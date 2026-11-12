Perú Deportes

Figura de San Martín anticipa un partidazo ante Alianza Lima: “Hay que entrenar durísimo y salir con todo”

Ginna López se refirió al complicado reto que tendrán las ‘santas’ este sábado 14 de noviembre y expresó su deseo de seguir sumando minutos luego de varios meses alejada de las canchas

Ginna López se prepara para afrontar con San Martín el exigente duelo ante Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley.
Ginna López se prepara para afrontar con San Martín el exigente duelo ante Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV
Guardar

La Universidad San Martín afrontará uno de sus desafíos más exigentes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Las ‘santas’ se medirán ante Alianza Lima este sábado 14 de noviembre, en un encuentro que promete grandes emociones por el nivel de ambos equipos y la competitividad que viene mostrando el campeonato. En la previa de este compromiso, Ginna López compartió sus expectativas y reconoció que será una prueba complicada para su equipo.

La central destacó el rendimiento que viene mostrando el conjunto ‘blanquiazul’ y consideró que las dirigidas por Martín Ambrosini deberán prepararse intensamente para llegar en las mejores condiciones al partido. Además, resaltó que el nivel de la competición ha aumentado y que cada jornada representa un nuevo reto para los clubes participantes.

PUBLICIDAD

“Definitivamente va a ser un gran partido. Sabemos el nivel que tiene Alianza y también la liga, que está muy competitiva este año. Hay que salir con todo, hay que entrenar durísimo para este partido”, manifestó la voleibolista.

La figura del conjunto santo reconoció la exigencia que representa enfrentar a las blanquiazules y se mostró ilusionada por volver a competir después de una prolongada recuperación. (Video: Dosis de Voleibol)

Ginna López espera seguir sumando minutos con San Martín

La jugadora también atraviesa un momento especial en esta temporada. Después de varios meses alejada de las canchas por una lesión en el hombro, volvió a competir en el reciente triunfo por 3-0 frente a Deportivo Wanka, donde registró sus primeros puntos de la campaña. Su reaparición representa una noticia positiva para el conjunto santo, que recupera progresivamente a una de sus integrantes.

PUBLICIDAD

López explicó que se encuentra en la etapa final de su recuperación y que pudo regresar a la competencia antes de lo que inicialmente tenía previsto. La central reconoció que el proceso fue largo y requirió mucho esfuerzo, pero se mostró contenta por volver a estar a disposición del comando técnico.

“Yo estoy ya en la etapa final de mi recuperación. Ha sido largo, pero gracias a Dios hemos llegado hasta aquí, que ya estoy regresando a la cancha. En primera instancia se pensaba que iba a suceder el próximo año, pero gracias a Dios está pasando ahora”, reveló.

Su retorno también supone una alternativa importante para San Martín de cara al próximo compromiso ante Alianza Lima. Sin embargo, la voleibolista entiende que debe continuar trabajando para recuperar su mejor condición física y alcanzar progresivamente el ritmo de competencia que tenía antes de sufrir la lesión.

¿Ginna López jugará ante Alianza Lima?

Una de las interrogantes para el encuentro de este sábado es si la central podrá tener mayor participación frente al equipo ‘blanquiazul’. Luego de reaparecer ante Deportivo Wanka, López expresó su entusiasmo por seguir ayudando a sus compañeras y dejó en claro que está dispuesta a cumplir el papel que le asigne el entrenador.

Ginna López volvió a jugar con la Universidad San Martín en la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Ginna López volvió a jugar con la Universidad San Martín en la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: USMP

La voleibolista no ocultó sus ganas de volver a competir con regularidad, aunque también reconoció que el enfrentamiento ante Alianza Lima será complicado. Por ello, considera fundamental que el equipo mantenga la exigencia durante los entrenamientos y llegue concentrado a este desafío.

“Definitivamente ese partido va a estar difícil, como todos los partidos que se nos vienen, pero tenemos que trabajar duro para eso. Yo feliz y contenta con tal de apoyar al equipo y dispuesta también a si el profe me necesita en algún momento, estar”, sostuvo.

