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Piero Guaylupo tendría un duro debut en la UFC a poco de su ingreso a la compañía: se las vería con el invicto Magomed Zaynukov

El peleador peruano obtuvo su boleto a la promotora más relevante de MMA a través del DW’CS, donde venció en una pelea memorable al británico Callum Connor

Piero Guaylupo tendrá su primera prueba en la UFC.
Piero Guaylupo tendrá su primera prueba en la UFC. Crédito: Facebook Team MMA.
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Piero Guaylupo tendría su primera presentación en la UFC ante Magomed Zaynukov el viernes 16 de enero de 2027, en Dallas, Texas. La pelea todavía no cuenta con anuncio oficial de la compañía, aunque fue informada por ’MMA.pe’ y replicada por medios internacionales. El peruano afrontaría un cruce entre dos invictos en la división de peso ligero.

Según la información difundida, Guaylupo ya aceptó el combate y solo falta que el representante ruso formalice su participación. El evento estaría programado en el American Airlines Center y sería el primer UFC Fight Night del próximo año, con una cartelera que todavía permanece en formación.

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El peleador peruano tiene un registro profesional de 13 triunfos sin derrotas. Aunque inicialmente se le consignó con una marca de 12-0, la victoria sobre Callum Connor en septiembre elevó su récord. El combate ante Zaynukov supondría una primera prueba de alto riesgo en la empresa.

Guaylupo llegó a la organización luego de imponerse por decisión unánime al británico en el Dana White’s Contender Series. El enfrentamiento tuvo un ritmo alto durante tres asaltos y dejó cerca de 400 golpes significativos entre ambos, una cifra que llevó a Dana White a entregar contratos a los dos competidores.

Piero Guaylupo, peleador de MMA peruano de 21 años, tendría un duro debut en la UFC.
Piero Guaylupo, peleador de MMA peruano de 21 años, tendría un duro debut en la UFC. Crédito: MMA.pe.

La futura pelea en Dallas, Texas pondría frente a frente a dos prospectos que aún no conocen la derrota. Para Guaylupo, será una ocasión para trasladar su presión ofensiva y su capacidad de absorción al escenario más exigente de su carrera.

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Rival más que complicado

Magomed Zaynukov, conocido como ‘Wild Chanco’, presenta una foja de nueve victorias y ninguna derrota. El ruso es uno de los proyectos de la escuela de Abdulmanap Nurmagomedov y se prepara bajo un entorno que incluye a figuras como Islam Makhachev.

A diferencia de otros competidores procedentes de Daguestán, Zaynukov tiene una base marcada en el golpeo. Su repertorio incluye combinaciones de boxeo, patadas y codos, recursos que le permitieron imponerse en el Dana White’s Contender Series y obtener un contrato con la UFC.

El ruso acumuló cinco triunfos por nocaut en su carrera profesional y cuatro decisiones. También cuenta con defensa de derribos y recursos para el clinch, elementos que le permiten alternar las distancias. Esa versatilidad lo convierte en un rival de cuidado para un debutante.

Magomed Zaynukov junto a Islam Makhachev, el mejor libra por libra de la UFC.
Magomed Zaynukov junto a Islam Makhachev, el mejor libra por libra de la UFC. Crédito: MMA Fighting.

Su última presentación fue el 25 de julio de 2026, cuando venció al polaco Damian Rzepecki por decisión unánime en Abu Dabi. Zaynukov controló el combate desde la distancia, frenó los intentos de lucha de su rival y conectó golpes que le dieron una diferencia clara en las tarjetas.

Los tres jueces calificaron aquella pelea con 30-27 a su favor. El ruso castigó con un codo en el segundo asalto y mostró capacidad para mantener la intensidad durante los 15 minutos. Después de esa presentación, pasó por una cirugía cuyo alcance no ha sido precisado públicamente.

Así consiguió Guaylupo su pase a la UFC

Piero Guaylupo obtuvo su contrato en el Dana White’s Contender Series el 22 de septiembre de 2026. En la séptima semana de la temporada, enfrentó a Callum Connor en un duelo entre peleadores invictos que se convirtió en uno de los más comentados de la función.

El peruano presionó desde el inicio, combinó golpes al cuerpo y a la cabeza, y logró derribar al británico al cierre del primer round. Connor resistió y respondió con rodillazos, patadas, codos y ataques giratorios, por lo que el enfrentamiento mantuvo la intensidad hasta el final.

Guaylupo se llevó el triunfo por decisión unánime, pero Dana White anunció que ambos recibirían contratos. El presidente de la UFC destacó la edad, el criterio de combate y la actuación del peruano, a quien identificó como uno de los peleadores que más lo impresionó esa noche.

El presidente de la UFC reconoció al peruano Piero Guaylupo en su pelea por hacerse un lugar en la promotora más relevante de las artes marciales mixtas. Crédito: UFC en español.

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