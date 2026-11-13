En un emotivo encuentro, el Papa León XIV comparte un momento con la juventud peruana. No te pierdas la multitudinaria conmemoración, las sentidas canciones y la conexión espiritual en esta transmisión en vivo desde el Estadio Nacional. | TV Perú

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Daniela Darcourt y Donnie Yaipén protagonizaron uno de los momentos musicales de la vigilia juvenil con el papa León XIV en el Estadio Nacional. Los artistas subieron al escenario junto a un grupo de jóvenes para interpretar un tema antes de la despedida del pontífice, en una jornada que reunió a miles de asistentes.

La escena adquirió un significado especial cuando el papa León XIV sostuvo una vela mientras Darcourt, Yaipén y los jóvenes entonaban la canción. El gesto estuvo vinculado al mensaje de la luz que permanece encendida frente a la oscuridad, uno de los símbolos que acompañó el cierre del encuentro de oración.

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Vestida con una prenda blanca y un pantalón beige, Daniela Darcourt apareció ante el público para sumarse a la interpretación colectiva. La cantante compartió escenario con Donnie Yaipén y varios participantes de la vigilia, quienes acompañaron el momento con velas y gestos de emoción.

La presentación se realizó antes de que el Santo Padre se despidiera de los jóvenes que llegaron al Estadio Nacional para participar en una de las actividades principales de su visita al Perú. La música sirvió como antesala del cierre de una noche marcada por testimonios, reflexiones, oración y mensajes dirigidos a los universitarios y jóvenes presentes.

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Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén pusieron música al cierre

La participación de Daniela Darcourt y Donnie Yaipén fue uno de los momentos más comentados de la vigilia. Ambos artistas se integraron a un grupo de jóvenes que interpretó un tema con un mensaje de esperanza, mientras el Estadio Nacional permanecía iluminado por las velas que sostenían los asistentes.

El papa León XIV observó la presentación desde el escenario y sostuvo una vela durante la interpretación. La imagen se convirtió en uno de los símbolos de la noche, debido a que la vigilia estuvo enfocada en animar a los jóvenes a mantener la fe, la esperanza y el compromiso con sus proyectos de vida.

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La referencia a la luz que brilla en medio de las tinieblas estuvo presente en la puesta en escena. Las velas levantadas por los participantes acompañaron la canción y reforzaron el tono espiritual del momento, que antecedió a la despedida del pontífice.

Darcourt se mostró sobria con un atuendo compuesto por una parte superior blanca y un pantalón beige. La intérprete se unió a Donnie Yaipén, quien también formó parte de esta intervención musical junto a los jóvenes invitados al escenario.

La presencia de ambos cantantes permitió que la música peruana tuviera un espacio en una ceremonia que reunió a miles de personas. Su participación no estuvo planteada como un concierto convencional, sino como un acompañamiento artístico dentro de una actividad de oración y encuentro juvenil.

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Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes. Latina.

El mensaje del papa León XIV a los jóvenes

La vigilia comenzó a las 6.00 p. m. y reunió a jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Durante su discurso, el papa León XIV organizó su mensaje alrededor de tres palabras: pasión, vocación y amistad.

“¡Qué alegría encontrarme con ustedes!”, expresó el pontífice al iniciar su intervención. Luego agradeció las palabras del cardenal Carlos Castillo y los testimonios de Joao, Emily y sor Luzbinda, quienes compartieron sus experiencias ante los asistentes.

Uno de los mensajes centrales de León XIV fue una invitación a no vivir de acuerdo con las expectativas de otras personas. “No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, afirmó.

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El Santo Padre también se refirió a las preguntas que acompañan a muchos jóvenes sobre sus sueños, sus decisiones y el futuro. “¿Qué buscas? ¿Qué deseas encontrar? ¿Qué esperas de la vida?”, planteó a partir de un pasaje del Evangelio de san Juan.

El pontífice pidió a los asistentes no tener prisa para responder esas interrogantes. Los animó a reconocer aquello que los entusiasma, las personas que aman, los sueños por los que desean luchar y también las preocupaciones que les quitan la tranquilidad.

“Jesús se interesa por todo ello, porque se interesa por ustedes”, sostuvo durante su mensaje en el Estadio Nacional.

Pope Leo XIV speaks during a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Pasión, vocación y amistad

Al hablar de la pasión, León XIV señaló que esta palabra puede estar relacionada con aquello que se ama profundamente, pero también con el sufrimiento. El papa reconoció que hay jóvenes que atraviesan situaciones de soledad, pérdidas o incertidumbre.

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“Queridos jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando les cueste encontrar palabras para rezar”, pidió. También los invitó a buscar a quienes los quieren y a no enfrentar solos los momentos difíciles.

El segundo concepto que desarrolló fue la vocación. León XIV explicó que muchas respuestas aparecen mientras las personas se atreven a avanzar y a caminar junto a Jesús. En ese sentido, recordó la invitación “Vengan y vean”.

A quienes consideran que han cometido errores o sienten que ya es tarde para empezar de nuevo, el papa les dirigió un mensaje directo: “Mira a Jesús. Él conoce tu historia y sigue invitándote a caminar con Él. No necesitas tener resuelto todo tu futuro para responderle”.

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Finalmente, habló sobre la amistad. El pontífice animó a los jóvenes a cultivar su vínculo con Jesús mediante la oración, la Eucaristía y la escucha de la Palabra. También resaltó el valor de las amistades que acompañan, escuchan y ayudan a crecer.

“¡Qué hermoso es encontrar amigos que nos hacen crecer y nos acercan a Dios!”, expresó. Antes de despedirse, invitó a los asistentes a tender una mano a quienes atraviesan momentos difíciles y recordó que un gesto de amistad puede cambiar la vida de una persona.

El papa León XIV permanece sentado en el estrado del Estadio Nacional durante la vigilia juvenil organizada en el marco de su visita a Perú.