De esta manera, Ginna López espera continuar sumando minutos con la camiseta de San Martín y aportar en una temporada que presenta retos importantes. Las ‘santas’ buscarán llegar en las mejores condiciones al choque de este sábado 14 de noviembre, cuando se enfrenten a Alianza Lima por una nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Temas Relacionados

Ginna LópezSan Martín VóleyAlianza Lima VóleyLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El mensaje de Javier Sanguinetti antes del duelo entre Sport Huancayo y Universitario por Clausura 2026: “Sabemos lo que significa”

El volante argentino descartó el rol de favoritos pese a la racha positiva y a jugar de local: aseguró que el plantel solo mira hacia adentro tras haber superado meses de crisis en el Clausura

El mensaje de Javier Sanguinetti antes del duelo entre Sport Huancayo y Universitario por Clausura 2026: “Sabemos lo que significa”

“Han sido días difíciles, casi se me caen las lágrimas”: Ginna López y su emotivo regreso tras superar una dura lesión

La voleibolista contó lo complicado que fue afrontar su recuperación, recordó que tuvo que realizar trabajos adicionales y agradeció el respaldo del cuerpo técnico durante todo el proceso

“Han sido días difíciles, casi se me caen las lágrimas”: Ginna López y su emotivo regreso tras superar una dura lesión

Ricardo Gareca se reunirá con el papa León XIV en Perú: lo que hay detrás de este emotivo e inolvidable encuentro

El ‘Tigre’ planea realizar un viaje especial a territorio peruano para sostener una cita histórica con el Santo Padre, informaron en Argentina. El encuentro deberá darse en la ciudad de Chiclayo

Ricardo Gareca se reunirá con el papa León XIV en Perú: lo que hay detrás de este emotivo e inolvidable encuentro

Entradas de Universitario vs Sport Huancayo: precios y dónde comprar boletos para partido clave por el Torneo Clausura 2026

El Estadio IPD de Huancayo se prepara para una tarde histórica: con doble hinchada, definición de campeonato en juego y dos puntos de venta físicos activos desde este lunes, la ‘Incontrastable’ será el centro del fútbol peruano

Entradas de Universitario vs Sport Huancayo: precios y dónde comprar boletos para partido clave por el Torneo Clausura 2026

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se alista para su pelea en la UFC 334 en el Madison Square Garden ante Alateng Heili: “Intentaré un truco nuevo”

El artista marcial mixto peruano de 28 años rendirá su segunda prueba en la promotora más aclamada y será su primera vez en un evento numerado

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se alista para su pelea en la UFC 334 en el Madison Square Garden ante Alateng Heili: “Intentaré un truco nuevo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

JNJ ratifica a fiscal que estuvo involucrada en la remoción de Bersabeth Revilla

SJL: JEE desacata al JNE y no proclama a Margiori Mejía como alcaldesa ante impedimento de Jesús Maldonado

ENTRETENIMIENTO

Ed Westwick llega por primera vez a Lima y revive la emoción de los fans de Gossip Girl

Ed Westwick llega por primera vez a Lima y revive la emoción de los fans de Gossip Girl

¿A qué hora son los Latin Grammy 2026 HOY? Horario en Perú y canal TV para ver la premiación a lo mejor de la música latina

Diana Sánchez muestra los preparativos en el Estadio Nacional antes de la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV

Jorge Benavides genera críticas por imitar al papa León XIV en una motocarga: “Es absurdo”

Christian Cueva sorprende al presumir relojes de lujo que superarían los 640 mil soles

DEPORTES

El mensaje de Javier Sanguinetti antes del duelo entre Sport Huancayo y Universitario por Clausura 2026: “Sabemos lo que significa”

El mensaje de Javier Sanguinetti antes del duelo entre Sport Huancayo y Universitario por Clausura 2026: “Sabemos lo que significa”

“Han sido días difíciles, casi se me caen las lágrimas”: Ginna López y su emotivo regreso tras superar una dura lesión

Ricardo Gareca se reunirá con el papa León XIV en Perú: lo que hay detrás de este emotivo e inolvidable encuentro

Entradas de Universitario vs Sport Huancayo: precios y dónde comprar boletos para partido clave por el Torneo Clausura 2026

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se alista para su pelea en la UFC 334 en el Madison Square Garden ante Alateng Heili: “Intentaré un truco nuevo”