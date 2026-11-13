“Fue algo hermoso, único”: habla el conductor viral del Metropolitano que manejó a la velocidad del papa León XIV

Decenas de personas se congregaron en los paraderos del Metropolitano, en la avenida Alfonso Ugarte, para ver el paso del papamóvil. El papa León XIV respondió a las muestras de cariño y saludó a los asistentes. Fuente: TV Perú Noticias

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El conductor del Metropolitano que acompañó a la misma velocidad el recorrido del papa León XIV por la Vía Expresa contó cómo vivió el inesperado encuentro que convirtió su bus en protagonista de una de las escenas más comentadas de la visita papal a Lima.

Ricardo Gallegos, de 47 años, conducía el servicio Expreso 8, que conecta la Estación Izaguirre (en Independencia) con la Estación Plaza de Flores (en Barranco), cuando coincidió con la comitiva del Vaticano, mientras se dirigía hacia la estación Javier Prado.

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“Fue algo hermoso, algo único. Es algo que solamente una sola vez en la vida pasa”, relató en declaraciones a RPP, al recordar la experiencia que compartió con los pasajeros del bus.

Gallegos explicó que el encuentro ocurrió cuando salía de la estación Central del Metropolitano a través de un túnel. Al incorporarse a la Vía Expresa, advirtió que el convoy papal circulaba a su lado. La coincidencia se prolongó durante parte del trayecto y provocó la emoción de quienes viajaban en el vehículo.

El encuentro ocurrió cuando salía de la estación Central. Los 160 pasajeros comenzaron a gritar, grabar y fotografiar al pontífice, mientras el conductor mantuvo la atención en la carretera

Los usuarios comenzaron a gritar y sacaron sus teléfonos para grabar y fotografiar al pontífice. El trabajador reconoció que también se conmovió, aunque decidió mantener la atención en la carretera.

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“Yo me llené de emoción, todos comenzaron a llenarse de emoción, comenzaron a gritar, a tomar fotos, a filmar. Pero yo seguí en lo mío conduciendo, porque son 160 usuarios que estaban en el bus en ese momento”, dijo.

Uno de los momentos más especiales ocurrió a la altura de la estación México, cuando León XIV bajó la luna del vehículo en el que viajaba para saludar a los ocupantes del servicio. Gallegos no pudo observar directamente el gesto porque estaba concentrado en conducir, pero los pasajeros le avisaron que el papa los estaba bendiciendo.

“¡Ahí bajó la luna, nos está saludando, nos está bendiciendo!”, exclamaron los usuarios, según recordó el conductor.

Tras la difusión de las imágenes, algunos internautas cuestionaron si el bus había acelerado o dejado de detenerse en algunas estaciones para acompañar el recorrido del pontífice. Gallegos rechazó esas versiones y aseguró que respetó las normas de tránsito y los límites de velocidad establecidos para el servicio.

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“No, más bien el Papa ha ido a 50 y a 55 kilómetros por hora, lo permitido del Metropolitano”, afirmó.

A la altura de la estación México, León XIV bajó la luna del vehículo papal y saludó a los ocupantes del bus. Los pasajeros avisaron a Gallegos que el pontífice los estaba bendiciendo

El conductor también contó que sus dos hijas, en un primer momento, no creyeron que él fuera el protagonista de las imágenes que circulaban en redes sociales. Para convencerlas, tuvo que mostrarles los videos y las fotografías del encuentro.

“Después ya les enseñé los videos, las fotos. ‘Ah, qué suerte, qué bendición, papá, que el Papa les ha bendecido’, todo eso”, recordó sobre la reacción de su familia.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que Gallegos es padre de dos niñas y lleva 15 años trabajando en el Metropolitano. Comenzó como conductor de distintas rutas alimentadoras y actualmente está a cargo de buses troncales.

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Después de esta experiencia, manifestó que espera volver a ver a León XIV durante la misa multitudinaria prevista en la base aérea Las Palmas, en Lima, esta vez desde otro lugar.