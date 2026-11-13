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Dónde ver Ecuador vs Costa Rica HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

El elenco ‘tricolor’ vuelve al Atahualpa de Quito luego de nueve años en el estreno de Marcelo Gallardo ante la hinchada local. Los ‘ticos’ buscarán ser un reto mayúsculo. Conoce los detalles del encuentro

Dónde ver Ecuador vs Costa Rica por amistoso FIFA 2026.
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Ecuador y Costa Rica se medirán hoy, viernes 13 de noviembre, en un amistoso de fecha FIFA. El estadio Olímpico Atahualpa de Quito volverá a recibir a la ‘tri’ luego de nueve años en lo que será la primera presentación del ciclo de Marcelo Gallardo ante el público local.

El seleccionado ecuatoriano llega sin victorias en los tres amistosos que disputó durante la gira asiática de setiembre y octubre: perdió 3-0 frente a Corea del Sur y empató con Japón y Panamá, aunque cayó en ambas definiciones por penales.

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Dónde ver Ecuador vs Costa Rica, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Ecuador y Costa Rica por fecha FIFA se realizará en suelo ‘tricolor’, el partido se podrá ver por la señal abierta y las plataformas digitales de Teleamazonas. En tanto, en territorio ‘tico’, la transmisión estará a cargo de Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6.

El balance dejó al conjunto sudamericano con un gol anotado en esos partidos. El DT argentino utilizó distintas formaciones y evaluó alternativas en todas las líneas, con la intención de definir una base para los próximos compromisos.

Moisés Caicedo vuelve a la convocatoria de la selección de Ecuador tras ausentarse por lesión en la anterior fecha FIFA. - créditos: REUTERS/Dylan Martinez
Moisés Caicedo vuelve a la convocatoria de la selección de Ecuador tras ausentarse por lesión en la anterior fecha FIFA. - créditos: REUTERS/Dylan Martinez

Para este encuentro, quedaron descartados Alan Minda y Alan Franco tras detectarles lesiones musculares durante la concentración. Los dos futbolistas iniciaron tratamientos y sus clubes recibieron la notificación médica.

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Por otro lado, Costa Rica arribará a la capital ecuatoriana tras dos victorias en la Liga de Naciones de la Concacaf: venció 3-0 a Nicaragua como visitante y superó 2-0 a Haití. Esos resultados marcaron el inicio de Bryan Ruiz como entrenador permanente.

El equipo centroamericano afrontará su primer examen ante un rival sudamericano bajo la conducción de Ruiz. Luego del amistoso ante Ecuador, viajará a Córdoba para enfrentar a Argentina el martes 17 de noviembre.

La ausencia más notoria será la de Keylor Navas, quien quedó fuera de la gira por una molestia en una rodilla. Además, la escuadra ‘tica’ tampoco contará con Yerlan Sosa, Jeyland Mitchell y Alonso Martínez por problemas físicos.

Bryan Ruiz, histórico delantero de Costa Rica, se hará cargo de la selección con miras al Mundial 2030. - créditos: REUTERS/John Sibley
Bryan Ruiz, histórico delantero de Costa Rica, se hará cargo de la selección con miras al Mundial 2030. - créditos: REUTERS/John Sibley

Horario de Ecuador vs Costa Rica, amistoso por fecha FIFA 2026

El Ecuador vs Costa Rica se llevará a cabo en el estadio Atahualpa de Quito a las 19:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 20:00 horas.

En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 21:00 horas. En México, la contienda comenzará a las 18:00 horas. En España está previsto para las 02:00 horas de la madrugada del sábado 14 de noviembre.

Ecuador vs Costa Rica: posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez, Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez. DT: Marcelo Gallardo.

Costa Rica: Patrick Sequeira, Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora, Celso Borges, Douglas López, Kenyel Michel, Carlos Mora, Josimar Méndez y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

Últimos enfrentamientos

Las selecciones de Ecuador y Costa Rica se han enfrentado en 12 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol internacional. En ese sentido, el balance resulta favorable para el conjunto sudamericano con seis triunfos, contra uno del elenco centroamericano y cinco empates.

El último partido se dio el 6 de setiembre del 2011, en un amistoso por fecha FIFA. El estadio Olímpico Atahualpa de Quito fue testigo de una victoria contundente del ‘tricolor’ por 4-0 con los goles de Christian Suárez, Jaime Ayoví, Segundo Castillo y Christian Benítez.

Goles y resumen de la goleada del cuadro 'tricolor' ante el elenco 'tico' en Quito. (Video: noticiasfutbolec)

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