A qué hora juega Ecuador vs Costa Rica HOY: partido amistoso en Quito por fecha FIFA 2026

Ecuador se enfrentará a Costa Rica en amistoso por fecha FIFA de noviembre 2026.

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La selección de Ecuador enfrentará a Costa Rica en su primer amistoso de la nueva fecha FIFA de este 2026. El encuentro se disputará hoy, viernes 13 de noviembre, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Conoce los horarios del partido en la siguiente nota.

A qué hora juega Ecuador vs Costa Rica, amistoso por fecha FIFA 2026

Este duelo está pactado para las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México y Costa Rica; 20:00 horas de Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 21:00 horas de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.

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Canal TV de Ecuador vs Costa Rica, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Ecuador y Costa Rica tendrá opciones de transmisión en ambos países para que los aficionados sigan el partido de la fecha FIFA de noviembre de 2026. En territorio ecuatoriano, Teleamazonas emitirá el encuentro por señal abierta y también lo pondrá a disposición mediante su canal de YouTube. TC Televisión será la alternativa en señal abierta.

En Costa Rica, la cobertura estará a cargo de Repretel, a través de Canal 6, y Teletica, por Canal 7. Los espectadores costarricenses también podrán acceder al compromiso desde la aplicación TDMAX, de acuerdo con la información difundida para el encuentro.

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Por ahora, no hay un canal de televisión confirmado para la transmisión del Ecuador vs. Costa Rica en Perú. Los hinchas que se encuentren en territorio peruano deberán esperar un anuncio posterior de una señal que adquiera los derechos de emisión para este amistoso internacional.

Infobae informará en su sitio web sobre el resultado y las incidencias del partido.

Ecuador recibe a Costa Rica en Quito durante la fecha FIFA de noviembre 2026.

Así quedó el último enfrentamiento

El último enfrentamiento entre Ecuador y Costa Rica terminó con una victoria ecuatoriana por 3-1 el 20 de junio de 2023, en un amistoso internacional disputado en Filadelfia, Estados Unidos.

La selección dirigida entonces por Félix Sánchez Bas se impuso con goles de Enner Valencia, Willian Pacho y Pedro Vite, mientras que Joel Campbell descontó para el combinado centroamericano.

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De esta manera, la ‘tri’ quedó lista para su debut en las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

Ecuador venció 3-1 a Costa Rica en el último amistoso.

Lista de convocados de Ecuador

Arqueros: Gonzalo Valle, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez.

Defensas: Ángelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho, Bryan Ramírez.

Mediocampistas: Alan Franco, Denil Castillo, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Martín Tello, Moisés Caicedo, Óscar Zambrano, Pedro Vite, Jeremy Sarmiento, Anthomy Valencia.

Delanteros: Alan Minda, Gonzalo Plata, John Mercado, John Yeboah, Jordy Caicedo, Juan R. Angulo, Keny Arroyo, Kevin Rodríguez, Nilson Angulo.

Lista de convocados de Ecuador para el amistoso ante Costa Rica.

Lista de convocados de Costa Rica

Porteros: Abraham Madriz (Deportivo Saprissa), Bayron Mora (Liga Deportiva Alajuelense), Patrick Sequeira (Casa Pia AC, Portugal).

Defensas: Aarón Salazar (Liga Deportiva Alajuelense), Alexis Gamboa (Liga Deportiva Alajuelense), Diego Mesén (Club Sport Cartaginés), Francisco Calvo (Club Nacional, Uruguay), John Paul Ruiz (Liga Deportiva Alajuelense), Joseph Mora (Deportivo Saprissa), Juan Pablo Vargas (Club Puebla, México), Kenay Myrie (FC Copenhague, Dinamarca), Yerlán Sosa (Liga Deportiva Alajuelense).

Volantes: Andrey Soto (Deportivo Saprissa), Celso Borges (Liga Deportiva Alajuelense), Douglas López (Club Sport Cartaginés), Gabriel Leiva (Sporting FC), Gian Mauro Morera (Club Sport Cartaginés), Roan Wilson (Liga Deportiva Alajuelense).

Delanteros: Carlos Mora (CS U. Craiova, Rumania), Josimar Alcócer (AC Sparta Praga, República Checa), Josimar Méndez (Sporting FC), Kenyel Michel (Liga Deportiva Alajuelense), Manfred Ugalde (FC Spartak de Moscú, Rusia).