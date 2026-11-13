Surco restringirá el tránsito en 11 vías por la misa del papa León XIV este lunes 16 de noviembre

La Municipalidad de Santiago de Surco anuncia restricciones viales alrededor de la Base Aérea Las Palmas ante la misa que celebrará el papa León XIV. (Composición: Infobae Perú)

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Los conductores que circulen cerca de la Base Aérea Las Palmas deberán modificar sus rutas desde la noche del domingo 15 de noviembre. La Municipalidad de Santiago de Surco dispuso restricciones al tránsito y al estacionamiento en 11 vías del entorno del recinto, donde el papa León XIV celebrará una misa al día siguiente.

La medida empezará a las 6:00 p. m. del domingo 15 y permanecerá vigente hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre. El cierre abarcará calles y jirones próximos a la base aérea, una zona que concentrará el desplazamiento de fieles antes, durante y después de la ceremonia programada para las 10:30 a. m.

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La comuna indicó que coordinó la disposición con la Policía Nacional del Perú (PNP) para mantener libres los accesos al recinto. La organización estima que la misa de despedida del pontífice reunirá a más de 1,2 millones de personas.

Un comunicado de la Municipalidad de Santiago de Surco detalla el cierre de once vías cercanas a la Base Aérea Las Palmas ante la misa papal de noviembre. (Foto: Municipalidad de Surco)

Surco cerrará estas calles cercanas a la Base Aérea Las Palmas

De acuerdo con el comunicado difundido por la Municipalidad de Santiago de Surco, las restricciones comprenderán las siguientes vías ubicadas en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas:

Avenida Jorge Chávez

Jirón Pascual Saco Oliveros

Jirón San Juan

Jirón Juan Soto Bermeo

Jirón Jorge Chamot Biggs

Jirón Pedro de Silva

Jirón Vittore Carpaccio

Jirón Ariadna

Jirón Viña Lariena

Jirón Poseidón

Pasaje Géminis

La Municipalidad de Surco pidió a los vecinos y usuarios de estas calles anticipar sus desplazamientos ante los cambios previstos. El comunicado no detalla rutas alternas para la circulación vehicular.

Pope Leo celebrates Mass at the Pampas de Pimentel, during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

El cierre comenzará el domingo por la tarde y seguirá hasta el lunes por la noche

Aunque la misa está prevista para la mañana del lunes, las restricciones empezarán desde la víspera. El tránsito y el estacionamiento quedarán restringidos desde las 6:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, según la información oficial.

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La disposición se mantendrá durante toda la jornada de la ceremonia y culminará a las 10:00 p. m. del lunes 16. El plazo busca facilitar el ingreso y la salida de quienes asistirán al encuentro religioso.

La misa será una de las actividades centrales de la visita apostólica de León XIV al Perú. El pontífice cerrará su recorrido por el país con esta celebración pública en Surco.

El papa León XIV llega en vehículo e ingresa al Santuario Nuestra Señora de la Paz y San José en Chiclayo, Perú. En el recinto, resguardado por agentes de seguridad, tiene programada una reunión con miembros del clero, entre ellos obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

Qué necesitas para ingresar a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas

Los fieles que acudan a la misa deberán contar con una entrada digital gratuita emitida mediante la plataforma Ticketmaster. Los boletos incluyen un código QR y son nominativos e intransferibles.

Cada asistente tendrá que mostrar su código QR, desde un celular o en una impresión, junto con el documento de identidad registrado al solicitar el boleto. Los ciudadanos peruanos deben presentar el DNI, mientras que los visitantes extranjeros podrán usar su pasaporte o carné de extranjería.

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El Papa León XIV comparte en Chiclayo la reflexión sobre el mandato misionero de la iglesia y los desafíos que enfrentamos al anunciar a Jesucristo en el siglo XXI.

El recinto contará con accesos desde Surco y Chorrillos. La puerta y el horario de ingreso serán asignados de acuerdo con el bloque elegido, por lo que los organizadores recomendaron revisar esos datos antes de iniciar el traslado.

La inscripción permite solicitar hasta ocho entradas en una misma operación. Las personas con discapacidad o movilidad reducida tendrán un acceso diferenciado por la puerta N.° 2, mientras que los menores de edad deberán llevar su propia entrada y asistir junto a sus padres o tutores.