cómico Mondonguito falleció el 13 de noviembre.

El tratamiento de la fibrosis pulmonar implicaba costos difíciles de asumir para su entorno. La familia había evaluado el uso de nintedanib, un medicamento destinado a ralentizar la progresión de la enfermedad, aunque el precio de cada caja representaba una dificultad económica.

Kike Suero relató la despedida de su amigo

Kike Suero, uno de los colegas más cercanos a Mondonguito, contó que recibió una llamada del artista en medio de su internamiento. El cómico le habría comunicado su deseo de despedirse, por lo que Suero acudió a visitarlo.

Su salud se ha deteriorado y ya no se puede hacer nada, por eso decidieron desconectarlo. Conversé con él y está consciente de todo; es más, me llamó para despedirse y fui a verlo”, relató el humorista.

Según Suero, Mondonguito recibió la unción de los enfermos durante los días finales de su hospitalización. El cómico dijo que aprovechó su encuentro para darle ánimo y permanecer a su lado en una situación que afectó a sus compañeros de profesión.

La familia señaló que la decisión de retirar el soporte médico respondió a la voluntad expresa del artista. Sus allegados aseguraron que el deterioro de su respiración le provocaba un sufrimiento constante y que la situación se había vuelto insostenible.

Mondonguito también había expresado cómo quería que fuera su despedida. Una de sus solicitudes consistía en que su velorio se realizara en el Parque Universitario, espacio con el que mantuvo un vínculo artístico durante años. Esa posibilidad quedó descartada por las restricciones de seguridad previstas durante la visita del papa León XIV al Perú.

Murió Mondonguito
Murió Mondonguito

Sus familiares esperan obtener apoyo de una entidad estatal para realizar la ceremonia fúnebre en otro lugar de amplia capacidad, con el fin de que sus seguidores puedan despedirse del artista.

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