Figura de San Martín anticipa un partidazo ante Alianza Lima: “Hay que entrenar durísimo y salir con todo”

La Universidad San Martín afrontará uno de sus desafíos más exigentes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Las ‘santas’ se medirán ante Alianza Lima este sábado 14 de noviembre, en un encuentro que promete grandes emociones por el nivel de ambos equipos y la competitividad que viene mostrando el campeonato. En la previa de este compromiso, Ginna López compartió sus expectativas y reconoció que será una prueba complicada para su equipo.
La central destacó el rendimiento que viene mostrando el conjunto ‘blanquiazul’ y consideró que las dirigidas por Martín Ambrosini deberán prepararse intensamente para llegar en las mejores condiciones al partido. Además, resaltó que el nivel de la competición ha aumentado y que cada jornada representa un nuevo reto para los clubes participantes.
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“Definitivamente va a ser un gran partido. Sabemos el nivel que tiene Alianza y también la liga, que está muy competitiva este año. Hay que salir con todo, hay que entrenar durísimo para este partido”, manifestó la voleibolista.
La figura del conjunto santo reconoció la exigencia que representa enfrentar a las blanquiazules y se mostró ilusionada por volver a competir después de una prolongada recuperación. (Video: Dosis de Voleibol)
Ginna López espera seguir sumando minutos con San Martín
La jugadora también atraviesa un momento especial en esta temporada. Después de varios meses alejada de las canchas por una lesión en el hombro, volvió a competir en el reciente triunfo por 3-0 frente a Deportivo Wanka, donde registró sus primeros puntos de la campaña. Su reaparición representa una noticia positiva para el conjunto santo, que recupera progresivamente a una de sus integrantes.
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López explicó que se encuentra en la etapa final de su recuperación y que pudo regresar a la competencia antes de lo que inicialmente tenía previsto. La central reconoció que el proceso fue largo y requirió mucho esfuerzo, pero se mostró contenta por volver a estar a disposición del comando técnico.
“Yo estoy ya en la etapa final de mi recuperación. Ha sido largo, pero gracias a Dios hemos llegado hasta aquí, que ya estoy regresando a la cancha. En primera instancia se pensaba que iba a suceder el próximo año, pero gracias a Dios está pasando ahora”, reveló.
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Su retorno también supone una alternativa importante para San Martín de cara al próximo compromiso ante Alianza Lima. Sin embargo, la voleibolista entiende que debe continuar trabajando para recuperar su mejor condición física y alcanzar progresivamente el ritmo de competencia que tenía antes de sufrir la lesión.
¿Ginna López jugará ante Alianza Lima?
Una de las interrogantes para el encuentro de este sábado es si la central podrá tener mayor participación frente al equipo ‘blanquiazul’. Luego de reaparecer ante Deportivo Wanka, López expresó su entusiasmo por seguir ayudando a sus compañeras y dejó en claro que está dispuesta a cumplir el papel que le asigne el entrenador.
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La voleibolista no ocultó sus ganas de volver a competir con regularidad, aunque también reconoció que el enfrentamiento ante Alianza Lima será complicado. Por ello, considera fundamental que el equipo mantenga la exigencia durante los entrenamientos y llegue concentrado a este desafío.
“Definitivamente ese partido va a estar difícil, como todos los partidos que se nos vienen, pero tenemos que trabajar duro para eso. Yo feliz y contenta con tal de apoyar al equipo y dispuesta también a si el profe me necesita en algún momento, estar”, sostuvo.
De esta manera, Ginna López espera continuar sumando minutos con la camiseta de San Martín y aportar en una temporada que presenta retos importantes. Las ‘santas’ buscarán llegar en las mejores condiciones al choque de este sábado 14 de noviembre, cuando se enfrenten a Alianza Lima por una nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley.
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