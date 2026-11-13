Surco restringirá el tránsito en 11 vías por la misa del papa León XIV este lunes 16 de noviembre

Los conductores que circulen cerca de la Base Aérea Las Palmas deberán modificar sus rutas desde la noche del domingo 15 de noviembre. La Municipalidad de Santiago de Surco dispuso restricciones al tránsito y al estacionamiento en 11 vías del entorno del recinto, donde el papa León XIV celebrará una misa al día siguiente.
La medida empezará a las 6:00 p. m. del domingo 15 y permanecerá vigente hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre. El cierre abarcará calles y jirones próximos a la base aérea, una zona que concentrará el desplazamiento de fieles antes, durante y después de la ceremonia programada para las 10:30 a. m.
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La comuna indicó que coordinó la disposición con la Policía Nacional del Perú (PNP) para mantener libres los accesos al recinto. La organización estima que la misa de despedida del pontífice reunirá a más de 1,2 millones de personas.
Surco cerrará estas calles cercanas a la Base Aérea Las Palmas
De acuerdo con el comunicado difundido por la Municipalidad de Santiago de Surco, las restricciones comprenderán las siguientes vías ubicadas en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas:
- Avenida Jorge Chávez
- Jirón Pascual Saco Oliveros
- Jirón San Juan
- Jirón Juan Soto Bermeo
- Jirón Jorge Chamot Biggs
- Jirón Pedro de Silva
- Jirón Vittore Carpaccio
- Jirón Ariadna
- Jirón Viña Lariena
- Jirón Poseidón
- Pasaje Géminis
La Municipalidad de Surco pidió a los vecinos y usuarios de estas calles anticipar sus desplazamientos ante los cambios previstos. El comunicado no detalla rutas alternas para la circulación vehicular.
El cierre comenzará el domingo por la tarde y seguirá hasta el lunes por la noche
Aunque la misa está prevista para la mañana del lunes, las restricciones empezarán desde la víspera. El tránsito y el estacionamiento quedarán restringidos desde las 6:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, según la información oficial.
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La disposición se mantendrá durante toda la jornada de la ceremonia y culminará a las 10:00 p. m. del lunes 16. El plazo busca facilitar el ingreso y la salida de quienes asistirán al encuentro religioso.
La misa será una de las actividades centrales de la visita apostólica de León XIV al Perú. El pontífice cerrará su recorrido por el país con esta celebración pública en Surco.
Qué necesitas para ingresar a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas
Los fieles que acudan a la misa deberán contar con una entrada digital gratuita emitida mediante la plataforma Ticketmaster. Los boletos incluyen un código QR y son nominativos e intransferibles.
Cada asistente tendrá que mostrar su código QR, desde un celular o en una impresión, junto con el documento de identidad registrado al solicitar el boleto. Los ciudadanos peruanos deben presentar el DNI, mientras que los visitantes extranjeros podrán usar su pasaporte o carné de extranjería.
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El recinto contará con accesos desde Surco y Chorrillos. La puerta y el horario de ingreso serán asignados de acuerdo con el bloque elegido, por lo que los organizadores recomendaron revisar esos datos antes de iniciar el traslado.
La inscripción permite solicitar hasta ocho entradas en una misma operación. Las personas con discapacidad o movilidad reducida tendrán un acceso diferenciado por la puerta N.° 2, mientras que los menores de edad deberán llevar su propia entrada y asistir junto a sus padres o tutores.
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