Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

Montesinos ha desplegado una estrategia por todos los frentes para salir de prisión. (Andina)

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Revés para el ‘Doc’. El Poder Judicial rechazó el pedido de Vladimiro Montesinos para que su condena de 19 años y 8 meses de prisión por el caso Pativilca sea refundida por su condena de 25 años por el caso Barrios Altos. Es decir, que la pena menor sea absorbida por la mayor y, por lo tanto, se dé por cumplida.

A pesar de contar con la opinión favorable del Ministerio Público, que consideraba que la pena tenía que ser refundida, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria declaró por mayoría infundada la solicitud de Montesinos.

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La defensa del exasesor presidencial alegó que, al haber ocurrido los hechos en 1992 (casos “Pativilca-Caraqueño” en enero y “La Cantuta” en julio de ese año), correspondía aplicar la ley penal vigente en ese momento. Específicamente la Ley N.° 10124 (vigente entre 1991 y 1992), que en su artículo 4 establecía que en los “sucesivos juzgamientos” de casos conexos las penas debían refundirse en una, así como el artículo 51 del Código Penal antes de su modificación en 1997, que establecía la unificación de penas cuando no hubo juzgamiento conjunto de todos los hechos.

Invocó recientes sentencias del Tribunal Constitucional para sustentar su pedido de refundición de penas, como los fallos que ordenaron las liberaciones del exmiembro del Grupo Colina Ángel Arturo Pino Díaz y al exgeneral EP Juan Rivero Lazo.

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Sin embargo, los jueces superiores Reli Callata y Helbert Llerena respondieron que no correspondía aplicar la ley vigente en 1992, sino el artículo 51 del Código Penal vigente al momento en que las sentencias quedaron firmes. Es decir, la redacción de 2006 que regula la figura del “concurso real retrospectivo”.

La Corte Superior Nacional de Perú declara infundada la solicitud de refundición de penas presentada por la defensa de Vladimiro Montesinos Torres.

Además, los magistrados argumentaron que ambas condenas ya se encuentran en etapa de ejecución, con carácter de cosa juzgada, por lo que están impedidos de modificar su contenido a fin de aplicar otra norma o disposición usada al dictarse el fallo.

Por ello, rechazaron el pedido de refundición, por lo que ambas condenas corren por cuerda separada. La de 25 años por Barrios Altos ya fue cumplida en junio de 2026, mientras que la de 19 años y 8 meses por el caso Pativilca vencerá en setiembre de 2037, según ya estableció la Corte Suprema.

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Voto en discordia

El juez superior Daniel Ernesto Cerna Salazar presentó un voto en discordia frente a la decisión mayoritaria que rechazó la refundición de penas solicitada por la defensa de Vladimiro Montesinos. El magistrado sostuvo que correspondía unificar las condenas, lo que habría dado como resultado una pena de 25 años de prisión, sanción que, según su cálculo, ya se encontraría cumplida en su totalidad.

Consideró que el pedido debía resolverse bajo los alcances de la Ley N.° 10124, vigente al momento de los hechos, que permitía la refundición de penas para los sucesivos juzgamientos por delitos conexos, y no por la figura vigente del concurso real retrospectivo.

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Un fallo de la Corte Superior Nacional de Perú plantea declarar cumplida la condena de Vladimiro Montesinos y disponer su excarcelación mediante un voto en discordia.

Según el magistrado, bajo ese criterio, la pena de 19 años y 8 meses del caso Pativilca quedaría absorbida por los 25 años de la condena del caso Barrios Altos.

Montesinos Torres ha cumplido carcelería desde el 25 de junio de 2001, lo que equivale a más de 25 años hasta la fecha. Con ese cómputo, consideró que la pena refundida ya se encontraría compurgada y que, en consecuencia, correspondía disponer la inmediata excarcelación del sentenciado, salvo que existiera otro mandato judicial vigente que justificara mantenerlo privado de libertad.

Ese es el escenario de Montesinos. Aunque haya prosperado su pedido de refundición, no habría sido liberado ya que cuenta con otras condenas que corren por cuerda separada, aunque sus abogados buscan que sean refundidas también.

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