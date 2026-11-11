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Fernanda Tomé ya está en Perú y se prepara para debutar con Deportivo Soan: “Llegó la hora”

La atacante brasileña arribó a Lima después de proclamarse subcampeona en Maldivas y ya se encuentra lista para iniciar una nueva etapa en la Liga Peruana de Vóley

Fernanda Tomé posó con la camiseta de Deportivo Soan en su arribo al Perú.
Fernanda Tomé posó con la camiseta de Deportivo Soan en su arribo al Perú. Crédito: Prensa club
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Fernanda Tomé está de regreso. La atacante brasileña llegó al Perú para incorporarse a Deportivo Soan y afrontar un nuevo desafío en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La popular ‘Tomezinha’ aterrizó en Lima después de su experiencia internacional en Maldivas y expresó su entusiasmo por volver a competir en el campeonato nacional.

Llegó la hora”, publicó la experimentada voleibolista en sus redes sociales tras arribar al país. La frase estuvo acompañada de la expectativa por comenzar esta nueva etapa con el conjunto de Puente Piedra, que apuesta por su experiencia y capacidad ofensiva para fortalecer su plantel en plena competencia.

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Su llegada tampoco pasó desapercibida para el club. Deportivo Soan recibió a la brasileña en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y compartió una fotografía en la que aparece luciendo la camiseta de su nuevo equipo. “Tomezinha está en casa. ¡Vamos Panteras!”, publicó la institución en sus redes sociales, dándole la bienvenida a su flamante refuerzo.

De esta manera, Tomé se sumará a las órdenes del entrenador Vinícius Fernandes, quien tendrá una alternativa importante para potenciar el ataque del cuadro de Puente Piedra. La brasileña conoce muy bien el medio local, pues defendió durante tres temporadas a la Universidad San Martín, donde se convirtió en una de las jugadoras extranjeras más reconocidas de la competición.

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Camila Mendoza valoró la presencia de la brasileña en el cuadro de las 'panteras' en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. (Latina Deportes)

Fernanda Tomé llega a Deportivo Soan tras destacar en Maldivas

La atacante de 36 años afrontará este nuevo reto luego de una breve experiencia fuera del país. Tras cerrar su etapa con la Universidad San Martín luego de un nuevo subcampeonato, Tomé continuó su carrera en el extranjero y pasó por el Club Deportivo San Martín de Bolivia, antes de incorporarse al MTCC Volleyball Team de Maldivas.

En su última experiencia internacional, la brasileña consiguió llegar a la final de la National Volleyball Championship 2026 – Women. Su equipo terminó como subcampeón después de caer ante Club WAMCO, pero la participación de la atacante dejó un reconocimiento individual: fue elegida como la mejor jugadora extranjera del campeonato.

Ese antecedente le permite llegar a Deportivo Soan con ritmo de competencia y después de una campaña en la que volvió a demostrar su aporte ofensivo. Ahora tendrá la misión de trasladar ese rendimiento a la Liga Peruana de Vóley y ayudar a las ‘Panteras’ a mejorar sus prestaciones en el torneo.

Fernanda Tomé fue reconocida como la jugadora extranjera más valiosa en Maldivas.
Fernanda Tomé fue reconocida como la jugadora extranjera más valiosa en Maldivas. Crédito: Instagram

¿Fernanda Tomé debutará este fin de semana ante Rebaza Acosta?

El siguiente compromiso de Deportivo Soan será ante Rebaza Acosta, este domingo 15 de noviembre, por la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Se trata de un desafío exigente para el conjunto de Puente Piedra, que podría contar con una nueva alternativa en ataque si la brasileña logra integrarse a tiempo.

Sin embargo, todavía no está confirmada la presencia de Tomé para el encuentro de este fin de semana. La voleibolista acaba de llegar al país y deberá incorporarse a los entrenamientos, adaptarse nuevamente al campeonato peruano y conocer mejor a sus nuevas compañeras en el cuadro de las ‘panteras’.

Su disponibilidad dependerá de cómo responda durante los próximos días y de la evaluación que realice el comando técnico encabezado por Vinícius Fernandes. Por ahora, Deportivo Soan ya tiene a su refuerzo en Lima y espera que su incorporación represente un impulso para esta etapa inicial del campeonato. La expectativa está a tope por la vuelta de la ‘Tomezinha’.

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