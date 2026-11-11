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Facundo Callejo, centrado en seguir en la Liga 1 para conseguir su naturalización: “El año que viene puedo empezar con el tema de la nacionalidad”

El ‘Facu’, en principio, no piensa trasladarse a otro campeonato, dado que su meta es obtener su Documento Nacional de Identidad, pensando en un futuro llamamiento a la ‘bicolor’

Facundo Callejo planea obtener su Documento Nacional de Identidad iniciando el 2027. - Crédito: ITEA
Facundo Callejo planea obtener su Documento Nacional de Identidad iniciando el 2027. - Crédito: ITEA
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El adecuado rendimiento de Facundo Callejo en Cusco FC invita a creer que seguirá en la ciudad imperial. Otra razón para confiar en su permanencia es la existencia de un vínculo firmado por todo el 2027, aunque al día de hoy no ha surgido otra reunión en la que se aborde el tema.

Tengo contrato hasta el año que viene. Todos los jugadores tienen cláusula de salida, a mí nadie me llamó de momento”, declaró el ‘Torero’ en una charla con L1MAX.

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Facundo Callejo llegó a los 18 goles con Cusco FC en la Liga 1 2026. - Crédito: Brayan Machado
Facundo Callejo llegó a los 18 goles con Cusco FC en la Liga 1 2026. - Crédito: Brayan Machado

No descarta Callejo, sin embargo, que las propuestas del exterior puedan llegar a la mesa del despacho del equipo ‘dorado’ por los importantes números que viene cosechando.

Si viene algo de afuera lo tengo que analizar bien, tiene que ser algo bueno económicamente”, indicó Facundo, advirtiendo que un escenario así lo llevaría a reflexionar con seriedad, dado que en la temporada venidera estará habilitado para gestionar sus papeles peruanos.

A principios del 2027 podrá acudir a Migraciones con el propósito de iniciar su papeleo como peruano. | VIDEO: L1MAX

Me comunicaron que el año que viene podía empezar con el tema de la nacionalidad y me gustaría quedarme por eso”, aclaró el argentino que ha encontrado su lugar en el mundo con los cusqueños.

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No es ningún secreto que el ‘Facu’ ha conectado de una manera muy especial con el Perú y para agradecer el enorme respaldo que ha experimentado a lo largo de sus dos temporadas en la Liga 1 planea contar con su Documento Nacional de Identidad y ser uno más.

Facundo Callejo confía en que Cusco FC reaccionará en la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión
Facundo Callejo confía proseguir en Cusco FC: Difusión

Aunque existe un motivo más poderoso que lo lleva a naturalizarse. “Es un país al cual quiero mucho desde antes, porque soy muy patriota y ustedes nos ayudaron en Las Malvinas y los respeto mucho. Estoy muy a gusto y agradecido”, confío a Infobae en el 2025.

Aunque el papeleo de la naturalización saldrá en el tiempo estimado, Callejo aún deberá esperar otros años más para vestirse con la indumentaria nacional en caso sea citado. De darse ese escenario, llegaría con el peso de los años, pero con la actitud intacta.

El máximo goleador de la Liga 1 2025 se rinde ante el estilo de Miguel Rondelli y aborda su función como reemplazante de Luis Ramos. | VIDEO: Paula Elizalde

Deuda

A diferencia del curso anterior, Cusco FC ha mostrado un ritmo demasiado inestable, lo que ha derivado en una evidente caída en la tabla clasificatoria. El derrape no ha sido ignorado por su máximo baluarte.

No hemos estado a la altura de competir por los primeros lugares; de hecho hasta hace tres fechas estábamos para pelear por una Libertadores, pero ya se nos escapó toda chance”, sostuvo Facundo.

Facundo Callejo entra en la historia de Cusco FC. - Crédito: Difusión
Facundo Callejo entra en la historia de Cusco FC. - Crédito: Difusión

A título personal, entretanto, Callejo ha quedado con un sabor un poco agridulce, porque “a principio de año quería llegar a los 21 goles para completar los cien en mi carrera; estoy en 18, erré algunos penales así que no me autoayudé este año”.

A pesar de inconveniente, el ‘Torero’ ha vivido una temporada goleadora notable, que le ha permitido entrar al podio de máximos anotadores de la historia de Cusco FC, ubicándose por detrás de Alfredo Ramúa y Danilo Carando, quienes dejaron su nombre muy en alto. Tal vez su compatriota pueda superarlo, aunque ello dependerá del tiempo en el que se quede en el club.

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