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Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ se despide del año desafiando a la ‘verde’, en la guarida de Alianza Lima. La dinámica de ambos invita a pensar en un duelo sin mayores exigencias. Conoce el itinerario del lance

Perú enfrenta a Bolivia con la necesidad de cambiar su imagen. - Crédito: Difusión
Perú enfrenta a Bolivia con la necesidad de cambiar su imagen. - Crédito: Difusión
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Perú y Bolivia, de características muy similares en cuanto a la pobre dinámica demostrada, aparecen en el estadio Alejandro Villanueva para afrontar un partido sin expectativas en el cierre del calendario FIFA. La cita será hoy, viernes 13 de noviembre.

Dónde ver Perú vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre las selecciones de Perú y Bolivia será transmitido en señal abierta por América Televisión. Los espectadores podrán seguirlo a través del canal 4 y del canal 704 en alta definición, con una alternativa televisiva gratuita para acompañar cada momento del encuentro deportivo.

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La transmisión también estará disponible mediante América TVGO, plataforma digital de acceso gratuito. Los usuarios podrán conectarse desde teléfonos móviles, computadoras o televisores con conexión a internet, según el dispositivo que prefieran utilizar para ver el partido.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial desde el estadio Alejandro Villanueva. La información incluirá la previa, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto, las principales jugadas y las declaraciones de los protagonistas tras el pitazo final, con seguimiento de cada instancia del amistoso.

A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026.
Perú cierra el año FIFA enfrentando a Bolivia. - Crédito: La Bicolor

Horario del Perú vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el amistoso entre Perú y Bolivia se jugará desde las 20:00 horas. El partido tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva, situado en el distrito limeño de La Victoria.

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El encuentro comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Miami. La diferencia horaria modificará el inicio en otros países de la región, según la programación oficial difundida para el compromiso internacional.

En Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial está previsto para las 21:00 horas. En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, bajo el horario de Brasilia, comenzará a las 22:00 horas. En España, el duelo podrá seguirse desde las 02:00 horas del sábado 14 de noviembre, según la hora local.

Así llega Perú al amistoso internacional FIFA

Perú afronta el duelo ante Bolivia con la obligación de hacer respetar su localía, aunque la prioridad pasa por conseguir una victoria que permita romper la mala racha vinculada al ciclo de Mano Menezes.

De los ocho partidos amistosos disputados a lo largo del año, la selección peruana solo consiguió una victoria, frente a Haití. Después de ese triunfo, registró dos empates y ciclo de derrotas, una secuencia que explica la presión sobre el equipo y la necesidad de modificar sus resultados.

El duelo ante Bolivia aparece como una posible bisagra para el proceso. La expectativa es que el equipo cambie la imagen de la ‘bicolor’, aproveche la localía y afine detalles para el próximo año, con actuación convincente y resultados positivos.

El duro concepto de la prensa colombiana sobre la selección peruana tras amistoso en Miami. - créditos: FPF
Perú perdió contra Colombia en su último test FIFA. - Crédito: Difusión

Así llega Bolivia al amistoso internacional FIFA

Tras fallar en el último paso de la repesca intercontinental para el Mundial 2026, Bolivia quedó sumida en una cadena de resultados negativos bajo la conducción de Óscar Villegas. Desde entonces, la selección no ha conseguido revertir su rendimiento y atraviesa un periodo marcado por derrotas amplias y ausencia de goles.

Desde junio, la ‘verde’ disputó cuatro partidos amistosos y perdió en todos sin atenuantes. En tres encuentros recibió goleadas, mientras que en el conjunto de la serie tampoco logró marcar. La sucesión de resultados expuso las dificultades del equipo para competir y encontrar respuestas ofensivas.

La secuencia comenzó con un 4-0 ante Escocia y continuó con idéntico marcador frente a Argelia. Después, Bolivia cayó 2-0 contra Paraguay y, recientemente, perdió 4-0 ante Argentina, sin convertir en ninguno de los cuatro amistosos disputados en esta etapa.

Alineaciones probables del Perú vs Bolivia por amistoso internacional FIFA

- Perú: Pedro Gallese; Matías Lazo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López; Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; Andy Polo, Maxloren Castro, Gianluca Lapadula.

- Bolivia: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Efraín Morales, Diego Arroyo, Fabricio Quaglio; Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Moisés Paniagua.

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