Por siempre peruano: Reniec entregó el DNI que no caduca al papa León XIV

El DNI fue entregado en la Nunciatura Apostólica de Lima, con la participación de autoridades del Reniec, como parte de la campaña "Identificación sin Fronteras", dirigida a peruanos que viven en el extranjero. Foto: composición Infobae Perú/EFE

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El papa León XIV recibió este jueves 12 de noviembre su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico 3.0, entregado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) durante una ceremonia realizada en Lima. El documento, que lleva la anotación “no caduca”, fue tramitado en el Vaticano en mayo de 2025, cuando el pontífice decidió conservar su dirección en Chiclayo.

La entrega se realizó en la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en Lima, ubicada en el distrito de Jesús María. En el acto participaron la jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde; la gerenta general, Virginia Cachay, y la registradora Emma Flores. La gestión formó parte de la campaña “Identificación sin Fronteras”, iniciativa orientada a registrar a peruanos residentes en el extranjero que también llegó hasta el Vaticano.

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El vínculo del papa León XIV con el Perú y su DNI

Durante el trámite realizado en el Vaticano, el Santo Padre manifestó su intención de mantener su dirección de Chiclayo y expresó que quería regresar al Perú para recibir personalmente su documento de identidad. Esa voluntad se concretó con la entrega de su DNI en territorio peruano, un gesto que reafirma su conexión con el país.

El vínculo con el Perú también quedó reflejado en una declaración que el pontífice compartió con la periodista estadounidense Elise Ann Allen, autora de su biografía. En aquella conversación, expresó: “El Perú es parte de quién soy”. La frase adquiere un significado particular ahora que recibió su documento peruano y mantiene registrada su dirección en la región Lambayeque.

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Cobertura televisiva de TV Perú en vivo desde Chiclayo. Las conductoras en estudio dan pase al reportero Joel Larrea, ubicado en los exteriores del Obispado de Chiclayo. Durante el enlace, se informa sobre la estancia del papa León XIV en el recinto, donde comparte un almuerzo compuesto por cabrito y ceviche junto a obispos y colaboradores cercanos, mientras personal de seguridad y vehículos oficiales resguardan la zona.

La trayectoria de identificación del pontífice en el Perú

El proceso de identificación del papa León XIV como ciudadano peruano comenzó el 24 de agosto de 2015, cuando obtuvo la nacionalidad y tramitó su primer DNI azul. Posteriormente, en 2016, acudió a una oficina registral del Reniec en Chiclayo para gestionar su documento electrónico.

Su historia de identificación continuó después de su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025. Semanas más tarde, el 30 de mayo, una delegación integrada por cuatro registradores del Reniec viajó al Vaticano para actualizar sus datos personales y gestionar la emisión de su DNI electrónico 3.0.

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Las características del DNI electrónico 3.0 que recibió el papa León XIV

El documento entregado al pontífice incorpora 64 elementos de seguridad destinados a proteger su autenticidad y la información personal del titular. Está fabricado íntegramente en policarbonato, material que le proporciona resistencia frente al calor y los rayos ultravioleta.

Asimismo, cuenta con un chip criptográfico que incorpora mayores códigos internos para procesar la información. Estas características forman parte de las medidas de protección implementadas en esta versión del documento electrónico, con el propósito de reforzar su seguridad y dificultar las falsificaciones.

El papa León XIV llega en vehículo e ingresa al Santuario Nuestra Señora de la Paz y San José en Chiclayo, Perú. En el recinto, resguardado por agentes de seguridad, tiene programada una reunión con miembros del clero, entre ellos obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

Una particularidad de la identificación del Santo Padre es que su DNI incluye la inscripción “no caduca”, debido a su edad. Esto significa que no tendrá que realizar futuros trámites de renovación. Además, según la legislación electoral peruana, las personas de su edad tienen voto facultativo.

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La entrega del documento representa el reconocimiento de una trayectoria personal vinculada al Perú, país cuya nacionalidad obtuvo hace más de una década. Con Chiclayo todavía consignado como su domicilio, el papa León XIV recibió en territorio peruano una identificación que mantiene vigente su vínculo con la nación.