Perú

Mujeres rompieron cerco de seguridad del papa León XIV para acercarse y tocarlo durante su recorrido por Chiclayo

Un grupo de fieles sorprendió al personal de resguardo y consiguió llegar hasta el pontífice tras la multitudinaria misa en Las Pampas de Pimentel

Un grupo de mujeres logró superar el cerco de seguridad del papa León XIV y acercarse al pontífice para tocarlo durante su recorrido por las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, tras la multitudinaria misa que encabezó este viernes en la región Lambayeque.
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Un grupo de mujeres logró superar este jueves el cerco de seguridad del papa León XIV y acercarse al pontífice para tocarlo durante su recorrido por Las Pampas de Pimentel, una inmensa explanada situada entre el desierto y el mar, en Chiclayo (Lambayeque), donde minutos antes había encabezado una multitudinaria misa ante miles de fieles.

El episodio ocurrió cuando el líder de la Iglesia católica abandonaba el recinto y se desplazaba entre la multitud que se congregó para recibirlo, momento en que al menos dos mujeres consiguieron aproximarse al vehículo y extender los brazos para alcanzar al pontífice, pese al despliegue de los agentes encargados de garantizar su protección durante el recorrido.

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Las imágenes difundidas por Vatican News mostraron cómo el personal de seguridad intervino para controlar el acercamiento de las asistentes, que consiguieron romper momentáneamente el perímetro de resguardo, lo que obligó a los agentes a reforzar la vigilancia alrededor del vehículo mientras León XIV continuaba su desplazamiento entre los fieles.

León XIV arribó muy temprano a la ciudad de Chiclayo, la diócesis del norte peruano a la que está profundamente vinculado por haber sido su obispo durante ocho años antes de partir hacia Roma en 2023 y donde cumplirá una intensa agenda de dos días de actividades.

Pope Leo arrives in the popemobile to celebrate Mass at the Pampas de Pimentel, during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Pope Leo arrives in the popemobile to celebrate Mass at the Pampas de Pimentel, during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

La aeronave que lo trasladó desde Lima llegó a las 9:06 hora local la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, una instalación militar del Grupo Aéreo Nº 6 de la Fuerza Aérea (FAP) en Chiclayo, la capital del departamento de Lambayeque.

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En su “querida diócesis”, como él mismo la denominó tras ser elegido papa en mayo de 2025, continuará con su viaje por el país del que también tiene la nacionalidad y donde ya ha cumplido dos días de intensas y multitudinarias actividades en Lima.

Además de presidir una de las misas más multitudinarias de su visita, a la que se estima que pudieron asistir cerca de un millón de personas, el papa se reencontró con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales.

Pope Leo visits the San Oscar A. Romero Chapel during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo visits the San Oscar A. Romero Chapel during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Visitó también la iglesia San Óscar Arnulfo Romero, ubicada en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, cuya construcción contó con su apoyo, pues intercedió para conseguir fondos de benefactores estadounidenses.

Su agenda incluyó, además, una visita a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, institución con la que mantiene un vínculo por su trayectoria pastoral en la región.

León XIV permanecerá en Chiclayo hasta este sábado y el domingo continuará su recorrido por el país con visitas a Cusco y Pucallpa, en la Amazonía para cerrar el lunes sus actividades con una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas antes de partir de regreso hacia el Vaticano.

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