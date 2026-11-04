Pablo Guede reveló si Hernán Barcos le faltó el respeto a su esposa tras fuerte cruce en Alianza vs Sporting Cristal

Pablo Guede se refirió al rumor que habría desatado su furia contra Hernán Barcos.

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El cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos durante y después del Alianza Lima y Sporting Cristal mantiene abierta la discusión sobre una eventual sanción para el entrenador blanquiazul.

El periodista José Varela afirmó que la reacción del DT estaría relacionada con una presunta falta de respeto del ‘Pirata’ hacia la su esposa. Ese hecho habría provocado que el estratega perdiera la calma y decidiera pechar al atacante.

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¿Qué dijo Pablo Guede sobre supuesta falta de respeto de Hernán Barcos contra su esposa?

Pese a que Pablo Guede aseguró que no iba hablar más del conflicto con Hernán Barcos, reveló si los rumores de una supuesta falta de respeto a su esposa es verdad y si es parte de sus argumentos frente a la Comisión Disciplinaria.

“No, ya sabe que no voy a hablar del tema, ya está. Y no creo que la defensa vaya por ahí. Ese tema ya para mí es pasado. Cometí un error, la cagué, es verdad. Yo sé que no tengo que reaccionar de esa manera. Y creo que no es victimizarme, ni ponerme a la defensiva. Creo que lo que hicieron ustedes de condenar lo que yo hice, matarme y todo eso, pero hay momentos que hay que saber por qué se hace. No es un atenuante, no es una cosa que yo me quiero sacar la responsabilidad de lo mal que lo hice”, declaró el estratega en conversación con ‘Doble Punta’.

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Además, el DT volvió a reconocer que se equivocó al pechar al ‘Pirata’. “La vida es así y todos cometemos errores, porque ustedes también cometen errores. Acabo de decirle que recién mandaron a la mierda al entrenador Melgar”, añadió.

El técnico argentino se refirió a los rumores sobre una supuesta provocación del 'Pirata'. (Doble Punta)

“Tengo respeto y cariño por Hernán Barcos”

Fernando Farah pidió una resolución justa sobre el caso de Pablo Guede tras el incidente con Hernán Barcos. El máximo acreedor de Alianza Lima señaló que no recibió información sobre una posible decisión, aunque remarcó que primero deben escucharse los descargos del entrenador.

“No lo sabemos. No me han informado nada al respecto, pero sí hay que escuchar los descargos del profesor. Tiene que dar sus descargos y contar exactamente qué pasó para tener una resolución justa, que espero que no sea como las del VAR”, expresó el directivo a Depor.

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Se pudo conocer detalles de la fuerte pelea entre el delantero de Sporting Cristal y entrenador de Alianza Lima. (coolbertperú)

El máximo acreedor también se pronunció sobre Hernán Barcos. Evitó cuestionar al delantero de Sporting Cristal y destacó el afecto que conserva por su etapa en Alianza Lima.

“Yo tengo respeto y cariño por Hernán”, afirmó. El directivo recordó que el atacante formó parte del plantel que consiguió el bicampeonato nacional.

El empresario sostuvo que Barcos aportó al club y descartó cambiar su valoración sobre el futbolista a partir del conflicto. “Creo que es una persona que le ha aportado mucho al club Alianza Lima”, complementó.

Acreedor de Alianza Lima respalda a Hernán Barcos, pero pide resolución justa para Pablo Guede tras conflicto en partido ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima visitará a Los Chankas en su próximo desafío por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El partido se jugará el domingo 8 de noviembre, desde las 13.00, en el estadio Los Chankas de Andahuaylas, situado a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar.

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El conjunto blanquiazul afrontará el compromiso en altura con la mira puesta en sus objetivos dentro de la competencia.

La transmisión estará disponible por L1 Max y Liga 1 Play. Infobae Perú seguirá las incidencias del encuentro minuto a minuto desde su página web.

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y dónde ver partido en Andahuaylas por fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Difusión.