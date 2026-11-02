Carlos Zambrano se involucra en la polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Yo sé la realidad”.

Guardar

La polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede continúa generando repercusiones y sumando nuevos protagonistas. Esta vez, Carlos Zambrano se refirió al conflicto que se desató tras el enfrentamiento entre el delantero de Sporting Cristal y el entrenador de Alianza Lima, y dejó una declaración que volvió a poner el caso en el centro de la atención.

“Yo sé la realidad y creo que todos mis compañeros de fútbol saben cómo es la cosa”, expresó el ‘Káiser’, en referencia a la controversia que involucra a su excompañero y a su antiguo entrenador.

PUBLICIDAD

El defensor de Sport Boys se pronunció luego de la victoria de su equipo ante Cusco FC. Durante sus declaraciones, fue consultado por la publicación que compartió días atrás en sus redes sociales, en medio de la pelea entre el ‘Pirata’ y el estratega argentino.

Cuando le preguntaron si aquel mensaje había sido una indirecta relacionada con la discusión entre ambos, Zambrano respondió con otra frase que dejó abierta la interpretación: “La gente de fútbol lo sabe”. De esta manera, el zaguero evitó mencionar directamente a alguno de los involucrados, aunque sus palabras volvieron a poner su publicación en el centro de la conversación.

PUBLICIDAD

El defensor de Sport Boys se refirió a la polémica que involucra al delantero argentino y al entrenador de Alianza Lima. (Video: Fútbol en América)

¿Qué publicó Carlos Zambrano en medio de la polémica entre Barcos y Guede?

El pasado 29 de octubre, el mismo día del enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede, el ‘Káiser’ compartió una historia de Instagram con un mensaje sobre la hipocresía y las personas que muestran una imagen distinta a su comportamiento.

“Las máscaras se caen solas”, fue una de las frases que más llamó la atención de aquella publicación. Aunque el defensor no mencionó nombres ni explicó a quién estaba dirigido el mensaje, su difusión coincidió con la controversia que involucró al exdelantero de Alianza Lima y al actual entrenador ‘blanquiazul’.

La publicación generó diversas especulaciones entre los aficionados, quienes relacionaron su contenido con el cruce entre Barcos y Guede. Ahora, las declaraciones de Zambrano después del partido ante Cusco FC añadieron un nuevo capítulo, especialmente por su referencia a que sus compañeros de fútbol conocen la realidad de lo ocurrido.

PUBLICIDAD

¿Cómo comenzó el conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede?

La discusión entre ambos se produjo durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, disputado el 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo. El encuentro terminó con victoria celeste por un ajustado marcador de 3-2, pero uno de los episodios que más repercusión tuvo ocurrió después del pitazo final.

Durante el compromiso, Barcos y Guede protagonizaron un fuerte intercambio de palabras, pero la situación no escaló a mayores dentro de la cancha. La tensión continuó cuando ambos se dirigían a los camerinos, donde el entrenador argentino volvió a acercarse al delantero y lo encaró físicamente, llegando a darle un pechazo. La intervención de otras personas evitó que el incidente pasara a mayores.

PUBLICIDAD

Ambos personaje se dijeron de todo en el Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Tras el encuentro, Guede intentó restarle importancia a lo sucedido con el ‘Pirata’. “No pasó nada. Eso es cosa de fútbol, queda ahí. Calenturas del partido que terminas perdiendo en el último minuto. No pasa nada”, declaró ante los medios.

Sin embargo, el episodio siguió generando comentarios y reacciones en el entorno del fútbol peruano. Con sus recientes declaraciones, Carlos Zambrano volvió a quedar vinculado a una controversia que todavía despierta interrogantes, aunque no confirmó expresamente que su publicación estuviera dirigida a Barcos o Guede.