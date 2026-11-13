Carlos Espá defiende ausencia de Keiko Fujimori en despedida de León XIV: “No hay que ser más papistas que el papa”

El canciller Carlos Espá aclara los motivos detrás de la ausencia de la presidenta Keiko Fujimori en la despedida del Papa León XIV, en una entrevista exclusiva en 'Esta Noche'. Descubre los argumentos oficiales y la perspectiva del gobierno sobre la visita papal.

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El canciller Carlos Espá defendió la ausencia de la presidenta Keiko Fujimori durante la ceremonia de despedida del papa León XIV en Perú, prevista para el lunes 16 de noviembre, debido a que se encontrará de viaje en Asia por esas fechas.

En entrevista con Milagros Leiva, al ser consultado sobre qué mensaje transmite esa ausencia al pueblo católico peruano, el canciller respondió que “no hay que ser más papistas que el papa”.

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“Mi argumento sería que aquí se aplica literalmente el refrán que dice que no hay que ser más papistas que el papa. Literalmente se aplica, porque la sintonía que hay entre Su Santidad y la presidenta Fujimori creo que lo ha apreciado perfectamente todo el pueblo del Perú. La manera tan afectuosa, el cariño que ha mostrado, la entrega de este gobierno para hacer de esta visita la que el papa se sienta bienvenido, feliz. Nos hemos esforzado, hemos puesto nuestro cien por ciento con la dirección de la señora presidenta”, dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores citó como evidencia de esa sintonía el recibimiento en la Base Aérea del Callao, el encuentro en Palacio de Gobierno y el discurso que la mandataria pronunció ante el pontífice en el Gran Teatro Nacional, al que calificó de “estupendo”.

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Papa León y Keiko Fujimori. REUTERS/Yara Nardi

Aviso

Según el canciller, Fujimori se comunicó con la Conferencia Episcopal Peruana, el nuncio apostólico y el arzobispo de Lima para informarles sobre su imposibilidad de asistir a la despedida oficial debido a sus funciones de Estado. Espá indicó que esas autoridades conocían las gestiones del Gobierno desde antes de la llegada del pontífice y las vincularon con la organización de las actividades previstas en las distintas ciudades del itinerario, que incluyó Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Consultado sobre si la mandataria le había comunicado personalmente al papa León XIV su ausencia en el cierre de la visita, el canciller precisó que no participó de esas conversaciones privadas. “Yo no, no he participado yo en las conversaciones privadas. Pero yo me imagino que ella le tendría que haber dicho, porque ellos han conversado privadamente, y bastante ahí en Palacio de Gobierno”, respondió.

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Papa León XIV y Keiko Fujimori. REUTERS/Yara Nardi

Espá insistió en que la decisión responde a las obligaciones presidenciales y no a un distanciamiento de la agenda religiosa. “Y ellos comprenden que la presidenta también tiene responsabilidad del Estado de cumplir y, frente a eso, la presidenta Fujimori ha encargado al premier Luis Galarreta y, en mi caso, en mi condición de canciller, que hagamos esa despedida”, precisó.

Fujimori viajará a China para participar en la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping prevista para el 17 de noviembre. El cruce de fechas, autorizado por el Senado para el periplo del 15 al 21 de noviembre, dejó a la jefa de Estado fuera del acto final de la visita papal, que se desarrollará en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

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El cierre de la gira apostólica

La agenda oficial del papa León XIV contempla, para el lunes 16 de noviembre, una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados a las 8:30 de la mañana, seguida de una misa en la Base Aérea Las Palmas a las 10:30. La ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao está prevista para la 1:15 de la tarde, antes de la salida del vuelo rumbo a Roma a las 1:45 de la tarde. El pontífice tiene previsto arribar al aeropuerto de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre.

Keiko Fujimori da un discurso. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

“Luego de unos días maravillosos para el papa, él se va a ir feliz de que esta visita ha sido una cosa extraordinaria. Además, se ha permitido esta manifestación de fervor religioso de millones y millones de peruanos. Entonces, yo no creo que haya ningún inconveniente, la verdad”, dijo Espá.

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