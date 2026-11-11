Fabio Gruber reveló charla con Mano Menezes para trascender en la selección peruana: “Es parte de la responsabilidad”

Fabio Gruber reveló charla con Mano Menezes para trascender en la selección peruana.

Guardar

La selección peruana afrontará un amistoso ante Bolivia este viernes 13 de noviembre en Matute, en lo que será el primer encuentro del técnico Mano Menezes en territorio nacional. Para Fabio Gruber, la convocatoria representa además la oportunidad de vivir por primera vez el respaldo del público ‘incaico’ dentro del país.

“Estoy emocionado de estar aquí y tener el primer partido en el Perú. Quizás ahora siento un poco más el cariño porque estamos en el Perú y ya no en todas las partes del mundo”, expresó en entrevista para Bicolor+. El futbolista sostuvo que esa cercanía con la afición le da “más ganas de jugar”.

PUBLICIDAD

El zaguero de Mainz 05 también destacó la relación que mantiene con el resto del plantel. “Me tratan muy bien, ya conozco a los chicos y cada vez más hay un poquito más cariño”, comentó.

Fabio Gruber ha tenido una integración positiva al plantel de la selección peruana. - créditos: FPF

El futbolista alemán-peruano aseguró que se siente cómodo en el grupo y valoró el ambiente que encontró desde su incorporación. “Lo siento súper cómodo y súper feliz aquí”, acotó.

La decisión de representar a Perú, de acuerdo con su testimonio, estuvo ligada a sus vínculos personales con el país. “Fue una decisión bien fácil. Por mi mamá, por lo que he vivido aquí. Cuando visité a mi familia aquí, fue una decisión fácil y me gusta mucho Perú”, contó.

PUBLICIDAD

Fabio Gruber sobre la charla con Mano Menezes en la selección peruana

La conversación con Mano Menezes estuvo enfocada en las exigencias que deberá asumir Fabio Gruber en la zaga. El defensor explicó que el entrenador brasileño le habló sobre la necesidad de ordenar al equipo desde el fondo y asumir una voz activa dentro de la cancha.

Fabio Gruber viene de enfrentar a Harry Kane en un Mainz 05 vs Bayern Múnich por la Bundesliga. - créditos: REUTERS/Kai Pfaffenbach

“Esa parte de la responsabilidad como central. Tengo que dirigir a los otros, ayudarlos. Tener ese carácter”, confesó.

El mensaje apunta a una de las funciones que el comando técnico espera de Gruber si le toca actuar. La tarea no se limita a disputar balones o cerrar espacios, sino que abarca la conducción de una línea defensiva que reúne opciones de distinta experiencia.

PUBLICIDAD

El jugador indicó que su prioridad es ponerse al servicio del grupo. “Al final solo quiero dar todo para la selección y para los chicos, eso es lo importante”, manifestó al ser consultado sobre lo que puede aportar al combinado peruano.

De la misma manera, Gruber ubicó su llegada en una etapa de construcción para la selección peruana. “Creo que todavía estamos en un proceso construyendo algo y quiero ayudar y apoyar al grupo”, sostuvo.

La procedencia del fútbol alemán también supone una expectativa sobre su papel en el equipo. “Quizás, pero al inicio tengo que mostrar personalidad y esa emoción que nos da fuerza aquí”, dijo el jugador de 24 años.

PUBLICIDAD

El defensa alemán-peruano opinó de su adaptación a la 'bicolor' y de la conversación con el entrenador brasileño. (Video: Bicolor+)

Gruber Betalleluz agregó que busca asumir progresivamente un rol de mayor peso. “Eso es algo en lo que tengo que trabajar para tener mayor responsabilidad en la selección”, expresó.

La competencia de Fabio Gruber en la defensa de la selección peruana

Fabio Gruber integra una nómina defensiva con siete jugadores para el amistoso ante Bolivia. La convocatoria incluye a Alfonso Barco, Erick Noriega, Marco Huamán, Marcos López, Matías Lazo y Matías Zegarra, además del futbolista que vive sus primeros días con el plantel en Perú.

La relación de convocados muestra que Gruber deberá competir por un lugar dentro de una defensa con varias alternativas. El encuentro en Matute será una instancia para que Mano Menezes observe a sus opciones con miras a armar el equipo que competirá en las Eliminatorias 2030.

PUBLICIDAD

La presencia de Noriega suma una alternativa que ya conoce el entorno de la selección peruana, mientras que Barco, Huamán, López, Lazo y Zegarra completan el grupo elegido para la zona posterior.