La asistencia de Marcos López en el triunfo del FC Copenhague por la Conference League: su equipo está en zona de octavos de final

El lateral peruano habilitó a Maher Carrizo en la acción que terminó con la pelota dentro del arco visitante, aunque el gol fue registrado a nombre del defensor Vahid Selimovic (ESPN)

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El FC Copenhague derrotó este jueves al FC Iberia 1999 por 2-1 en el Parken Stadium, en el marco de la tercera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Conference League 2026-27. Marcos López, lateral izquierdo peruano, fue titular y tuvo participación directa en la jugada que terminó en el segundo tanto del equipo danés.

Los tres goles del partido se produjeron en el primer tiempo, en una secuencia de once minutos que definió el resultado. Con la victoria, el Copenhague escala al séptimo puesto de la tabla con siete unidades y se instala dentro de los puestos que otorgan clasificación directa a la siguiente ronda.

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El primer tiempo lo resolvió todo

El conjunto danés encontró rápidamente los caminos hacia el gol y construyó su ventaja antes del descanso. Marcos López participó en una de las acciones determinantes, aunque el segundo tanto terminó registrado como autogol (FC Copenhague)

El partido arrancó con el Copenhague como dominador claro. A los 19 minutos, el noruego Mohamed Elyounoussi tomó la pelota desde el punto del penal y la envió al fondo de la red para abrir el marcador en el Parken Stadium. El conjunto danés no esperó para ampliar la diferencia.

Tres minutos después, a los 22′, llegó el 2-0 en una acción en la que Marcos López tuvo un rol central. El lateral peruano se sumó al ataque por el carril izquierdo y habilitó con un centro rasante al área chica, donde el delantero argentino Maher Carrizo llegó para impactar el balón. La pelota terminó en el arco del Iberia 1999, aunque la acción fue adjudicada como autogol del defensor Vahid Selimovic. López, que ya contaba con una asistencia previa en esta edición de la Conference League, vio cómo la jugada le fue atribuida a otro.

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El equipo georgiano respondió antes del descanso. A los 30 minutos, Amiran Dzagania recortó distancias con un tanto que encendió la esperanza del Iberia 1999 y puso algo de tensión en el estadio danés. Sin embargo, el Copenhague administró el partido con solidez durante los minutos restantes del primer tiempo y no permitió que el visitante igualara el marcador.

El segundo tiempo no aportó más goles. El elenco de Copenhague mantuvo el control sin sobresaltos y cerró el partido con el 2-1 inicial.

Copenhague se afirma en zona de clasificación

La victoria en casa tuvo un premio importante para el conjunto escandinavo, que alcanzó los siete puntos y se metió entre los ocho mejores de la clasificación. El objetivo ahora será sostener su posición para avanzar directamente a octavos (FC Copenhague)

Con esta victoria, el segundo triunfo del Copenhague en la fase de grupos, el equipo danés suma siete puntos y ocupa el séptimo lugar en la tabla general de la Conference League 2026-27, dentro de la zona de clasificación directa a octavos de final. El formato de la competición establece que los primeros ocho de la fase de liga avanzan de manera directa a la siguiente ronda, sin necesidad de disputar un playoff previo.

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El Iberia 1999, por su parte, quedó en una situación comprometida. La derrota dejó al conjunto georgiano en el vigésimo noveno puesto de la tabla, con apenas un punto acumulado en tres presentaciones.

Marcos López completó el encuentro como uno de los jugadores más activos del equipo local. El peruano, que milita en el Copenhague desde hace varias temporadas, consolidó su lugar en el once inicial del técnico danés y mostró un nivel que lo mantiene en consideración para la selección peruana.

López, convocado a la selección peruana

Después de cumplir una actuación destacada en la Conference League, el defensor nacional tiene otro desafío en el horizonte. López afrontará primero un clásico con el Copenhague y luego se sumará a los trabajos de la blanquirroja (Selección Peruana)

El rendimiento del lateral no es un dato menor en el contexto actual. Marcos López fue incluido en la convocatoria de la selección peruana para el partido ante Bolivia, que se disputará el viernes 13 de noviembre desde las 20:00 en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima.

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La actuación de este jueves en el Parken Stadium suma argumentos a su favor de cara a ese compromiso con la blanquirroja, en el que López buscará consolidar su lugar entre los titulares del combinado nacional.

Antes de viajar con su selección, el lateral deberá afrontar un compromiso con su club. El Copenhague recibirá al Brondby este domingo 8 de noviembre a las 06:00 por la liga danesa, un clásico del fútbol escandinavo que el conjunto capitalino jugará con el envión anímico de la victoria europea.

Luego, por la cuarta fecha de la Fase de Liga de la Conference League 2026-27, el Copenhague visitará al Inter Escaldes el jueves 26 de noviembre desde las 15:00 en el Estadi de la FAF.

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