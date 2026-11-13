Perú

Keiko Fujimori participó en misa del papa León XIV en Pimentel: pontífice rompió el protocolo para saludarla

La mandataria asistió a la celebración eucarística en las Pampas de Pimentel, donde participaron 15 imágenes religiosas de distintas regiones del país, en una de las actividades centrales de la visita apostólica

El saludo ocurrió dos días después de que Fujimori recibiera al pontífice en el Gran Teatro Nacional y pidiera la reconciliación nacional.
El saludo ocurrió dos días después de que Fujimori recibiera al pontífice en el Gran Teatro Nacional y pidiera la reconciliación nacional. Foto: composición Infobae Perú/Gobierno del Perú
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, asistió este viernes 13 de noviembre a la misa que celebró el papa León XIV en la explanada de las Pampas de Pimentel, en Lambayeque. La ceremonia reunió a miles de fieles y constituyó uno de los acontecimientos centrales de la visita apostólica del pontífice, quien mantiene un vínculo especial con esta región por los años que dedicó a su labor pastoral en el norte del país.

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió al finalizar la celebración eucarística, cuando el Santo Padre se acercó a la mandataria y la saludó, en un gesto que fue descrito como una ruptura del protocolo. El encuentro se produjo dos días después de que Fujimori recibiera oficialmente al líder de la Iglesia católica en el Gran Teatro Nacional, donde pronunció un discurso sobre la situación del país, las diferencias políticas y la necesidad de alcanzar la reconciliación nacional.

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Papa León XIV se acercó a Keiko Fujimori al terminar la misa

La presencia de la jefa de Estado en Lambayeque coincidió con una de las actividades más significativas del recorrido del pontífice por el territorio peruano. Al término de la misa, León XIV se aproximó a Fujimori para saludarla personalmente, protagonizando un momento que destacó entre las actividades desarrolladas durante la jornada.

El gesto adquirió especial relevancia por la relación que Robert Prevost construyó con el norte del Perú a lo largo de su trayectoria religiosa. El actual papa desarrolló durante varios años su trabajo pastoral en el país y mantuvo una cercanía particular con la población de Lambayeque, donde numerosos habitantes todavía lo recuerdan como el padre Roberto.

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El papa León XIV llega en vehículo e ingresa al Santuario Nuestra Señora de la Paz y San José en Chiclayo, Perú. En el recinto, resguardado por agentes de seguridad, tiene programada una reunión con miembros del clero, entre ellos obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

La visita también representó una oportunidad para reunir distintas expresiones de la devoción católica que forman parte de la identidad religiosa peruana. La ceremonia contó con la participación de 15 imágenes religiosas procedentes de diferentes regiones, cuyos representantes llegaron hasta la explanada para acompañar la celebración presidida por León XIV.

Las imágenes religiosas que acompañaron la celebración en Pimentel

Entre las representaciones presentes estuvo la Santísima Cruz de Motupe, una de las advocaciones más reconocidas de Lambayeque. También participaron el Divino Niño del Milagro de Eten y el Señor de los Milagros de Chiclayo, manifestaciones religiosas que congregan a numerosos creyentes en el norte del país.

La delegación de imágenes incluyó igualmente representaciones de otras regiones. Desde La Libertad llegó la Virgen de la Puerta de Otuzco; Piura estuvo representada por el Señor Cautivo de Ayabaca, mientras que Arequipa participó con la Virgen de Chapi. Su presencia permitió incorporar distintas tradiciones religiosas a una celebración que tuvo como escenario la región donde el pontífice desarrolló parte importante de su labor eclesiástica.

La asistencia de Fujimori a esta actividad formó parte de su viaje número 30 al interior del país desde que asumió la presidencia. La mandataria llegó acompañada por integrantes de su gabinete ministerial, entre ellos el canciller Carlos Espá, el titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, y el titular de Cultura, Alberto Beingolea.

La ceremonia reunió imágenes emblemáticas de Lambayeque, como la Santísima Cruz de Motupe, el Divino Niño del Milagro de Eten y el Señor de los Milagros de Chiclayo.
La ceremonia reunió imágenes emblemáticas de Lambayeque, como la Santísima Cruz de Motupe, el Divino Niño del Milagro de Eten y el Señor de los Milagros de Chiclayo. Foto: Andina

El mensaje de Keiko Fujimori al papa León XIV en Lima

La participación de la presidenta en la misa de Pimentel se produjo después del encuentro oficial que sostuvo con León XIV el miércoles 11 de noviembre, durante la ceremonia de bienvenida organizada en el Gran Teatro Nacional. En esa oportunidad, Fujimori recordó la llegada de Robert Prevost al Perú en 1985, cuando tenía 29 años y se trasladó desde Chicago hasta Chulucanas para desarrollar su labor misionera.

Durante su intervención, destacó el vínculo que el religioso estableció con las comunidades peruanas y recordó su posterior trabajo en Chiclayo, donde fue elegido prior en 1999. También mencionó que obtuvo su DNI peruano en 2015 y sostuvo que su regreso al país como pontífice representaba un motivo de orgullo. “Recibirlo, Su Santidad, es uno de los momentos más memorables de mi vida”, manifestó.

Otro de los asuntos centrales de su discurso fue la necesidad de superar los enfrentamientos políticos y construir acuerdos que permitan atender los problemas que afectan a la población. En ese contexto, Fujimori dejó una de las frases más destacadas de su mensaje: “No tenemos que pensar igual para reconocernos como hermanos y trabajar juntos en beneficio del Perú”.

La mandataria también hizo referencia a las brechas sociales, la anemia infantil y las dificultades que enfrentan numerosos hogares para acceder a una alimentación adecuada. Sostuvo que el crecimiento económico debe traducirse en mejores condiciones de vida y oportunidades, especialmente para los sectores más vulnerables.

Cobertura televisiva en vivo emitida por TV Perú del recorrido del papa León XIV a bordo del papamóvil previo a una misa en Pampas de Pimentel, Chiclayo. Las imágenes registran al pontífice saludando a una multitud de feligreses congregados en el lugar, mientras la reportera a cargo de la narración comparte sus impresiones y la congregación ondea banderas.

Finalmente, pidió al papa León XIV que acompañe con sus oraciones a las autoridades peruanas y que su visita contribuya a la reconciliación del país. “Que la sanación y la reconciliación sean el gran regalo de su visita que deje sembrado en nuestros corazones”, expresó durante la ceremonia de bienvenida.

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